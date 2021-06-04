【對談】小說《新寶島》黃崇凱Ｘ林易澄（上）：人類如何把過去與未來連接在一起？

《新寶島》線上發表會

時間：2021年5月15日

講題：新寶島——福爾摩沙大交換的若干主題

主講：黃崇凱（《新寶島》作者）Ｘ林易澄（中研院歷史語言研究所博士後研究）

主持：莊瑞琳（春山出版總編輯）｜整理：楊芩雯

莊瑞琳（簡稱瑞）：今天是春山第一次做直播，也紀念一下今天雙北升三級警戒，我們剛好遇到疫情的狀況。覺得嘗試一下直播也滿有意思的。

我是春山出版的總編輯莊瑞琳，也是《新寶島》的責編，滿高興終於有機會跟崇凱，還有易澄、今天的對談人，來談談這本題材很特殊的書，所謂的《新寶島》到底在講些什麼，是一個怎樣的小說。大家可以看一下小說作者崇凱，今天穿的T恤上有一個人像，是切格瓦拉，所以可以知道可能是跟拉丁美洲有關的一個作品。

可能還有很多朋友對這個故事不是很瞭解，我先講一下它到底是怎樣的作品。《新寶島》是在講不久後的未來，也就是2024年，台灣每四年就會選一次總統嘛，就是在2024年總統宣誓就職的隔天，我們已經選出台灣史上第一個有原住民血統的總統的隔天，大家一覺醒來發現全部的人都去了古巴，古巴的朋友也是發現他們怎麼換到了台灣。由於不知名的原因，這兩個島嶼上的人完成了一次大交換。

這個大交換牽動了很多事，比如這個原住民總統要怎麼去面對大交換的情況，因為隔壁的大國就變了，古巴的旁邊變成是中國，台灣的旁邊變成不是中國、而是美國。這幾個國家之間的關係會怎麼樣呢？出現了一個很有趣的設計。這本書是在這個框架下展開，崇凱怎麼去思考到底什麼是台灣，台灣到底是什麼，我覺得這個小說比較像是在思考這樣子的問題。當然裡面要討論的事情很多，除了有台灣、古巴的交換，因為我們選出了一個原住民的總統，所以在小說裡面，原住民的問題也是非常重要的軸線。大概可以從這兩個大的框架去思考，這個作品所試圖要思考的問題。

我覺得這次的寫作難度非常高。因為我們之前做過崇凱的前一本作品《文藝春秋》，之前也讀過他其他作品，所以等到我當時收到這份書稿時，我非常驚訝。因為我覺得，為了這個小說所需要做的準備，一讀就知道是非常多的。此外，要探索的面向比他過去所有的作品都還要複雜，所以我覺得這是一個很大的突破，崇凱可以說完成了他近期的代表作。

今天很高興請到林易澄，他現在是中央研究院史語所的博士後研究。我們跟易澄也有過滿多合作，除了他的研究之外，他也參與了一些白色恐怖的研究或寫作。之前我們合作過《無法送達的遺書》，他在當中撰寫了郭慶的故事。還有在上個月出版的白色恐怖散文選，易澄也是我們非常重要的注解者之一，幫我們完成了滿多檔案的解釋。等一下我們就先請易澄從他的角度探討解讀他看到的《新寶島》，他怎麼看待崇凱這一次的嘗試。

從人類歷史思維看《新寶島》

林易澄（簡稱澄）：如果我自己要填職業欄的話，就是寫歷史學工作者。這次《新寶島》新書的對談活動、或者是訪問，比較多是文學界的人，那做為歷史學界的工作者，我稍微從歷史學、或者說從人類歷史思維的角度來看這本書。

一開始我想要說的是，關於人類怎麼去想未來，或是人類怎麼去把過去跟未來連接在一起。在過去，巫史還沒有分家的時候，歷史學者最古老的工作是占卜。當一個國王要出兵打仗，或是決定一些大事，他要去占卜。他會燒一個烏龜的殼、或是燒牛羊的骨頭來做占卜，就以前發生的事情去做一些判斷。這個古老的工作代表著，當時世界的變化比較緩慢，歷史學者知道很多過去的知識可以參考，那他大概就可以做出一些判斷。

