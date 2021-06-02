中國人口政策再鬆綁，網民酸：這屆獨生子女真幸福，可以養四個老人，三個小孩

文：德國之聲中文網

新華社等官方媒體報導，中共中央政治局在週一（5月31日）召開的會議上宣佈，實施「一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施。」

媒體報導稱，這是在「全面兩孩」施行五年後，中國政府出台的又一「重大政策舉措」。會議稱，新政策「有利於改善我國人口結構、落實積極應對人口老齡化國家戰略、保持我國人力資源稟賦優勢。」

《紐約時報》報導則稱，此舉反映出人們對中國老年人口的迅速增加可能會加劇勞動力短缺，並在不久的將來給經濟帶來壓力的擔憂。

「四個老人、三個小孩」

消息官宣後，立即引起民眾的廣泛關注和討論。但無論是媒體隨機採訪的年輕市民，還是社交平台上的留言，絕大多數的發言幾乎都傳達了同樣的抱怨：生育率低迷的根本原因不是政策限制，而是養育成本太高。

微博相關新聞下，用戶留言道：「這根本不是生的問題，是教育住房及就業等等綜合因素的大問題，生只是小問題」；「我覺得還是先解決醫療就業住房教育養老的問題，再來談三胎」；「我關心的是支持配套措施有哪些？生活壓力太大的話，年輕人是不願意生的」；「他們到底知不知道大部分年輕人養活自己就已經很累了？」

也有人建議「先解決最基本的生育福利，以及女性生育會必然面對的職場困境職場不公等問題，再鼓勵她們生孩子吧！」；「我們身為女人這一刻真的覺得悲哀，要把我們當生育機器嗎？」；「這屆獨生子女真的幸福，可以養四個老人，三個小孩。」

「低生育陷阱」

中國國家統計局的數據顯示，2020年中國出生人口數量為1200萬人，相比2019年的1465萬人減少了265萬人，降幅約18％。由此，從2017－2020年，中國出生人口數量已經連續四年下降。

不久前發布的第七次全國人口普查數據表明，2020年中國育齡婦女總和生育率（即平均每個女性生育的子女數）為1.3。這一數據令各界十分關注，並提出了中國人口出生持續下降的趨勢還能否逆轉的問題。

第七次全國人口普查領導小組辦公室負責人，5月中接受中新社採訪時表示，國際上通常認為總和生育率1.5左右是一條「高度敏感警戒線」，一旦降至1.5以下，就有跌入「低生育率陷阱」的可能。

31日的中共中央政治局會議強調，各級黨委和政府要加強統籌規劃、政策協調和工作落實，「依法組織實施三孩生育政策，促進生育政策和相關經濟社會政策配套銜接。」

不如全面放開？

香港科技大學社會科學和公共政策教授、老齡化中心主任貝斯圖（Stuart Gietel Basten）對德國之聲表示，新的政策至少消除了一個明顯的矛盾悖論——一方面擔憂生育率過低，同時卻繼續限制生育。

但他認為從宏觀看，不能期待政策改變會讓中國整體的生育模式發生變化，因為畢竟只有相對少數人確實有生育第三胎的願望。其中原因包括育兒成本，以及女性職業發展機會的成本付出過於高昂。

貝斯圖說：「在微觀層面，這一政策對那些確實想要三孩的人會是一個重要的改變。對進一步杜絕部分地方官員對女性身體的非法懲治措施（如絕育、墮胎）也是一個重要步驟。」

倫敦國王學院的社會學者劉曄對路透社表示：「在我看來這只是一個數字遊戲。實際上仍缺少具體的政策規劃，來解決讓家庭（特別是女性）不願生育更多孩子的三個主要障礙：育兒成本、職場對處於生育及育幼年齡段女性的就業歧視，以及在諸多行業和私營托幼機構缺乏兒童福利保障。」

中國人民大學國家發展與戰略研究院教授劉瑞明，今（2021）年初接受新浪財經採訪時指出，從生育的意願上來說，「哪怕是在一些相對落後的地區，一個家庭對於孩子的需求也很少到三孩以上，所以放開三孩不會有實質改善，放開三孩和全面放開也沒有本質性的區別，中間的過渡事實上是沒必要的，從權利的角度來看，也應該全面放開。」

貝斯圖認為，中國面臨的的人口結構挑戰無法僅依靠新生兒增加來解決。「這只是一個需要應對的層面，其它層面還有提高生產率、改革社會保障系統、建構一個更具適應力的、健康的老齡社會等等。」

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