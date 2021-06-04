【對談】小說《新寶島》黃崇凱Ｘ林易澄（下）：作為台灣人，我們希望世界可以往哪裡去？

《新寶島》線上發表會

時間：2021年5月15日

講題：新寶島——福爾摩沙大交換的若干主題

主講：黃崇凱（《新寶島》作者）Ｘ林易澄（中研院歷史語言研究所博士後研究）

主持：莊瑞琳（春山出版總編輯）｜整理：楊芩雯

《新寶島》是否也是關於變形的故事？

凱：我覺得在寫這本小說的時候，好像感受到一種時空的扭曲跟變形。這是另外一個朋友講的：小說讓他想到前幾年非常紅的日本動畫電影《你的名字》。一男一女兩個人交換身體，過起彼此的生活，要適應不同的身體帶給你的體感、新的人際網絡跟情感關係。

他講的或許沒有錯。好像某種程度我又回到很多文學在處理的，所謂的「變形」問題。當然最早可以講奧維德的《變形記》（西元8年），或是我們可以直接撐竿跳，跳到二十世紀初卡夫卡的《變形記》，這中間有很多關於變形的故事。或是說用一個更直白的話來講，就是想要變成別人的欲望。

也是在小說裡面講到，不知道澄哥有沒有看過《七龍珠》？

澄：呃…………

凱：鳥山明的《七龍珠》。

澄：喔，我知道（笑）。

凱：鳥山明（Toriyama Akira）的《七龍珠》（ドラゴンボール╱Dragon Ball）有一個哏，是主角一行人跑到納美克星（ナメック星╱Namek），要去打弗里扎（フリーザ╱Frieza），但是基紐特攻隊（ギニュー特戦队）那五個戰鬥力非常高的戰隊出現了。他們是弗里扎很厲害的手下，要來整治這些地球來的、或是這些賽亞人（サイヤ人）。結果基紐特攻隊的隊長發現孫悟空（Son Goku）的戰力特別高，渾身充滿戰鬥力，他就使計跟悟空交換身體。但交換身體之後發現，他只有辦法發揮這個身體三成的戰鬥力，他反而連達爾（ベジータ）或其他人都打不過。

像這種渴望變成他人的情節，好像在後來很多作品都能看到。比如東野圭吾的《祕密》，有改編成電影（祕密╱Himitsu）。當年的主角是小林薰跟廣末涼子。故事非常簡單，就是媽媽跟女兒廣末涼子一起出遠門，發生車禍，莫名其妙媽媽跟女兒的靈魂交換了，變成媽媽的靈魂在女兒的身體裡。女兒的肉身活下來了，可是裡面裝的卻是媽媽的靈魂。

所以她回到他們原本那個家的時候，整個關係就改變了。外人看他們家，小林薰跟廣末涼子是一對父女，可是事實上就靈魂的對應關係來講，他們是夫妻。那他們如果睡在一起了，到底意味著什麼呢？這中間好像就會有一種亂倫的禁忌或想像。在這種變形的過程裡面，自然會產生非常多的張力。

又好比HBO去年從小說改編的影集，叫做《逃出絕命村》（Lovecraft Country）。裡面在講黑白種族的問題，特別是美國非常風起雲湧的1960年代。其中有一個主角是黑人女生，有天她拿到特別的藥水，只要喝了藥水就會變成白人女性，她就可以去經歷原本身為黑人女性，在那個年代完全不可能遭遇到的各種對待，形成一個反差。

這種種的事情，好像都回歸到我們很想變成別人，擁有那樣的光鮮亮麗。或是別人讓我們感覺，「變成對方會非常好」的那種變形的吸引力或渴望。可是好像大部分關於變形的故事，到最後通常都是悲劇。比如卡夫卡的《變形記》，主角變成一隻巨大的甲蟲，最後死了，然後他們家人就快樂去郊遊了（笑）。東野圭吾的《祕密》，結尾是女兒的靈魂沒有回到她的身體裡，媽媽繼續以女兒的身分活著。剛剛講的《逃出絕命村》影集，後續是黑人女生愈來愈倚賴使用變身藥水，有如上癮（這個設定的直接連結應是史蒂文森的小說《化身博士》）。

