你知道好萊塢與寶萊塢，那知道「奈萊塢」嗎？全球第二大的非洲電影產業

文：陳之華

2014年，素有「非洲巨人」稱號的西非大國奈及利亞，終於在1990年後，首次更新了國內生產毛額（GDP）數據。睽違四分之一世紀的遲來修正案，使她一夕間爆紅並搏得新聞版面 ── 暴增近89%的總值，從原先的2700億美元翻倍躍升至5100億美元，不只是鄰國迦納的6倍，更成功擠下南非，正式成為非洲最大經濟體。

這出乎意料的數據，讓外媒大肆報導，台灣也曾透過外電新聞介紹。而這起令人矚目的GDP暴增，除了因為25年未更新的數據調漲，也是因為讓國際亮眼的新興產業，如網路、電信、電影、音樂、電子商務與服務業的大規模擴展等等。其中，又以躍升為全球第二大電影產業的「奈萊塢」（Nollywood）最受世人好奇關注。

從非洲崛起，產量超越好萊塢

早在2002年，紐約時報駐西非特派記者大西哲光（Norimitsu Onishi）就曾報導奈及利亞電影工業的故事。在文章刊出前，大西與編輯通話聯繫，說明自己在奈及利亞商業大城、電影製作之都的拉哥斯（Lagos）蘇魯雷區（Surulere）見聞。

大西說，蘇魯雷區的每個角落都有片商忙著拍片，這裡有來自全國各地的年輕男女，亟欲成為演員，希望被製片或導演看中。製作人和導演以典型奈及利亞的雄心壯志和誇張聲勢的語氣跟他說：他們正在打造一個新型態的好萊塢！

大西告訴編輯，這裡就像好萊塢、寶萊塢那樣，但這是在奈及利亞，奈萊塢 （Nollywood）！幾天後文章刊出，標題就是〈洛杉磯、孟買靠邊站，現在換奈萊塢！〉（Step Aside, L.A. and Bombay, for Nollywood）。自此，「奈萊塢」一詞，順理成章成為奈及利亞整體電影產業的代名詞。

2016年，大西在紐時又寫了〈「奈萊塢」是如何被命名的？〉（How The Times Named “Nollywood”）。2002 年最初那篇報導，讓奈國電影產業被全球以「奈萊塢」稱呼，至今仍有不少分歧意見，像是有當地人覺得名詞帶有帝國主義影子、或認為這名字來自一個外國記者的直覺註解，不過是仿效好萊塢與寶萊塢，無法真正代表非洲這片土地的特有文化等等。

然而，「奈萊塢」的影響力與其龐大市場卻逐年日益壯大。2009年，聯合國教科文組織（UNESCO）的數據公布，奈及利亞電影產量僅名列於印度孟買的寶萊塢之後，領先好萊塢，躍升成為全球第二大電影生產國。

Photo Credit: 截取自Youtube 《Welcome To Nollywood》紀錄片裡的拍攝現場。

不靠電影院，錄影帶直接進入觀眾家門

但，「奈萊塢」是如何崛起的？一個基礎建設至今仍不完善，道路坑坑洞洞，每日供電不時出狀況的國家，拍片製片都得自備發電機，以因應無時無刻不跳電停電的大環境。這些所處環境中會遇見的困難度，絕非西方國家或身處台灣的我們所能想像，但卻創造出每年70億美元的產值，依據國際貨幣基金組織（IMF）的報告，佔奈國GDP的1.4%。

就電影發展來說，奈及利亞電影藝術在19世紀末和20世紀初英國殖民時期便已發端，20世紀中期開始拍攝一些自己的電影，但尚不足以和當時其他國家地區，或和現今的「奈萊塢」產業相比。

60年代脫離英國殖民統治獨立後，奈國必須靠自身發展，找出電影產業的可行性。而奈及利亞與其他多被法國殖民的非洲國家有個非常不同的地方：法屬國家獨立後，仍保有原先的電影戲院、俱樂部、電影節和來自法國的贊助資源，然而殖民奈及利亞的英國對此興趣缺缺，並沒再有多餘資助。

1957年，奈及利亞拍攝了首部彩色影片《Fincho》，堪稱是奈萊塢的正式開始。爾後80年代產業開始擴張，直到90年代，才擁有更整體廣泛的獲利與產業基礎。

奈國三大族裔之一、位於西南部區域的尤魯巴族（Yoruba）有個習慣，每當部落遷移至不同地區時，便會將他們戲院式的播放影片傳統帶著走，從一個部落到另一個部落放映。

90年代，他們開始拍攝影片，將影片錄製於VHS格式的錄影帶中。不同於其他國家的電影院播放，他們主要在市集販賣影帶，讓民眾購買回家觀賞，成為所謂的「影帶首映」（straight-to-video）模式，也成了日後「奈萊塢」興起的重要推手。

此時，奈國東南邊的另一個大族依博族（Igbo）也開始加入影片拍攝，並於1992年拍攝了一部堪稱為「奈萊塢」起點的經典影片《活在束縛中》（Living in Bondage）。這都讓90年代中期的錄影帶影片蓬勃發展，觀眾從尤魯巴人擴及到整個奈及利亞，再觸及非洲其他國家。這也就是從一年開拍200部電影，逐漸增長成今日2500部、令大家嘖嘖稱奇的「奈萊塢」傳奇。

Photo Credit: 作者提供 Netflix專門設立「奈萊塢」頻道。

拍自己的故事，獲得本土大量青睞

「奈萊塢」初始的拍攝，不論資金、設備、經驗都相當匱乏，影片品質粗糙，可以只用一台數位相機、10000美金的低製作成本，七天內拍攝完畢。不過隨著產業發展，成本逐漸提升到15000～40000美元，拍攝時間延長到2週左右，載體也從VHS錄影帶進化成VCD，每片販售金額約在1～2美金。

因為大受市場歡迎，讓以數量取勝的拍攝製作手法擁有高獲利率，當地人也開始能以拍片、賣片謀生。獲利的原因在於，當時奈及利亞拍攝了不少屬於他們自己當地故事的影片，如同現在的電視實境秀般，將整個村落的生活文化呈現在影帶中，因而贏得廣大共鳴，受青睞程度遠超越好萊塢影片。也因故事原創性與題材本土化，形成一股風潮，席捲整個非洲大陸。

原本只是奈及利亞市井小民的謀生手段，沒有政府補助也沒有西方贊助，這樣所創造出來的本土夢幻產業，完全就是「生命自己找到出口」。「奈萊塢」電影來自最草根的普羅大眾，說故事給每天生活苦悶的人們聽，先求低成本、短時間，才能在回本後再持續拍片，繼續賺錢討生活。

然而，「奈萊塢」不僅於如此，還逐漸演變成為一個當代的非洲文化現象，影響力遍及整個非洲，以及全球其他地區的非裔人口，許多非洲其他地區的人民，都是看奈及利亞電影長大的。「奈萊塢」讓他們可以看到自己，而不是好萊塢影片裡通常不佔主位的非裔角色，以及無法讓非洲觀眾或非裔人口普遍產生共鳴的故事。

今天，「奈萊塢」電影產業是奈及利亞僅次於農業的第二大產業，全國超過百萬人靠拍電影生活，有手機專用的影片Apps；電影產業也受到不同國家青睞，不少外資投入，英法美皆有不同頻道播出，2015年Netflix還設立了專門的「奈萊塢」頻道。同時，整體產業開始走向更現代化與優質的電影製作，開始在國際影展亮相、擁有自己的影展，也將眼光朝向更廣更大的國際市場。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航