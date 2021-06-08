核二廠一號機提前除役，正是台電長期輕忽核廢料問題的後果

文：謝蓓宜（環境法律人協會 副秘書長）

缺電之下人心惶惶，台電發電機組又是故障，又是歲修，限電危機下，總有一些人要跳出來護航核電，但在護航之前，要先正視事實，無論如何缺電，都不應該冀望老舊核電的延役，在核廢料的問題尚未得到解決之前，繼續使用核電只會讓問題更加難解。

根據〈核子反應器設施管制法〉第6條第2項[註1]規定，核電廠在運轉執照到期之後，未申請換照延役情況下，都必須要停機除役，而運轉執照的有效期限最長為40年。核二廠一號機運轉執照於1981年12月28日開始運轉，計算40年，原訂應於今年（2021年）12月27日執照到期，從法律上來說，核二廠一號機理論上應該能持續發電到年底。

既然如此，到底是為什麼必須要提前停機除役呢？

這其實是老問題了。核二廠一號機提前停役，主要原因在於燃料池空間不足。而造成燃料池空間不足的原因，乃是因為台電長期過度輕忽核廢料問題而造成的後果。

無論是核一還是核二廠，最初燃料池的設計都僅能夠放置運轉20年的燃料束，台電以為能將燃料束送到外國進行再處理，緩解壓力，孰料各國紛紛改變國家政策，不願意再接收他國的用過燃料束。[註2]

台電送不出燃料束，只能不斷將這些高階核廢料累積在燃料池中，但燃料池空間遠遠無法容納核電廠運作40年的數量，因此兩座核電廠的燃料池均擠得滿滿當當，難以再放置更多燃料束進來。

解決方式一：燃料池隔架縮小間隔

為了解決這個情況，台電以縮小燃料池間隔的方式，讓燃料池可容納的燃料束多出一倍。藉由調整空間的方式，台電分別在1986年把燃料池容量從1410束、1620束擴充至2470束，1998年又擴充成3083束，2003年再擴充至每部機4398束。

原先設計僅能存放1000多束，硬是將空間擠出幾倍，即便原能會通過了安全審查，也無疑是讓核能安全置於高風險下，就有專家指出燃料束放置過密，有可能造成熱累積，提高輻射外洩的疑慮。

都擴充成這樣了，空間還是不足，又無法將燃料束移出，該怎麼辦呢？

Photo Credit: Reuters / 達志影像 位於法國的核廢料儲存池

解決方法二：改造裝載池

2016年，台電為了維持核二廠的持續運轉，提出「核二廠燃料廠房三樓裝載池設備修改及安裝工作」申請案，目的在將核二廠三樓的裝載池改裝為燃料池，原能會在2017年審查通過這項申請案。

裝載池是位於燃料池旁邊的調度空間，當用過燃料束要從燃料池中取出，移至他處貯存時，為了避免輻射外洩，一切作業均在水中進行。台電會將運送護箱放入裝載池中，再將用過燃料束自燃料池轉移到裝載池中，再裝入護箱內密封，最後才將護箱運走。

裝載池是日後在核電廠除役的必要設施，為了核電廠的持續運轉，台電將裝載池改裝。未來到了除役階段，沒有裝載池勢必無法將燃料束移出，因此一定得要將燃料池改回裝載池，否則無法將用過燃料束退出燃料池。如此大費周章，也僅讓一號機多出440束的空間，可供繼續運轉3年。

台電以為乾式貯存設施興建好之後，能夠直接啟用，屆時就能將燃料池存放數十年的用過燃料束取出，趕快將裝載池改回原先的用途，殊不知人算不如天算，乾式貯存設施遲遲無法獲得新北市環保局的許可，無法興建，裝載池自然也只能繼續使用至今。

手段出盡，只能降載

從燃料池空間不足、爆滿，到縮小燃料池間隔、改裝裝載池，台電早已出盡手段，如今已經無法可想，燃料束終於再也擠不進去燃料池，就連反應爐內部也沒有更多空間了。核二廠無法退出更多燃料束，也就無法繼續維持滿載運轉。

台電遂在2019年向原能會申請「核二廠一號機燃料週期28功率遞減運轉」。簡單來說，就是讓原本滿載發電的核電電廠降載到僅有80%左右，降低核電廠的功率，節省燃料束的用量，之後再停機進行維護管理，維持冷卻系統與其他重要基礎設施的運作。這次停機之後，核二廠一號機就要停到年底運轉執照到期了。

不能解決核廢，不應考慮核電

歸根究底，核二廠一號機提前除役的原因就在於台電的自以為是，以為能夠逐步移出核廢料，卻沒想到各項計畫無一能夠推動。想要將核電當成缺電解方，但是就連最基礎的核廢料問題都無法解決，既存問題尚未處理，繼續運轉核電廠只是讓問題更多更難解，談何啟封核四？

Photo credit: 中央社 核一廠露天核廢料乾貯場

台灣迄今還沒有一個高階核廢料的最終處置設施，空有規劃的政策以及空白的承諾，卻沒有選址的條例，更沒有明確指示這些仍放在核電廠內的高階核廢料何去何從，無法讓在地居民安心。

核廢料的最終處置場址必須要選擇一個合適的地點放置，為了確保輻射不在存放過程中釋出，影響人類與地球生態系，這個地方要滿足地質穩定、遠離地下水源等基礎條件，還要能夠長期放置，我們是否找得到這個地點？這個地區的在地民眾是否能夠接受？而百萬年的尺度又該如何面對世代正義的問題？

核廢料的處理絕非僅僅是技術或科學問題，必須納入多面向的討論，其中最難的莫過於政治與社會的難題，若主責機關、執行單位都不願意將這些問題納入考量，也就難怪核廢料問題延宕至今仍然無解。

註解

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航