我們如果後退一點來看，這些故事似乎都有某種道德教訓：就是你永遠不可能變成別人。或者說，如果你要變成別人或是變成一個不是你的樣子，你終究不會得到你想要的東西。我後來在想，《新寶島》是不是也是一個關於變形的故事？雖然大交換了，暫時創造了某些看似有趣的地緣政治條件，或是某些改變的契機，可是我們，會不會因為本身就有的種種問題，或是種種的國民性、台灣味，把我們限縮在一個，我們終究不能變成別人的模樣。我們只能變成我們自己的樣子。

澄：剛剛崇凱提到變形的各種文學創作，還有變形有沒有好下場，讓我想到的是，變形一方面是你對於原來的自己有一些不滿意的地方，那是不是有別的可能性。可是同時你又會感覺到變過去以後，好像也不一定跟你原來想的一樣。也是在這裡，會有一些情節上的張力，也是在這個（變形）角色上的張力，有些東西你在變之前不會很明確感受到，變過去之後你會開始問自己。

比方說如果我變成一個甲蟲，那我到底是我、還是我是甲蟲；或是莊子也變過蝴蝶。這樣子問的時候，當然也有一些虛無、或者是浪漫、或者是悲劇的狀況，但是在這裡面，到底什麼是人，什麼是甲蟲、什麼是蝴蝶，好像是，你會更明確地去感受到那個東西，因為它會強迫地讓你去想「人是什麼」。

我剛剛也想到就像日本的舞踏，那樣子的一種表現。我之前看演出的時候，有一種詮釋是讓表演的舞者，在舞台上化成一棵樹，或是一塊石頭，或是一種怪物，他們變成一個非人的狀態。但這個「非人」，也不是說他想要脫離人的存在，而是當演員變成非人的時候，觀眾會有一種感受：那什麼樣的東西才叫做人？當他把人跟不是人的邊界去畫分出來的時候，會讓我更去想，怎麼樣才是人。

在《新寶島》裡面我覺得有一點，跟這個有些類似。我們在想一個概念的時候，不是概念本身就存在一個完全的、本質性的定義，它往往是跟其他相關的概念、像一個網絡一樣，在彼此的關係裡去決定的。例如說，台灣人是什麼？當兩千三百萬人在這個島嶼上，他是台灣人，然後到了古巴的時候他還是台灣人嗎，那他是怎麼樣的台灣人？台灣味是什麼？你到古巴用當地的食材是不是會煮出不一樣的東西，或者哪怕這些東西變化以後，你還是有一個可以稱之為台灣味的東西？又像是，原住民在台灣的時候是原住民，小說裡面也有一個角色發抒，他說，你到了古巴那你的傳統領域在哪裡？到底什麼是原住民？

如果我們把每一個東西看作是一個零件，一環扣一環，那現在有一些零件拆開了，有一些零件還在。我們在重新組裝的時候，它可能變成一個新的東西，可是從這個新的東西裡面，你也許會更清楚感覺到，如果我有一個「台灣人」的概念，那我希望可以是一個怎麼樣的台灣人？或是我過去在當一個台灣人的時候，我忽略了一些東西，我現在重新去看到，這個台灣人也許是一個不一樣的存在。

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全球化與群體認同的複雜度

瑞：突然想到在字母會裡面有兩篇崇凱的短篇小說作品，我覺得非常像《新寶島》的前身。有一篇是在講吐瓦魯（Tuvalu），因為極端氣候變遷快消失的一個島嶼，小說裡描述到吐瓦魯很可能要搬來台灣，我們要接納吐瓦魯的人。那有可能我們跟吐瓦魯會因為這個問題，就變成一個聯合的community，一個新的共和國，或者是新的政治實體。另外一篇在講台灣島突然往東漂移，就是朝夏威夷的方向漂移。