這個歷史的思維到了現代有些變化、也有些延續。人類對自己的力量充滿一種自信心，自覺人類的發展有一個方向，在掌握了科學、掌握了工業技術、掌握了社會變遷法則和宇宙的奧妙真理之後，就可以去找到發展的方向。這個方向到二十世紀可以說達到最高峰，關於民族國家的建立、關於社會主義天堂的建立，在那樣的時候，當時的那些青年，例如剛剛小瑞談到白色恐怖，早期願意投入地下黨的青年，很多人都會感到歷史有一個方向在走，有一個目的地。

因為確信著有一個方向，我們看到在整個二十世紀到中葉以前，歷史學具有在知識上非常重要的地位，歷史學者彷彿可以從人類文明的發展方向去給一些建議。

然後在這個過程之中，我們又看到有些小說是在回應這樣子的方向。譬如說在中國近代史上，很難看、可是很重要的是梁啟超的《新中國未來記》（1902），他藉兩個人的聊天，去講未來六十年後的中國變成什麼樣子。現在我們知道他的想像跟後來的「未來」差很多，但重點是，我們現在讀了覺得很難看的小說，對當時的人卻代表了一種時代意義。

這樣子的政治小說，近年來還是有些人繼續嘗試，但通常也都不是很好看。不是很好看的原因是，其實我們的歷史思維也跟那一代的人有很大差異了。就是說，早期包括不管是革命政權、或者是黨國、或者是人類未來的方向，他們都要建立一個很大的關於世界的秩序，大概也許從二十世紀的最後二、三十年，我們開始感覺到，這些好像都出了一些問題，甚至會覺得現階段不是歷史進化的法則、或人類的幾個階段可以去解釋、去概括。

在二十世紀末、甚至到二十一世紀之後，在中文創作裡面，還是有幾個作者做了政治小說、近未來政治小說的一些嘗試，可是他們可能都還沒有完全察覺，剛剛講的幾個歷史思維階段的變化。

當一些作者仍然在嘗試寫這樣小說的時候，在時代的變化下，或者是作者寫到最後自己感到了這種困惑，又或者是讀者讀完之後，並沒有被這些想像說服——不管是對未來很好的想像、或者是很反烏托邦的，讀者往往會覺得，這些並沒有辦法跟眼前的現實連結在一起。

在這樣的角度下，當我收到黃蟲新書書稿的時候，我非常期待，又有一些小小的擔心。因為知道這個事情很難處理好，我也知道黃蟲絕對知道這件事的風險，然後他還是跳進去做。讀完之後就覺得，這完全是……做得實在是太好了。

我一邊讀一邊會感到，黃崇凱用他對這件事情，本身是非常清醒的，不管是歷史或寫作上的，他知道自己可以做到什麼，又有什麼限制，然後去回應這樣子的一個題材。

與此同時，這個題材，雖然從二十世紀後期以來的歷史時間感受來講，好像已經是上個世紀的東西，可是它其實又是人類會想要去回答的東西。就是說，歷史學者從五千年前在那邊看烏龜的殼、看牛的骨頭，他其實就在想，到底過去跟未來是什麼關係。

因此，我覺得黃崇凱一方面，是對於剛剛講的，到二十世紀中期以前那種沒有成功的嘗試，做了一個正面的回應。另一方面，我也覺得這本小說在回應二十世紀後期、一直到現在，我們對於大的歷史敘事的疲倦感。用寫作去思考，如何回應這種感受。當我們不要那些大的敘事，覺得生活有很多很小的事情，這些微小事物卻對每個人自己的生命很重要。

在這樣的敘事變化下，當我們每個人都是分開的，都是各自四散的個體，這時，我們還能不能去談一個方向、趨勢，或者說，我們怎麼去想像未來？「所有人」這個概念是還成立的嗎？「未來」這個概念是還成立的嗎？這些我們可以說，只是近代以來，我們想像著整個人類發展的方向，所建構出來的嗎？還是說它還是一個我們可以去努力的東西？

當我們在二十世紀後期，一方面反對大敘事、產生對未來的疲倦感，或是回到比較個人生命的方向，另一方面有時又仍然浮現起對共同的未來的困惑，我覺得《新寶島》在這兩者之間做了一些回答。我覺得它最好的地方就是，它知道這些限制，又沒有給一個很清楚的答案。這樣子的方式，我覺得它是，你讀了之後會感到，書裡面的人在想這些事情，然後你也在想這些事情，在這中間，是可以交錯出一些新的東西、新的可能的。

