總經專家：萬物齊漲恐造成「停滯性通膨」，引發更嚴重的經濟衰退

經濟合作暨發展組織（Organization for Economic Cooperation and Development，OECD）指出今年（2021年），因爲疫苗問世後，預估全球經濟成長率反彈達5.8%。專家認為經濟成長伴隨的通貨膨脹已經逐漸失控，未來通膨率恐高達12%，並指出金價將在3年內觸及4000美元。

國內學者也憂心，萬物齊漲下國際油價已悄悄上升，廠商若無法即時調整適應，恐會產生「停滯性通貨膨脹」，引發民間消費支出縮減、廠商獲利率降低、失業率攀升等，引發更嚴重的經濟衰退，呼籲應保持寬鬆貨幣政策，且推動財政整頓政策

國外專家：通膨恐飆12％ 金價3年內達4000美元

經濟合作暨發展組織預測，今年全球經濟成長率為5.8%，經濟反彈成長將是自1973年以來最快的一年，明年（2022年）的成長率則上修至4.4%。

經濟合作暨發展組織預期，在美國政府數兆美元的刺激方案下，美國經濟今年將成長6.9%，而2022年將成長3.6%。

資料顯示美國的經濟刺激方案，為全球經濟成長增加1%，也使美國經濟恢復到疫情前水準。經濟學家布恩（Laurence Boone）表示，全球經濟目前正朝著復甦的方向邁進，但還是存在很多問題。

經濟合作暨發展組織指出，先進國家的央行應保持貨幣寬鬆的金融環境，並容忍通貨膨脹超過目標值。儘管隨著經濟重新開放，供應鏈瓶頸引發了最近的價格壓力，但全球經濟中的大量閒置產能，將有助於抑制通膨持續上升。

美國全球投資者公司（US Global Investors）執行長兼資訊長霍姆斯（Frank Holmes）近日卻指出，隨著通膨上升逐漸失控，投資者應該持有加密貨幣、黃金及房地產，為自身財富提供保障。

霍姆斯表示，若按照傳統方法計算，通膨最終將上升12%，並指出，美國政府及聯準會（Fed）正試圖壓低通膨，因為經濟復甦仍然脆弱，金價將在3年內觸及4000美元。

國內專家：停滯性通膨警鈴響起

中華工商研究院副教授佘通權指出，拜登公布1.9兆美元經濟復甦政策、新冠疫苗及產油國協議減縮庫存的激勵下，市場對燃料需求回升的期望，國際油價突破70美元，較去年上漲30%以上，牽動整體材料成本上升，企業獲利普遍減縮。

他說，眾多經濟學者對未來一年的通膨預期，會升至十年最高點。儘管美國聯準認為近期消費物價指數（CPI）上漲至4.2%，將是暫時現象。

佘通權則憂心，萬物齊漲下，廠商無法即時調整適應，很快地就會進入衰退期，帶來失業率提高，GDP也會受到嚴重的衝擊，這種現象稱為「停滯性通貨膨脹」。

佘通權說明停滯性通貨膨脹指在經濟停滯的情況下，物價依然上漲，就業與消費呈現萎縮，為抑制這種現象，通常各國政府採用升息來降溫。

他指出，面對通膨Fed強調是短期現象，目前並沒有升息的急迫性，然而巴西、土耳其、俄羅斯面對停滯性通貨膨脹的壓力，已先進行升息，這對新興市場國家等於提出一個警訊。

佘通權解釋，五月一周內，美國十年期公債殖利率從1.34%急升至1.5%以上，隨疫苗問世、大規模財政紓困，加上聯準會寬鬆貨幣政策，使得通膨升溫，債券殖利率居高不下，影響股票價格下跌。

佘通權表示，若停滯性通膨出現在國內，經濟會停滯甚至衰退，物價持續攀升，引發民間消費支出縮減、廠商獲利率降低、失業率攀升等情況，引發更嚴重的經濟衰退。

他說，透過匯率調整（讓本國貨幣貶值）改善貿易失衡，並維持寬鬆貨幣政策以刺激經濟成長、推動財政整頓政策，才是較為有效的解決之道。

總體經濟學家吳嘉隆判斷，聯準會並不會因為通膨而急著升息。他表示，屆時美國如果升息會把國外的資金吸回國內，對新興市場是抽銀根，新興市場若要阻止資金外流就必須升息，而且還要升得夠大

最後，吳嘉隆說明，表面上是美國總體經濟在通膨下的調整，未來看到新興市場資金外流，經濟泡沫被戳破，也就等於進入被剪羊毛的階段。他強調，這才是美國通膨數據走高背後的國際政治含義。

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核稿編輯：翁世航