如果從吐瓦魯那篇、到往東漂移再到《新寶島》，我覺得會看到崇凱怎麼去處理群體認同的複雜度。我在想，為什麼要用近未來的方式去架設，這可能跟認同這個問題都有點未來性有關，當一群人在討論認同的問題，其實是一個面向未來的事情，可是他們又會被過去的事情緊緊綁住，影響到他們怎麼去討論他們的未來。

在《新寶島》裡面安插了兩個我覺得很重要的設計，一個是原住民，我覺得他用原住民這條線，去把……他在過去這兩篇談的還是比較集體性的群體，可是當我們思考台灣裡面的原住民的時候，台灣的集體認同其實沒有那麼簡單。甚至在這個原住民的線裡面，他還跟切．格瓦拉有了左翼的連結。

我覺得不論是左翼還是原住民，都是台灣比較邊緣、比較難被討論的東西。包括我們在做白色恐怖跟轉型正義的研究與倡議，就可以感覺到左翼的東西非常難討論。但是在這個小說裡面他卻去勾連了這兩個部分，我覺得這是很有趣的一個談法。不曉得易澄有沒有什麼想法？

澄：這個小說一開始，台灣跟古巴這兩個在北迴歸線上的島嶼發生大交換，我讀的時候就想到近年台灣出了中文版，班納迪克．安德森的《全球化的時代：無政府主義，與反殖民想像》（衛城出版，2019）。

瑞：舊名叫《三面黑旗》。

澄：他在講的是十九世紀尾聲的古巴跟遙遠的東亞另一個島嶼——離台灣不遠的菲律賓。這兩個島嶼都是西班牙殖民帝國在海外的最後領地，在舊的第一波帝國已經日落西山的時候，島嶼上的人開始反抗，想成立自己的國家，也開始去召喚自己的民族。在這個過程中，美國以支援島嶼上人民的名義，又成為這些新成立國家背後的主人。

那麼，在古巴的十九世紀後期開始變動、菲律賓發生革命的時候，其實就在差不多的時間點，台灣其實有著類似的命運。1895年，當古巴的反抗軍開始做游擊戰的大規模推進，就在這件事發生的一個禮拜後，馬關條約就簽訂了。在非常靠近的時間點，在東亞的北方，因為控制朝鮮半島與滿洲（中國東北）的爭端，而發生甲午戰爭，讓南邊的台灣這個島嶼從清帝國轉到日本帝國的治理下。然後又過了一百多年，到現在，還是在不同的強大勢力之間努力去求得生存。

小瑞剛剛提到原住民跟左翼的概念，那在這個過程之中，安德森去寫這本書的時候，你會看到他的眼睛把一些事物連結起來。從菲律賓、到歐洲的馬德里、然後到巴黎公社。有原本就在歐洲的左翼的人，也有殖民地島嶼的知識分子，他在想像他還沒成形民族的未來，然後他們也去歐洲，產生各種左翼的人們的聯繫，發行了他們的報紙，寫了小說，成立了游擊隊。

安德森把很多東西串在一起，在他寫之前，你大概可以感覺到其間世界史的同時代性，但你不太會發現到這些人之間其實是更深地連結在一起。包括古巴——不管是混血的人或是原住民，然後菲律賓的各種族，然後中國的華僑，到歐洲的左翼……當這些之間連在一起時，你會看到世界史的另外一個圖像。儘管，這個圖像並沒有改變我們已經知道的歷史進程。在後來，古巴還是在新崛起的美國勢力很強的控制下。到1940、50年代，在美國的支持下，古巴的政治體制又變成一個更加獨裁的政權，然後再被卡斯楚跟切．格瓦拉推翻。

與此同時，在遙遠的東亞，1945年二戰結束，台灣從日本帝國回到中華民國，然後中華民國又內戰，敗退過來的國民黨政權在美國的支持下進行統治，台灣又成為一個獨立的政權，然後經過民主化之後慢慢在內部成為一個政治的、社會的共同體。

