當疫苗施打量能不足：藥師在公衛防疫的角色，絕不僅止於賣口罩

文：葉又瑄（高雄醫學大學藥學系）

大家是否還記得，疫情之前的日常生活是怎麼過的？

你或許能夠回想起自己身體不舒服又不方便看醫生時，走進離家最近的藥局，藥局裡頭的藥師會問些問題、給予建議，很快地你便能找到最適當的藥來緩解症狀。

你或許也能夠回想起到醫院看完病後，拿著醫院開的慢性病連續處方到巷口的健保藥局領藥，藥局裡頭的藥師除了調劑，還會一一地說明用藥方式。

你或許還能回想起，你有更進階的社區藥局使用方法——家中的長者同時吃了很多科別的藥品時，不知道有沒有重複或交互作用，便帶著長者的健保卡到社區藥局，請藥師透過雲端系統看看藥歷，解決你的疑惑，讓家中的長者吃藥吃得更安全、家人也更加安心。

疫情轉動之下的某個時刻開始

走進社區藥局只為了排隊搶購實名制口罩

當時國外的疫情正開始蔓延，台灣人民人心惶惶，幸好衛福部、經濟部等政府機構運轉得快，隨著口罩實名制上路，平定了當時的口罩之亂。

其中，協力販售的社區藥局與藥師們著實功不可沒。當藥師公會全國聯合會跳出來為政府、為人民信心喊話，表示藥師公會全國聯合會已有配合政府長期作戰準備，許多人不知情的是各地社區藥局藥師們的心聲與抱怨，然而，當我們觀察後續發生的種種社會現象，或許就能體會到這些聲音從來都不是無病呻吟，卻從未獲得外界的重視。

社區藥局藥師們原先的工作量本就不少，包山包海的業務範圍從處方箋調劑、用藥評估、藥事照護，到有些還兼營奶粉、尿布、保健食品、民生用藥零售等等，這下多了口罩實名制，除了龐大工作負荷量帶來的壓力以外，甚至得承擔排隊民眾的情緒壓力，藥師們還笑稱自己成了「口罩師」，儘管如此，藥師們還是堅守崗位，站在社區的第一線陪伴民眾。

Photo Credit: 中央社

後來，隨著疫情趨緩，口罩實名制的代售管道更多元，一早就守在藥局前等待的排隊人潮漸漸消散，藥師們的工作隨之漸漸回歸日常，然而，在社區公共衛生參與中、在這長期作戰抗疫中，藥師所扮演的角色，僅僅是代售口罩嗎？

全世界的疫苗競賽與外交中，當台灣也分了一杯羹

當引頸企盼的疫苗好不容易到來，但隨著新聞連日報導各國疫苗的不良事件，或多或少引起民眾的恐慌，夾帶著對疫苗一知半解的恐懼，或夾帶著台灣疫情還算穩定的推遲。

面臨這樣的情況，許多民眾東拼西湊後對疫苗的理解有多少呢？該不會僅止於：根據國外的接種案例，AZ疫苗有血栓的副作用。

或許這便是疫苗好不容易初來乍到，台灣接種率卻出奇地低的一部分原因，但這並無對錯之分，可能只是一時沒有正確且完整的衛教來源，使民眾的疑慮得不到解決、快速散播的謠言謬論四起；隨著全球各地疫苗接種率不斷攀升，網路上越來越多專家學者提供疫苗相關的衛教訊息，此時，別忘了「疫苗，也是藥」，藥師對疫苗的了解不遑多讓。

藥師在公共衛生防疫的角色，不僅止於在各種醫療體系或機構組織內已是健康照護的一員，更不會只有賣口罩一角，卸下協助政府口罩實名制政策的身份，社區藥局藥師默默地回到原本的崗位堅守。其中，藥師身負的重責大任之一是提供民眾專業的藥物諮詢與衛教觀念，當民眾對疫苗有疑慮，或許透過藥師的專業諮詢與對話，除了能降低民眾的疑慮，更能鼓勵和支持合適的民眾參與疫苗接種。

藥師的專業，足以支援醫療的第一線，然而這並不像賣口罩只需人力、科技輔助，更是涵括了藥學專業養成的教、考、訓、用，當中的博大精深，絕對需要社會、政府、醫藥界等的重視、討論與合作。