過去與未來：人類思考的兩種方向性

黃崇凱（簡稱凱）：謝謝易澄。其實你剛剛講到對於未來的疲倦感，即使到我寫完這本小說的現在，我也仍然覺得非常疲倦。我們在講歷史，常會把它歸類在「過去發生的事情」的定義下去看，未來則是還沒有發生、也許會發生的那些狀態、那些事情。這好像關係到人類思考的兩種方向性，一個是我們去猜想還沒有發生的事情，一個是我們在回憶、或者去定義過去發生的事情對我們有什麼意義。所以我有點好奇，這個小說，也許你會察覺到我對於未來的疲倦以及對於過去的疲倦。好像我在寫這小說的時候，寫著寫著常覺得，當我正在面向未來的時候，我身體的另一半被過去種種歷史的糾纏拖住。

有點像是班雅明（Walter Benjamin）在解讀保羅．克利（Paul Klee）那幅畫〈新天使〉，天使的臉是朝向過去，但是身體被拖進未來。但我現在寫完這個小說的感覺卻好像是相反的。我試著臉要面向未來，但身體一直被我以為已經過去的各式各樣幽靈拖住，所以那種感覺非常奇怪。有一些朋友問我「欸你怎麼會想到台灣跟古巴交換？」、「為什麼是古巴？」，我後來想一想，也許我們以為會發生在未來的事情，當然可以把它講成是一種空想，或是架空歷史、另類歷史的小說寫法，但其實台灣人好像也經歷過類似的狀態啊。

澄：嗯（點頭）。

凱：好比說，1945年日本投降的那一刻，也就是二戰結束的那一刻，其實在那一夕之間，我們的政府也換了。我們雖然沒有換到不同的土地上，可是我們換了一個完全新的政府、完全新的情境，甚至整個語言也要轉換過去了。當時台灣幾百萬人處在不明所以的狀態，就被轉換了。那種轉換搞不好比我寫的那種，肉身被拋擲到將近一萬五千公里以外的島嶼，這樣的互換，搞不好還要更幽微、更劇烈。

雖然我設定的時間是很靠近的三年後，五月二十號總統就職的當天午夜，要轉換到二十一號的那時候，突然間大交換。可是好像寫一寫，又覺得這些事情似乎在過去都曾經發生過，只是以不同的形式發生。今天我只是把它轉換成一個不同的形式。過去跟未來似乎變成一張紙的兩面，如果把兩面疊合在一起，上下對摺，就會變過去跟未來疊加在一起，而且是不斷在發生的狀態。

所以，我在寫這個小說的過程，也是一種自我教育。我試著要搞清楚，到底我們是誰？我們在這個地方生活，是一種偶然嗎？那麼，我們既然已經在這個地方生活了，我們還有什麼其他的可能性？

剛剛因為澄哥講到——我都叫易澄「澄哥」，因為他是我以前歷史所的學長——梁啟超的《新中國未來記》，讓我聯想到，可能因為台灣出版社在做大量已經沒有版權限制的書，所以會看到有些出版社在做所謂的「反烏托邦三部曲」。事實上這並不是同一位作者寫的。三部曲通常會把喬治．歐威爾的《1984》（1949）、薩米爾欽的《我們》（1924），跟赫胥黎的《美麗新世界》（1932）三本包在一起。這三本的寫作時間滿接近的，差不多都在二十世紀中葉前。然後這三本在七、八十年後，在我們的出版市場，被綑綁在一起變成「反烏托邦三部曲」。這三本書各自寫出當時作者所想像的某一種未來世界的可能性。

比如《1984》裡，整個世界變成三個大國，那個世界非常冰冷、非常冷酷，充滿監控，老大哥一直在看著你。薩米爾欽的小說也是，雖然好像是以蘇聯做為背景的小說，但是某種程度也是脫胎於現實處境轉化過的，可稱之為「軟科幻」的狀態。《美麗新世界》則是想像資本主義發展到極致的狀態，從十九世紀一直到二十世紀所謂的倫理道德，不斷被打破的那種很極限的狀態（儘管小說年代設定在二十六世紀）。我覺得有意思的是，二十世紀中不就是美蘇冷戰開啟的那段時間嗎？你覺得為什麼會出現這三本，到現在大家還會去閱讀、討論的反烏托邦小說？

