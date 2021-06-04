調停以巴衝突有功，埃及是否能順利接下華府在中東的代理人？

一提到埃及，在腦中第一秒會聯想到什麼？法老王、金字塔，還是剛才被「大排長榮」堵塞的蘇伊士運河？2011年1月在開羅的解放廣場（Tahrir Square），成千上萬的埃及人聚集在這，進行著一場起義，目標推翻埃及的專制統治者胡斯尼・穆巴拉克（Hosni Mubarak），這項抗議在此刻達到高潮，且在阿拉伯世界散播，爾後被稱為「阿拉伯之春」運動。

十年後的今日，全世界深受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）肆虐，解放廣場的人煙稀少得可以。革命後，物換星移的埃及政治是否已變得和美國、西歐國家一樣？而推翻穆巴拉克，產生的「自由味道」是否能為人民帶來另一種思考邏輯？

如今駐足站在解放廣場上，你會看見於2020年剛整修完成的歐式建築物，讓開羅的市景變得與以往大不同。具有155年歷史的解放廣場，從古至今，不僅在埃及的文化和歷史佔有特殊的地位，位於交通樞紐的地點，更是革命集結地的象徵，為它帶來各種面貌。

2014年獲得第86屆奧斯卡最佳紀錄片提名的《埃及廣場》（The Square），紀錄了2011年在解放廣場的革命運動以及動蕩。片中闡述埃及政治家若能控制解放廣場，就能夠擁有吸引人民的力量。

建於19世紀中葉，一開始只是仿造巴黎林蔭大道的廣場，在英國殖民時期，成為英軍軍營的駐紮地。1952年埃及革命，新的統治者加瑪勒・阿卜杜勒・納賽爾（Gamal Abdel Nasser）將此夷為平地，替換為阿拉伯國家聯盟的總部，並重新命名為「解放廣場」。

「阿拉伯春天」運動十年後，埃及與華盛頓關係如何？

曾經是川普（Donald Trump）最喜歡的獨裁者阿卜杜勒－法塔赫・塞西（Abdel Fattah el-Sisi），在拜登（Joe Biden）剛上任時沒得到好臉色，拜登對埃及政府藐視人權的作風感到感冒，為此曾警告過埃及總統。

但這次開羅出面調解以巴衝突，結束11天的激烈戰火，讓拜登相當滿意，公開感謝塞西的努力，並強調華盛頓將會與開羅加強雙邊關係，顯示埃及在區域和國際穩定的作用與地位已漸漸升高，做為區域安全的調停角色有助於美國在中東勢力的平衡。

原先川普將以色列作為對伊朗壓制的棋子，如今對拜登政府已不是那麼重要。相對地，雖然拜登在上任時推翻川普的埃及政策，同時又將人權視為主要問題，但這次塞西的大功，是否會把埃及推向華盛頓政府在中東的代理人？如果可以，為何是埃及，而不是其他國家？

2020年9月15日，在歷史上的重要時刻，阿聯與以色列簽訂「和平協議」，海灣國家將此視為阿拉伯世界的新發展，更帶動其他國家對以色列示好。但對巴勒斯坦人而言，無疑是種背叛。儘管阿布達比認為，和平協議有助於緩解阿拉伯世界與以色列的曠日以久的衝突，但不到一年，事實證明，只是黃粱一夢。

雖然阿聯在非洲之角（Horn of Africa）與利比亞頗有勢力，但基於巴勒斯坦對阿聯的不信任，是不可能接受從中的調停。而經濟狀況不佳的埃及卻有著獨特的地位，根據歷史，在1979年埃及是第一個與以色列和解的阿拉伯國家，造就以色列與埃及兩國間外交安全的基礎。

儘管埃及的地區影響力在21世紀不像之前強大，但仍然藉著歷史基礎與其他國家保持政治和文化關係。以埃42年的歷史淵源對彼此產生的信任感，加上巴勒斯坦對埃及血濃於水的觀點，讓埃及在以巴衝突長久以來扮演著重要的角色。

除此之外，埃及與哈瑪斯所控制的巴勒斯坦領土：加薩走廊，一同共享邊界與安全利益。自2007年哈瑪斯奪取對加薩走廊的控制權以來，以埃兩國還對其實施了封鎖。為了打擊埃及西奈半島北部出現的ISIS，在塞西的領導下，埃及和以色列雙方深化了情治交換系統。