Photo Credit: 中央社

迅速地消失在媒體版面，卻值得我們深入探討的社論

〈打疫苗，藥師 can help！〉，藥師公會全國聯合會理事長一篇投書引起一陣軒然大波，卻過分地短暫到藥師公會會員暫且抗議了一下爾爾，來自各界的回饋約莫僅有三篇社論。

這篇文章各界的解讀不一，但我們先就持平而論，通篇文章並未說到藥師要打或可以打疫苗之事，它更著眼於希望政府別忘了藥師在防疫上佔有一席之地，如同過去規劃了口罩實名制，所有的規劃都須從長計議，當疫情擴大到前所未有的境地，政府勢必得考量如何恰當運用醫療人員的人力。

當藥師再次挺身而出，願意站在抗疫前線，政府或許可以參照國際案例或現況，不僅只是因應此次新冠肺炎疫情，更早到過去曾經發生過的H1N1國際公共衛生事件，或再早都可以找到相關文獻資料，已經在討論藥師除了身為醫療人員，更具備其公共衛生角色以及責任義務。

首當其衝公開發表回應藥師公會全國聯合會，下一篇社論直截了當地訂下〈藥師打疫苗？非法、非本業！〉的標題，這篇社論來自一位似乎常出現在媒體版面的基層醫療協會醫師。

當我們期許這項社會議題能引起後續更多延伸的討論，甚而規劃配套措施時，林醫師抓到了話頭，卻不免稍微解釋過頭藥師公會全國聯合會前一篇社論的意圖。相對於國際疫情嚴重程度，台灣顯然尚處在可掌控的情況，但如果就長遠的公共衛生政策，似乎台灣沒有太多餘裕來選擇不趕快按部就班，讓疫苗的施種可以盡快到位。

相信林醫師在社論中提出的許多質疑，拿掉「藥師」二字，也同樣是基層醫療院所正面臨的問題與困境，只是當藥師公會全國聯合會提出了一個願景的可能性時，「非法！非本業！」的當頭棒喝，似乎壓制了配合國家緊急授權以應對疫情情勢的可能，或長遠且完善的國內免疫政策的規劃。

Photo Credit: 中央社

緊接著，家庭醫學會創會理事王醫師，發表了來自不同醫師觀點的社論〈從美國藥師支援新冠疫苗注射談起〉，王醫師的論點和對話給予非常值得參考的多元切入角度，其所提醒的不同脈絡和背景，相對於台灣和美國，確實有許多不同；當我們深入研究他國的歷史沿革，不僅看到了不同，也看到了更多可以參照的面相。

希望台灣不會非要進入到那樣疫情失控的情地，或許多數人認為這是一個極端的議題，但不可否認地，台灣不能置身事外不為更嚴峻的狀態做準備。王醫師說得很好，政策有不同的制定方向，更需要配合國家與人民的需求。

最後，台大藥學院沈院長發表了關於此議題的最後一篇社論〈整合資源，才能有效施打疫苗〉，除了總結以上三篇社論的重點，也可看出想延續由藥師公會全國聯合會開響槍的話題討論，無奈各界似乎沒有給予此話題太多討論的空間。文中概括描述了如果要賦予藥師如此的公共衛生免疫角色與功能，事必需要完整的政策規劃，像是王醫師所舉例的美國藥學教育養成與培訓。

其實這四篇社論可說是很好地演繹了社論的功能之一，由來自不同領域的聲音進行對話，看完這樣的一來一往，請不要吝嗇地思考看看，會不會有那一個時刻，醫療系統崩壞，第一線人員撐不住的時候，仍有第二、三線的人員可以補上？

在這疫動萬千的世界，我們在同一艘船上

因應疫情，各個醫療院所有分別應對的方式，包括設置簡易篩檢站、分流出入口、轉診程序等，所幸台灣醫療人力相對國外充足，醫院、診所與藥局密度高帶來了就診與治療的便利。

然而，若疫情走到嚴峻的地步，醫療院所與人力日漸吃緊，我們還需設想到需要運用到各地醫療院所與醫療人員的，不只有新冠肺炎病人，因此如何有效運用醫療院所與分配醫療人員人力，勢必是全民共同抗疫值得關注與從長計議的議題！

（感謝陳藥師〔Julia〕協助本文之潤飾與建議，讓此文得以傳達更貼近一部分藥師的真實心聲。）

參考資料

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航