這本小說自然沒有把這些世界史的過往全部寫出來，但是讀的時候，我會感覺到《新寶島》跟安德森談的事情是連在一起的。也就是說，這個大交換雖然是小說不需要解釋的一個設定，可是你會看到，之所以會交換，背後你會看到很多連結是在一起的。這些連結讓我們可以去想像很多，包括剛剛提到的左翼也好，原住民也好，不管對古巴的歷史或台灣的歷史來說，或者講整個全球化無政府主義的歷史，「大交換」都像是讓你可以去把這些問題串在一起，然後去想。

同時，這也讓我們去挑戰一些刻板的認識。其實也不是說刻板……就是說，這些左翼本身的敘事也有它的時代背景，或是它的限制，我們到了2021年再回去看的時候，我們會有一些新的思考。譬如說小說裡面有一章假想切．格瓦拉的一個友人，他到當時的台灣，然後他就在想，台灣當時在威權政權下，開發獨裁型態的經濟發展下，卻有相當成功的城市發展、工業的發展。這個地方是不是一個適合做游擊隊的地方？

台灣跟拉丁美洲，看起來，有很類似的歷史，都在戰後的美國勢力範圍下，都有獨裁政權，但在很多地方的發展又是不一樣的。在這個比較下也許我們可以說台灣有……歷史偶然的某些運氣。好像在這個位置上，它的經濟發展跟民主化運動，最後走到90年代說台灣經濟奇蹟、政治奇蹟——當然這些到今天也還是在發展中，仍然有各種問題要解決。但是中南美洲，因為靠美國比較近，所以比較困難，或是種種的因素，政治經濟改革並不順利，它並沒有搭上這個車子。我們常常覺得台灣離中國太近了，反過來說，中南美洲的人卻會覺得就是離美國太近了，所以才變這個樣子。

面對這個世界史的過程，我們重新去看、去思考左翼主張的時候，我們同時也會看到戰後全球化過程的複雜性，從冷戰到後冷戰時期政治經濟的布局跟變遷。左翼的理想——一個更公平的、生活具有尊嚴的社會，這個打動好幾代人的理想仍然持續召喚著，但同樣的理想下，實踐的條件也不斷變化，在不同的地理位置、歷史位置下，都沒有一個單一的答案。

然後，回到2021年，做為一個台灣的國民，我們希望世界可以往哪裡去？我們具有什麼樣的條件？我們在這個條件下又可以去做什麼？

在這邊，我覺得《新寶島》提供了我們去思考這些問題的一些複雜性。剛剛最一開始我提到，去寫一本近未來的政治小說好像在走懸崖一樣，你可能會走到一個視野非常棒、非常精采的地方，但也很容易就掉下去。我讀的時候一直覺得很棒（笑），想說最後台灣跟古巴到底會怎麼樣，然後我讀到中間，讀到後面又開始有一點擔心，會怎樣的結局？會到哪裡？會不會……。因為這是很難收得漂亮的，近未來政治小說如果有一個收的結局……它不得不有一個結局，但又很容易收得不漂亮。那麼《新寶島》會怎麼收尾？會怎麼樣？我的樂趣跟我的懸疑交錯混在一起。

那麼我讀到最後，我覺得，黃蟲用他的方式去回應了這一個寫作上的……也許說是陷阱，或者是要去回應的這個問題。他並沒有去把一些很混沌的東西，去理出清楚的秩序跟方向，他呈現的，反而是裡面有很多東西，我們的生活就是有很多複雜的、說不清楚的東西，那這些不是小說家要給答案的東西。

在小說裡面，你會讀到，有很多不同角色，每個人都只看到、也只能知道自己身邊的事情，然後有自己人生的煩惱要處理。甚至是比較接近高層的高再生總統，他也有他的很多困難。小說裡面有他的專訪，但我們也不知道那是不是全部是他的真心話。小說家去寫的時候把他的這些層次呈現出來，又留了空白。我們讀的時候當然也是想高總統背後一定還有一些什麼，……如果像俄羅斯人偶一樣一層一層剝開那個高總統，最後會是怎麼樣的，但其實我們到最後仍然不知道。在這發生巨大變化後的世界，到最後，我們仍然只能看到其中的一部分。