澄：我覺得應該可以說是，當人類對於進步或是未來發展的想像愈來愈強，同時它的一些破壞性、或是對人性的控制，這些東西也開始被感受到，你覺得這不是你要的未來。如果從梁啟超寫《新中國未來記》起算，大概二十年之後魯迅就寫說，「有我所不樂意的在你們將來的黃金世界裡，我不願去」，他說到在光明（革命者想像的光明未來）之下他會消失，留在黑暗裡面他也會消失，所以他就在這中間一直徘徊。

當偉大的敘事成為對未來的主流想像，在那個時代裡，反烏托邦……可以說是在對抗它，它是一個相反的想像、但它也在勾勒人類未來的想像。在二十世紀的上半到中期，這兩種敘事，就像鏡子的兩面。這樣的大敘事，如果我們給它一個下限，也許是在1990年前後，當蘇聯解體之後，一個最大的東西、或說是最大的關於未來的計畫就整個結束。在這之後，反烏托邦的東西一時之間可能失去著力點，……也許我們可以去做一個調查，比方說《1984》的銷售量在那個時候是不是有一個變化。

那時候也有一些書討論到人類歷史的終結，像法蘭西斯．福山（Francis Fukuyama）說的那樣，未來我們會有一個資本主義市場、一個民主政體，這樣子所謂加上括號的「自由文明的社會」。但又過了三十年，我們大概知道了，未來不一定是這樣的。連福山自己這幾年，都對全球化、科技、民主的問題做了新的反思。

這幾年包括在中國可以看到有一些新的發展、用了更高科技，而且更接近《1984》那個世界的一些東西。但這個時候，好像也沒有一個新的大敘事去跟這個對抗，讓我們可以去設想，我們大概是在往哪裡走。

我不知道這個三部曲是只有台灣在做，還是在一些其他的地方也有。

凱：在中國簡體書也有這樣的包裝。

澄：所以說它可能反映出我們的公眾想要找新方向，想從這些東西去看是不是能產生力量。只是，就像前面講的，如果說歷史進步主義的核心，是很強的公理、法則，個人無法自己去決定未來，那這些反烏托邦的寫作裡面，儘管走向不同的方向，卻也同樣是說著，未來是被某種方向決定的東西。所以在2021年回去看的時候，關於這樣的現象，會讓我去想，是不是有什麼東西是沒有被決定的，那這樣子的東西，也許就是一個可能的方向，讓我們仍然能夠去想像未來。

剛剛崇凱提到，你愈寫愈覺得未來跟過去像一張紙的兩面，就會想到我在讀的時候，也感覺到說，這個小說要寫未來，我跟著小說裡面的人前往2024年的世界，可是裡面的人很多時候卻是往回看的。他往回看的時候，其實並不是去看很大的、比如說我們過去那些歷史敘事或國族敘事，那些很明確的歷史方向的東西。而是看那裡面很多的分支，要撥開上面的土再看下面這一層是什麼。這些東西，它是早已發生的過去，可是它不一定進入一般人的歷史認識之上。

如果我們重新看過這些可能很多分歧、破碎的歷史之後，我們再去想像一個未來的時候，是不是可以長出別的、不是那種強行把所有人綁在一起的大敘事，但我們還是能夠去讓人跟人的連結，這些新的連結可以發生。我覺得這裡會很明顯地感受到，剛剛講的過去跟未來其實是一張紙的兩面，我們愈去看自己不知道的過去，我其實也是在賦予未來一種未知跟可能性。就是說未來沒有被決定，這同時也是因為過去我們還沒完全知道，原來有這麼多可能性。當我們知道過去曾經有的可能性的時候，我們也在增加未來的可能性。

「大交換」與日常生活

凱：我知道易澄這幾年做了一些白色恐怖的相關研究跟探討。我有點好奇，你在做白色恐怖的這些案件研究，比如台大哲學系事件、1968年民主台灣聯盟的讀書會等等這些案件的時候，這些事情好像距離當時的民眾很遙遠，大部分人不知道發生過這些事情。經歷了若干年的現在，還是很多人不知道這些事情。你覺得，做為一個歷史研究者，現在挖掘這些過去，到底是要給我們當代的人什麼？要如何重新去感知，曾經發生過這些事情？而這些事情為什麼又跟我有關？

