唐鳳：「疫苗接種預約平台」將循口罩模式，開放App、超商、藥局預約

疫情持續延燒，疫苗成為社會各界殷殷期盼的解方，不過因應接下來的「全民接種」，該如何預約？是否有足夠人力和空間？動線該怎麼規劃才能避免群聚？行政院今（1）日召開行政院防疫會議，衛福部和政委唐鳳在會中報告疫苗施打預約流程的初步規劃，唐鳳表示將來疫苗可以大量施打時，會運用民眾過去已熟悉的購買口罩模式，包括透過健保快易通App、超商、藥局等便利方式預約。另外蘇貞昌也要求指揮中心針對疫苗大量接種的作業流程做好規劃及準備。

將以「健保快易通」APP為基礎

蘇貞昌26日召開疫情會議時，請疾管署與唐鳳研究，如何結合現有的相關系統，協助提升疫苗的施打效率；為考量民眾的便利性，並避免群聚風險。目前行政院表示，已完成預約系統的初步設計，但還要經測試，上線時程則要配合疫苗進口的節奏。

唐鳳今天表示，將來疫苗可大量施打時，會運用民眾過去已相當熟悉的購買口罩模式，包括透過健保快易通App、超商、藥局等便利方式進行預約，他也在臉書上分享相關新聞，表示大家先協助家中長輩下載健保快易通App，預先準備。

知情的行政院官員向《中央社》記者表示，「疫苗接種預約平台」所用的系統，是以原有的實名制口罩預約系統、「健保快易通」APP作為基礎，目前已經初步完成程式設計，但還要經過系統整合測試與壓力測試。

行政院官員指出，系統上線的時程，則要配合疫苗進口的節奏，以目前國內的疫苗數量，還沒多到需要大量預約，各類公費對象就打得差不多；預計要到8月底才會累計有1000萬劑疫苗，屆時要施打的對象增加後就需要預約平台，讓民眾可以更加便利就預約打疫苗。

至於「疫苗接種預約平台」將何時上線？行政院官員表示，是有規劃時程，但上線仍要配合疫苗採購數量、施打順序分配等因素，「否則現在上線，也沒東西可以預約」；而壓力測試是必經的，系統能不能負荷、可不可行等都一定會做測試。

總統府發言人張惇涵也透露，今天與總統蔡英文一起開會的是唐鳳。在5月13日的國安高層會議上，蔡英文就有特別指示，指揮中心要做好規劃，讓國人朋友能夠預約登記。唐鳳不只讓「1922簡訊實聯制」在短時間內上路，簡化民眾登記，也同步設計疫苗施打預約系統的規劃。

張惇涵說，今天早上，唐鳳跟蔡英文報告進度，也就系統的優化交換意見，這套系統會是大家熟悉且方便使用的系統，讓大家自己選擇在什麼時候、什麼地點施打疫苗。目前正在測試當中，測試完成、疫苗到位，就能夠迅速上線使用。他們都知道，採購的疫苗只要還沒到貨，還沒開始大規模施打，大家都會很心急。這波疫情來的又快又急，沒有人不急，但事急更要穩。

蘇貞昌：指揮中心應儘早規劃「大量接種」因應策略

昨天立委王婉諭就在臉書上提出，28日單日全台共接種了4萬2920劑，相較於前陣子疫情平穩的階段，確實有相當的提升。但是，這樣的速度恐怕仍遠遠不足。她並以日本和韓國為例，指韓國全國最近透過近1萬2800多個基層醫院診所開始擴大施打疫苗，近2日就累積施打了117萬劑，日本近來單日施打劑量也達到58萬劑，假如指揮中心說6月底前200萬劑疫苗到貨，台灣的施打量能是否足夠、速度是否夠快，這些令人擔憂。

《聯合報》報導，台南市長黃偉哲也表示，台南市188萬人口的一半就快100萬，若1個月打完，1天就要打3萬劑，但其實沒有那麼多醫療量能，如果是9月底前打完，這樣時程安排比較合理，隨著疫苗慢慢施打，社會中有免疫力的人越來越多，疫情往下走是必然的。

蘇貞昌今天上午邀集衛福部等首長召開行政院防疫會議，討論防疫物資盤整、防疫作為強化以及疫苗施打規劃等。行政院發言人羅秉成下午轉述，蘇貞昌表示，針對各類接種站的多元設置，請指揮中心協助各級醫療院所做好標準指引規劃，並請經濟部、科技部、內政部、國防部及法務部等部會，針對權責所管範圍相關的施打對象及族群，如科學園區、工業園區、軍隊、監所等，提早做出不同分類及集中施打規劃，以達到人員分流與同步施打的效果。

蘇貞昌也建議指揮中心針對疫苗大量接種的作業流程做好規劃及準備，例如相關動線、留置區域及留置時間的設計，如何在避免群聚的前提下進行施打，並及早進行模擬測試。

要全民普及打疫苗，需要有充足且受過訓練的專業人力、空間，以及必須廣設站點，就有護理師投書媒體，表示現在醫護人力吃緊，如果派給臨床醫護人員，對於已經過勞的一線人員來說，可謂雪上加霜。建議指揮中心徵召已領證照但未執業的護理系學生，以及退休的護理人員加入施打的行列。

另外也有醫護公會理事長表示，現在因為疫情嚴峻，醫院負荷沉重不堪，還有人力、物力、心態來幫民眾施疫苗，是個問號，而至於各地的衛生局防疫業務繁重，也是分身乏術，因此建議指揮中心要重新重視「診所」的可近性和病人的熟稔度，診所受過訓練的人員，才是大量幫國民施打疫苗的主力部隊。

指揮中心29日宣布，基層診所未來會加入疫苗接種點，6月預計有500家、到8月預計會有1000家。陳時中今天則在記者會上表示，將在明天公布大規模接種計畫，加速疫苗施打。

延伸閱讀：

核稿編輯：翁世航