疫情延燒下的各家民調，透露蔡政府已提前進入跛腳危機

文：張正昀（中華民意研究協會資深研究員）

5月15日中央流行疫情指揮中心宣布雙北提升疫情警戒至第三級，以及5月19日全國進入三級警戒，當時，不少網路名人甚至跟風政客，在網路上大吹：「世界看好了，台灣人只示範​一次，在兩周內解除第三級」。

不幸的是，隨著疫情升級與擴大，指揮中心在5月25日宣布第三級警戒將延長至6月14日，端午節連假結束為止。在此當頭，任何人都希望疫情能盡快得到控制，並且警戒等級能如期下調。然而，根據近期數據，情況令人憂心，截至本文撰寫的5月30日，確診人數已達8160人，死亡人數達109人。疫情較為嚴峻的雙北，開始為四級警戒做準備，若疫情持續惡化，雙北居民將面臨封城的可能。

不論4月底疫情防禦漏洞如何產生，從5月15日雙北升至三級警戒以來，執政者一系列決策與作為，包含側翼網軍「自導自演」、確診數「校正回歸」、疫苗數量仍不足、進口與國產疫苗爭端、篩檢大塞車、醫療體系瀕臨崩潰，連台大醫院吳明賢院長，都出來呼救第一線醫護狀況吃緊，不禁令民眾懷疑，執政者口中的「超前部署」，或許只是一句吹牛皮而已。

從幾個近期民調顯示，蔡政府若再對疫情提不出好的解決方案，隨著疫情延燒與反覆，蔡英文很可能提前進入跛腳。

媒體民調道出的蔡英文跛腳跡象

先從TVBS在5月11日至14日調查的蔡英文總統連任周年滿意度民調看起，這項調查執行在疫情爆發前，調查結果顯示出蔡英文滿意度從去年就職61%，一年後下滑至41%，不滿意度達44%，呈現死亡交叉。

若比較TVBS此一系列調查的軌跡，2017年蔡英文就職半年時，不滿意度46%超過滿意度26%之後，施政滿意度便未超過滿意度，直到2020大選選後一個月，滿意度才再度超過不滿意度，並在疫情初期全面境管時上達六成滿意度。

水能載舟，亦能覆舟，過去一年蔡英文維持穩定高滿意度得益於防疫成績優異。此刻疫情已突破防疫破口，進而蔓延台灣，立基於防疫成績的高滿意度神話，將在接下來一兩個月內見真章，如果疫情無法有效控制，根據2016至2020年TVBS調查的走勢來看，蔡英文要在未來任期內扳回滿意度大於不滿意度，恐怕非常困難。

除了TVBS的調查趨勢，疫情蔓延後的幾項民調，都呈現嚴重警訊。

根據台灣民意基金會5月25日公布的最新民調，結果顯示高達84.5%民眾擔心家人感染新冠肺炎，52.8%認為疫情失控主因為「人禍」。

雖然民眾對於疫情非常擔憂，但是在台灣民意基金會的調查中，這些普遍性擔憂，並未讓蔡英文與蘇貞昌的滿意度與不滿意度翻轉，蔡英文聲望贊同者占45.7%，不贊同者占41.3%，蘇貞昌施政滿意度為44.9%滿意度對上44.6%滿意度，兩者滿意度仍居上，但是都接近死亡交叉。

Photo Credit: 指揮中心提供

另一個指標是民主進步黨的支持度從4月份的33.3%下滑至23.3%，可以看出，即便台灣民意基金會的機構效應明顯，但是仍然可以觀察到蔡蘇滿意度大幅下滑的趨勢。

如果台灣民意基金會的民調，還可以提供綠營一些慰藉，那麼TVBS在5月24日到27日間，透過SurveyCake平台做的「新冠肺炎疫情與民眾疫苗施打意願網路民調」，便是當頭棒喝。

我們試著進行不同民調的交叉比對。根據TVBS民調中心報告，該網路民調在開始後不到24小時內便回收45萬份問卷，最後結果呈現80%填答者不滿意蔡英文總統施政表現，滿意度僅為18%。74%不滿意陳時中處理新冠肺炎疫情表現，認為滿意者僅佔25%。91%民眾擔心自身被感染到新冠肺炎，82%有意願施打疫苗，但是有82%民眾對於政府的疫苗取得沒有信心。

此份民調整體展現出民眾對政府疫情處理的高度不信任與對自身可能染疫的憂慮。但的確，網路民調從方法與技術上，有一定程度的信度與效度瑕疵，例如樣本代表性不足，或是無法保證外部效度等，不過若從橫向比較其他家的網路民調，可以輕易觀察出此份TVBS民調與其他網路民調的差異。

交叉比較網路民調，台灣許多族群的憤怒正不斷累積

同樣是5月份，Yahoo民調的各項網路調查，最多參與者數為5月22日至5月25日針對確診人數「校正回歸」看法的10萬餘人次，不到TVBS回收數字的四分之一，且超過10萬人次參與的調查，屈指可數並不常見；另一個例子為中時新聞網5月27日「是否支持地方政府自購疫苗」的網路民調，僅有11665人次投票。

換言之，如果動員能夠輕易衝高網路投票數，那麼Yahoo民調上有關疫情的調查，應該也能輕易破40萬份，而中時電子報的疫苗話題網路民調，也不應只有寥寥一萬餘人。從這個角度來看，TVBS的疫苗話題民調，雖然不能排除動員投票的可能，但是從數據來看，網民自發性參與的比例可能更高。

由於TVBS並未提供交叉分析數據，但是從全國三級警戒以來，不少受薪族已改成在家上班，以及不少家長申請「防疫照顧假」，這些族群仰賴網路以獲取對外資訊，因此可以大膽推測，TVBS這項調查短期湧入大量回收問卷，其中受薪與家長族群佔有很高比例。

此外，TVBS的網路民調倘若搜羅到的是因疫情在家辦公、放無薪假或請防疫照顧假的受薪族的心聲，那麼有另外一批人雖是網路民調難以企及的族群，他們在這場疫情中卻是如實的「受害者」，如做生意的小販、中低層工作人員、派遣臨時工等。這些人受疫情之害多深，新聞屢見不鮮，他們的不滿也正積具著。

此外，另一份可以與TVBS網路民調相互參照的，是遠見雜誌在5月28日公布，針對企業主及中高階主管的調查，超過82%受訪者不滿意疫情指揮中心表現，50.5%認為蔡英文需要為目前疫情表現負最大責任，87.7%認為6月14日後警戒等級部會下降，且78.4%對未來疫情發展不樂觀。

Photo Credit: 中央社

一般而言，企業主和中高階主管為社會上具高度風險意識的族群，這些群體若高度不信任政府防疫表現，且對疫情發展持悲觀看法，很可能是基於其管理或避險專業知識評估下所做出的判斷。如果蔡政府短期內無法解決有效控制疫情，或是疫情擴散至提高為四級警戒，甚至未來疫情反覆發生，只會讓這群社會中堅更加不信任政府施政。

綠營媒體或是執政者，當然可以將上述這些民調視為信度與效度有偏誤的調查，但是如果忽視這些民調所呈現的警訊，在防疫策略上仍然我行我素，不做適當的調整，無法即時防止疫情進一步擴大，造成更多悲劇，恐怕未來只會看到更加讓自己難堪的民意展現，蔡政府提前跛腳的機率越來越高，而有效控制疫情來重新爭取高滿意度的機會之窗卻越來越小。

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航