在這裡面我覺得反而是沒有辦法說清楚的部分，給了閱讀的人對於未來的一種未知可能性，然後想我可以去做什麼。

人類期待的是未來，還是世界末日的到來？

凱：……太謝謝易澄了，等下多包五百塊給你（笑）。

瑞：那你最後看到結尾覺得收得怎麼樣呢？

澄：可是這樣講結尾會是爆雷嗎？

凱：應該也沒有所謂的雷可以爆，因為可能大部分的人都撐不到那一章就放棄了（笑）。

澄：那章標題其實就很有趣……我看一下。

瑞：憂鬱的亞熱帶。

澄：對，因為這本書的每章會有一個時間，章名副標會寫哪一年的幾月，最後一章是1987年─2028年─1986年。所以小說裡面，時間其實是在不同過去、未來、過去、未來之間穿行。這一章最後是一個人類學家跟他的朋友，大家在等哈雷彗星。我覺得人類學家這個角色，還有前面出現歷史系研究生的角色，這些角色其實也是呼應整個、剛剛講的歷史思維在二十世紀的很大變化。我們開始關注更日常生活的、更微觀的事物。然後裡面的歷史系研究生，他還在做關於近代中國整個思想的巨大變化。

凱：就是你的專業領域（笑）。

澄：但思想史已經退流行很多年了，這些問題好像大家也不會再問，好比傳統跟現代到底是什麼關係，或者是西方跟中國文化如何融合、還有所謂的中國思想是什麼？一百年前他們覺得這些問題是解決現實困難的重大關鍵，可是現在好像已經不是這樣。這三十年，歷史學也開始著重新文化史，覺得日常生活的、很多很小的東西更有價值，開始像人類學研究孤立部落一樣，辨認人們生活裡的各種象徵與儀式的意義。

Photo Credit: NASA/W. Liller ＠Wikimedia Commons Public Domain 哈雷慧星。

回到小說結尾，人類學家跟他的朋友在墾丁看哈雷彗星的時候，那個時候我大概就是四歲、五歲，幼稚園那些小鬼不曉得為什麼大家也知道哈雷彗星，看那時候報紙應該就會看到哈雷彗星要來了，這個時候就會覺得好像是很重要的事情。這些小朋友會覺得七十六年一次，下次來我還看不看得到，那我到時又在哪裡。當時的小孩對未來還抱持很大的期望，我記得那時候看的一些兒童讀物，說人類要展開一個太空時代，我們以後可能會在火星基地或是月球基地工作。

現在回想起來，可以說是兩種對未來的歷史思維的交集造就了那時候的小孩吧，一方面人們還相信著科學、進步的未來，另一方面，那也是戒嚴的尾聲，兒童讀物乃至電視卡通裡面，浮現著一種不同於黨國的、國族的未來想像。但這些，月球也好，火星也好，過了三十年完全沒有發生。

我們在後來到來的這個時代，其實有很多新的科技產品是1986年沒有的。有網路、手機，手機已經像是我們身體一個延伸的部分。可是我們也有新的病毒、新的集中營。對於科技、對於人類未來發展的可能性，很多東西好像愈發靠近、我們卻愈缺乏想像未來的熱情。我不知道現在的小孩還會不會想說我會在火星基地、還是我已經離開太陽系，小時候看那些科幻作品，心裡面就會想可以到很遠很遠的地方。

