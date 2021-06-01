何謂哲學家？為何做哲學的人常討論前人理論？

作者：甘仔

最近有朋友看了幾集《哲學有偈傾》的節目，有不少的意見，在此首先多謝各位的支持。但這位朋友問了一個問題，我覺得頗有趣：「為什麼一直講以前的哲學理論，而不講自己的東西呢？我覺得你們已經是哲學家了，夠資格發表自己的東西。」

對於有朋友認為我們已經是哲學家，坦白講我個人的感受有點受寵若驚，當然我不知道其他成員怎麼看。不過我跟他開玩笑說，她的問題其實足夠寫一篇文章回應。第一個問題關係到方法論問題：為什麼做哲學的人經常討論以前哲學家的理論呢？對於研究某些哲學研究者來說，討論前人的哲學理論，本身就是一種「做哲學的方法」。研究歐陸哲學與中國哲學的人，其實特別著重哲學史的探討。所謂「站在巨人的肩膀」上，其實就是避開一些哲學史上前人走過特別難行的路，繞過麻煩的理論困難來討論問題。

第二點是，有不少哲學人的立場是：哲學問題有脈絡所依。每個人都知道什麼是「問題」，但什麼是「哲學問題」，則關係到何謂哲學的麻煩問題。雖然我不會說沒有哲學史則沒有哲學，那樣的話就否定「哲學史」開始之前，人類已經有哲學討論的活動。若果是這樣的話，第一個哲學家是如何可能的呢？話雖如此，對某部分人來說，依據哲學史的範圍會比較容易討論到「真．哲學問題」，更極致的立場就如黑格爾會講「哲學即哲學史」一樣。而哲學史進路亦無疑是其中一種比較容易領會到何謂哲學思考的方法，情況就如連登的一個超長post，一個二千年歷史的帖文，約略從頭看一遍，會比較容易把握這班哲學家在討論甚麼。

另外則是關於何謂「哲學家」的這個問題。哲學研究者指某某人是一位哲學家，通常都認為他的哲學理論貢獻很大，或多或少都有影響力。而所謂的大哲學家，更是歷史上的「偉大心靈」，他哲學思想的影響力以世紀作單位來考量，是影響歷史發展的人。哲學家的理論工作很難與他人有合作的地方，特別是哲學理論沒有經驗科學的內容，我們很難像科學家一樣合作找出實驗證據，從而否證或發現舊理論的問題，或發展新科學研究路向。

哲學工作通常都是一台獨腳戲，哲學理論就如一齣結構複雜的戲。當然有些哲學家，以很簡單且具洞見的方式，提出他們重要的哲學見解，但我想說的是，這些哲學家提出的理論，通常都有承先啟後的作用，才配被稱為哲學家。而由於哲學工作很難如科學工作一樣，能被職業化，甚至被專業分工，故此我們一般都會認為科學家一詞可用於從事科學工作的人，而哲學界裡面被稱為哲學家，實質上還須看那位學者的個人有沒有原創理論，同時該理論在學術界有沒有影響力。

坦白講，在哲學學界裡稱自己為一個哲學家，實際上是個禁忌，特別是對在生的哲學學者的標準，會比死去的哲學學者更嚴格，這可能是人要在他死後才看得出那他的影響力了吧。自稱為哲學家，給行內人的感覺就是自己給自己封神。很多人都懂得思考，但不等於他所思考的是重要的哲學問題，正如每個人都懂得唱歌，但不等於他唱歌好聽。即使他唱歌好聽，亦不等於那位歌手是個經典歌手，會使得日後有很多人參考其唱法或有模仿的價值。當然，這只是我的感受而已。

見識過歌神唱功，就不會輕易認為自己是歌神。自稱自己是歌手，除了是一種謙稱，亦某程度上尊重這領域裡的奧妙之處。我想我們極其量都是哲學普及的推廣人，更準確來說只是哲學的愛好者。當然，能不能成為哲學家，日後的事還很難說了吧。

本文獲好青年荼毒室（哲學部）授權轉載，題目由編輯所擬，原文見此。

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