澄：這些案件，廣義來講，是威權體制下發生的一些事。當我們這幾年開始做「轉型正義」工作的時候，會很強調過去不公義的統治之下發生了這些事情，我們應該要記得它，不要讓它再發生。但是對我自己來講，這樣的說法其實也會有一些不足的地方。這樣子的說法，當然在理想上是非常明確的，但也因為理想的明確，我們會把當時的歷史變得有一些簡化。這是一個好人壞人很分明的故事，這個故事會比以前的故事更加重視一些人性的價值，可是在故事的架構上，它其實會跟以前威權時代的故事，還是有一點類似的。

它有點像是鏡子的兩面，重新去講這個故事。可是這個故事可能還是講一些大的價值，講我們如何去對抗這個過去的大的東西。因為我們要跟這個大的東西對抗的時候，必須反過來也去想像另一個大的……就是說巨大機器人戰爭這樣子的感覺。

但是我去寫這些事件的時候，我會去想，那它跟現在一般人的生活如何連接起來。特別是台灣經過這三十年民主化以後，我們也重視這些價值，但是在日常生活中，人的生活有很多方面，你不一定全身全意都是在思考關於民主關於自由，或是說民主自由如何去跟日常生活連在一起。

所以我在寫的時候，在看那些檔案的時候，我會特別去看這些小的東西。譬如說當陳映真從舊書攤或是從日本外交官得到一些左翼的書籍，這些書怎麼去跟他的生活連在一起。他看到一些，譬如說要建立一個社會主義的人人平等的社會，然後他覺得這個理想很好。他後來想要成立地下組織，可是嘗試吸收工人的時候，工人想的事情不一定跟他的目標是一樣的。他也嘗試在文學圈裡面，跟一些朋友談這方面的想法。有些人跟他想法比較近，參加了相關的活動，但是，也有些人會覺得，創作上的東西是比這個更重要的。或者，檔案裡也看到有朋友回應陳映真，他知道陳映真的理想是什麼，可是他認為世界有各種不同的樣貌，沒有一個人可以看到整個世界的樣子。

在這裡面，我嘗試將這樣的一個人擺回1960年代，他有很多的困惑，他在這個困惑裡去思考，就變成比較像是你我在日常生活中會遇到的一個朋友。他的一些理想、組織，有他可貴的一面，也有一些是時代限制的一面，或者是今天看起來也許很不成熟的一面。這些東西都在這裡面，所以我會嘗試，不是只注意他理想主義的一面，或是以一個了不起的前輩去談他，而是我們可以看到他是那個時代的一個人，他在那個時代裡生活。

也像剛剛崇凱提到的，大交換這件事可能在很多時候……在台灣歷史上是發生過的，甚至比小說裡寫的更劇烈。我在想，1990年代之後的台灣，也許是這幾百年來最穩定的一個時期。這個時期可能現實生活的感覺比較強烈，你不會感覺到生活也許在十年之後會是另外一個樣子，一切將有很劇烈的變化。比方說我們甚至從1990年代回推不用太久，1979年中─美……台─美……中華民國在台灣跟美國斷交的那個時候，那麼多人想要趕快移民出去的狀況。回頭看那個時期，不管你是去支持這個威權政體，或者是反抗這個政體、希望有變化，每個人的生活都一直處在不穩定的狀況下。

過了三、四十年，我們在這段時間長大的這一代，相較之下，好像可以去想像五年後、十年後的「現實」，去找個工作，然後結婚、然後家庭等等，可能你就不太容易感受到這個島嶼其實一直在很多力量的拉扯之中。

但是當你去談那些過去的歷史的時候，它好像又是一個已經過去的東西，對很多人來說，跟現實生活的連結並不那麼得深。

那麼，我覺得《新寶島》裡面有一個很巧妙的連結。一方面整個世界因為大交換起了巨大的變化，可是裡面大家還是要過每天要過的日子。從一開始整個狀況變了，有一個很混亂的過渡時期，接下來台灣人開店的開店，要戀愛的還是要戀愛，這些事還是要處理。在這邊，現實感跟非現實感、現在跟過去，好像一個十字路口，或者是一個交界帶，全部連在一起。

這讓你讀的時候有一個感覺：我們還是在這個日常中，可是日常又不是那麼穩定。小說裡高再生總統說我們三年後會回去（台灣），可是回去之後又是什麼？你就不得不去問很多問題。讓我們一方面在這個日常生活中，很多關於自己人生、明天要做什麼這些事情，但同時你又有一些共同的命運，或者是關於未來、關於過去，這些東西好像會逼迫你，跟日常生活不得不去連在一起。我覺得大交換好像是這樣一個……強制大家要去想這些事情。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航