凱：我覺得現在的狀況好像是大家比較期待世界末日的到來，而不是未來。例如我們有非常多的活屍電影。我之前請教過恐怖電影專家但唐謨，他說這幾十年活屍電影一直都在拍，各國都在拍，這個小傳統從來沒有斷掉過。只是現在變成規模更大、更多人在玩的狀態。我覺得這真的很妙。我們小時候確實會期待一個未來世界，像《漢聲小百科》有一篇就是在講未來世界。當然裡面很多未來的想像，我們現在看起來都非常可笑。就像在看《銀翼殺手》的時候，你會想說，咦，那是2019年的世界，可是看起來有些突兀。當我們的現實真正走到2019年的時候，完全不是電影裡呈現的那個樣子，不是它所想像的那種未來。

到現在，對於世界末日的想像已經完全壓倒了對於未來世界的想像。我們已經沒有辦法去想像未來世界會更棒、明天會更好。我們已經失去了這種，說是單純樂觀也好的心思。但我個人的好奇是：你還期待看到哈雷彗星嗎？哈雷彗星下一次來的時間是2062年，距離現在還有四十年。你會期待嗎？

澄：我覺得就像你剛剛講的，我們對未來的想像力、或者是熱情，或者光是期待這件事情都好像有點消耗殆盡。包括我們今天在三級的防疫措施，整個全球的疫情會怎樣，還有習主席的各種新發明，光是要處理這些人類造成的事情，你就已經感覺非常疲倦了。你有沒有可能把它處理到還OK，都覺得很難、很累。我們好像對更大的東西，像飛出太陽系那樣的事，覺得實在是太遙遠了。

早上我就想到星野之宣（Hoshino Yukinobu）有畫一部科幻漫畫《2001夜物語》，裡面人類取得了一種新的技術，反物質空間跳躍引擎，探險到很遠的星系。可是經過了幾百年的開發，很多星球不一定適合人類的居住或改造，遇到很多新的動物、植物，跟它鬥爭不一定有利。人類最後覺得很疲倦，他們就進入了宇宙大撤退時代，從宇宙的前線想要全部回到太陽系來。

在這部漫畫裡面，他們探索了幾百年以後，對於宇宙感到有點太大了、太疲倦了，可是我們彷彿還沒有飛出去就已經開始感覺很疲倦。《2001夜物語》是1984年的漫畫（連載到1986年），當時我們還在想這件事情，可是現在已經不太想這件事了。像崇凱剛剛講的，我們在想世界末日、活屍，「把這一切都結束掉！」

但是，在讀《新寶島》的時候，把兩個島嶼的人們強制交換以後，我們就得再一次開始去想我是誰、我在哪裡、我從那裡過來？你們是誰、你們在這邊做什麼、之前是怎麼樣？這些問題可以說是人類自古以來的問題，但也可以說是跟科幻小說的時代更加靠近，在那個時代更明確浮現的。

我覺得《新寶島》讓我們要去面對這些問題，它像是一個時空或空間裝置，把我們傳送過去。有一點像是你又回到一個太空船上，然後這艘太空船把你帶去看很多發生過但你不知道的事情，包括原住民、包括古巴、包括切、包括台灣的過去和古巴的過去。當這些過去連結起來以後，當過去有這麼多未知的東西，其實也對應著未來的一些可能性。

它讓我想小時候看的《星艦迷航記》（Startrek）影集，只是這一次，「宇宙，人類的終極邊疆」變成了「過去，人類的終極邊疆」。我們跟著小說裡面這些2024年的人，又回去重新看我們不知道的台灣的、古巴的、世界的過去，好像變成過去是人類的終極邊疆，我們在探索過去，也在航向一個未知的可能性。讀著這本小說，彷彿是，我們開太空船、開著企業號到那裡，非常想要知道這個星球到底在幹麻，它的政治體制、它的經濟問題、它的各種民族跟文化，它的生活、它的情感是怎麼產生的。

好像我們是到了一個新的星球，但其實這個星球又是我們眼前的這個地球。我們用一個人類學家的眼睛在看它的過往，但我們同時也沒有完全放棄20世紀早期的人們那樣，去想像未來的這件事，那大概就像，小說的結尾，人類學家在看向七十六年後的彗星的感覺吧。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航