埃及、以色列與哈瑪斯之間的關係，是屬於一種相互讓步的狀態。雖然以色列與埃及對於巴勒斯坦人的問題具有不同的立場，但基於歷史的淵源，能有信任的基礎；而哈瑪斯對埃及的讓步在於，期望埃及能夠開放邊界的過境點，若要達到目的，哈瑪斯勢必在某些項目上與埃及合作，開羅政府明白過境點對哈瑪斯的重要性，掐著這點，也為埃及增加了調停的籌碼。

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美埃關係將逐漸升溫？

埃及是否在未來與白宮之間的關係，熱度會逐漸升高？我們最後還是要將兩個方面的發展納入考慮。

第一個，埃及長期以來為美國第二大軍事援助國，每年接受13億美金軍援。2017年川普以埃及民主進程缺乏進展與人權狀況不佳為由，削減9570萬美元的援助。原因在於自從2013年埃及政變後，塞西推翻伊斯蘭主義的穆西總統後，有數以萬計的伊斯蘭主義者與批評政權者被監禁，而國際人權組織經常指控塞西限制言論自由、進行不公平審判和執行死刑。

至今埃及的人權問題尚未解決，拜登要如何在利益與處理人權議題上達到平衡，也是一項考驗。因為同樣對中國、俄羅斯都提出改善人權的要求下，或是白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）為了逮捕反政府份子而「劫機」的行為，都是在挑戰白宮的底線，而埃及為何可以變成例外？儘管塞西不是拜登在中東最喜歡的獨裁者，但的確要小心，是否會偏離原先設定的軌道。

第二個，埃及長久以來偏好多邊主義外交關係。除了英國殖民統治的影響外，21世紀的今日，埃及政府與俄羅斯、中國和法國皆抱持著良好的互動關係。在軍火交易上，這幾年俄羅斯對埃及的出口從未停過。儘管川普時期對各個國家發出警告，誰若購買俄羅斯軍火也將同樣遭受制裁。偏偏埃及就是不吃這一套，陸續和俄羅斯購買了蘇愷35與米格29戰機；但在拜登上任後，亦批准了美國雷神公司對埃及1.97億美金的軍售計畫。

此外，2015年12月，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）與埃及塞西總統簽署了一份建造核電廠的合約。依照合約，俄羅斯貸款給埃及7615億元台幣，助其建立核電廠的費用。2020年埃及首次參與俄羅斯在黑海的演習，目的是為了向土耳其顯示埃及對其插手利比亞的局勢感到不滿。加上土耳其也將腳踏入亞美尼亞與亞塞拜然的衝突，俄羅斯感到相當不快，黑海軍演正好示警土耳其，俄羅斯有意維護地中海東岸的勢力平衡。

近日埃及眾議院批准了俄羅斯與埃及全面夥伴關係和戰略合作協議，這項協議是兩國總統在2018年10月簽署的，規定兩國外長加國防部長，每年以「2+2」形式會面，說明埃及在軍事方面不願意太傾向美國，想要藉此保持勢力的均等。

相較於俄羅斯，埃及與中國早在2014年12月與中國建立全面戰略夥伴關係。此外，擴大對中貿易與發展疫苗是今年埃及政府的重點項目。2016年塞西所提出來的「埃及願景2030」，企圖將埃及轉變為現代國家，在疫情肆虐的情況下，埃及2020年的GDP還是能夠保持在3％以上，一部分的貢獻來自於中國。

2013年中埃貿易突破100億美元，2019年已達132億美元。中國除了是埃及連五年的最大貿易夥伴外，還是助其生產新冠疫苗的幕後推手。

埃及將在今（2021）年6月開始自產疫苗供應國內需求，多出的部分則是提供給其他非洲國家。在普遍衛生條件較差的非洲地區，埃及若能做到供給者的角色，將對塞西政府地位有相當大的助益。中國則藉由疫苗生產的合作與基礎建設的開發，將勢力深入北非與東地中海，確保中國對蘇伊士運河的話語權，以及穩固戰略目標，在擴大整體性戰略的情況下，兩國之間各有各的算盤。

目前人們的目光大多還是在印太地區，其實多少有些忽略了東地中海的現況。

埃及身處於交界處，尤其是最近希臘與土耳其之間紛爭，增加了東地中海的危機，以巴衝突長期以來無法解決，加上敘利亞、利比亞問題，土耳其皆有插手的情況下，導致區域政治情況越來越複雜。這多重的關係，歐盟、美國、中國、土耳其與西亞、非洲國家的交錯對峙，導致埃及無論如何都無法脫身，與其讓自己成為弱勢，埃及選擇讓多重勢力介入，成為自己的保護傘。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航