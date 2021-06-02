「我的母校倒閉了」台灣部分私校面臨退場危機，馬來西亞學生怎麼看？

2021年5月24日，經教育部召開的私立學校諮詢會後，台灣觀光學院、稻江科技暨管理學院正式被核定停辦，台灣的大學數量即將減少兩家。同時，《私立高級中等以上學校退場條例》草案同月5日已完成逐條審查，但對於私校停辦後的校產、土地處置、是否允許三年轉型的條文，仍有待協商。

簡而言之，在人口老化、少子化的浪潮下，私校退場問題在這幾年會是台灣人關注的重要課題。那麼，在私校退場潮下，境外生（外籍生、僑生、陸生）又是怎麼看的呢？

根據教育部的統計，台灣觀光學院、稻江科技暨管理學院已無在籍的境外生了，那麼在其它私校裡的境外生，又是怎麼看這一波又一波的退場浪潮呢？台灣的大學退場影響的不僅僅是台灣本國學生的權益，也影響了境外生學生的受教權，他們的心聲為何，似乎無被台灣社會所重視。

《關鍵評論網》找到了三位曾就讀於有退場危機的私校的馬來西亞留台生，一位仍在籍，兩位近年畢業已返馬，來談談對私校退場的看法。

儘管馬國學生無法代表所有境外生，但馬國是台灣多年來第二大生源國（僅次於中國，東南亞最多），直至2019年才屈居第三，越南攀升至第二，從馬國學生數量的潮起潮落、學生們的經歷，仍可了解到近年私校的招生與辦學困境。

近年私立大學概況

根據教育部統計，在109學年度，全台有9萬8247名境外生，其中就讀私校的就有5萬7119人，佔全體境外生的比重達58%，可見在招收境外學生上，台灣的私校仍是主力。

接著讓我們先回顧一下，近幾年台灣爆發的私校招收境外生爭議。

2018年，康寧大學被爆透過仲介招收69位斯里蘭卡學生，並安排他們到食品工廠打黑工，今年2月黃姓前校長等6人，遭士林地檢署依加重詐欺取財等罪嫌起訴黃女等6人。

同樣在2018年，高苑科大學發生觀光休閒國產專班的柬埔寨籍學生被迫簽下1500美元本票的事件，在教育部介入下，已要求高苑科大出面溝通、協助退還學生本票。

2019年1月，傳出就讀醒吾科大「新南向國際產學專班」的印尼學生，遭校方與廠商聯合剝削，而印尼政府外交部也暫停了這項合作計畫（如今已恢復），儘管最終教育部與校方、學生澄清相關報導不實，但無疑事情已讓台灣的形象受損。同時，由於爭議已平息，因此無損該校招收境外生，境外生人數仍逐年增長，從106學年的215人，到109學年有828人。

不過同年6月，就確實發生了印尼學生遭剝削的事件。當時建國科大被爆出印尼專班學生遭校方安排工讀的仲介公司，扣押了他們的護照、居留證，而且每周被迫超時工作，最終教育部重罰該校不能招收境外生。

而在同年3月，育達科大的菲律賓學生向立委投訴，指控該校透過仲介代辦公司，招攬菲律賓學生來台就學後，被迫簽下違法協議，必須違法超時工作。最終在教育部介入下，重罰該校不得招收境外學生，同時要求校方替學生向廠商解除不合理工作合約並追繳被扣之款項。

接著在2020年12月，南華大學傳出越南境外專班學生超時打工的問題，最終教育部以該校督導不周，同樣祭出停招境外生的懲處。

這些是近幾年已公開、浮上新聞版面的重大私校境外生招生爭議事件，都是如今私校少子化浪潮下，為求存而必須向外招生的不幸結果。

以上事件中，遇到問題的學生來源國包括斯里蘭卡、柬埔寨、越南、菲律賓，這些學生的共同點，多是不諳華語的學生，而非一般華語程度較佳的僑生，那華語水平較佳的馬來西亞學生，他們在台灣就讀有退場風險的私校，又是什麼情況呢？

Photo Credit: 中央社 圖為2019年9月28日，在雅加達舉行的台灣高等教育展。

私校退場陰影下的馬來西亞學生

由於馬國擁有眾多的華裔人口，在「同文同種」的便利性下，公私立學校招攬馬國華裔學生相對容易，因此馬國多年來是台灣第二大境外生來源國、東南亞最大生源國，2019年卻罕見地倒退至第二名。

小涵（化名）是2014年以僑生的身份來台灣留學的馬國華人，如今已回馬國工作。小涵曾就讀於一間已退場的南部私立技術學院，第二年轉校至中部一所私立科大，但該科大已連續三年的新生註冊率低於六成。

編按：教育部在2020年修改「教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則」第3條，註冊率不再是把大專校院列入專案輔導學校的指標，但第6條對專案輔導學校的自提改善計畫目標中，仍包括全校新生註冊率應達60%，且學生數少於3000人」

目前在台灣的馬國學生有1萬3964人，其中絕大多數是華人。由於台灣僑教政策的推展，馬國華人學生來台求學的歷史，可追溯至1953年，所以至今當地仍有許多華人來台灣留學，在馬國也有許多校友團體，其中最大的是馬來西亞留台校友聯合會總會（簡稱留台聯總），是全馬各校友會（如台大校友會、霹靂留台同學會等）的最高單位，留台聯總除了為校友爭取權益，招生更是重要的業務。

在馬國的教育體系中，分國民中學、國民型中學與獨立中學（簡稱獨中），前兩者是公立體系學校，而國民型中學則是原為華人民辦的學校，因接受政府補助與進入官方體制，而稱為國民型，至於獨中，則是許多華人堅持保留以華語為教學媒介語，而不願進入官方體制的民辦私立中學，全馬有62所。

在過去，獨中畢業生因文憑不受官方承認，無法在馬國就讀國立大學，因此台灣是赴海外升學的首選，也因此一般獨中生比較清楚台灣各大學的評價、聲譽，有許多獨中教師是留台校友，能提供一些升學建議。

由於小涵是國民型中學畢業的，對於台灣高教情況不甚了解，身旁也沒有學長姐或老師給予建議，儘管她是到留台聯總報名，但當時因校友會的人也沒有給予她升學輔導建議，因此誤打誤撞選擇了即將退場的南部某私立學院。

不過小涵也承認，因為以僑生身份報名來台灣就學的話，可最多填70個志願，選校的手冊洋洋灑灑列出了幾百個個校系介紹，讓她實在眼花繚亂，因此就隨便填了7個志願。小涵坦言，她當時完全不知道是按照個人志願與成績分配的校系的，所以才進入了將退場的學校。

小涵回憶道，她一到學院後，就常聽老師和同學說，他們學校可能很快就會停招，「當時我不懂什麼是停招，就有人解釋給我聽，意思就是可能我們是最後一屆學生了」。

所以小涵在大一下學期已無心上課，正全心全力準備轉學考。包括小涵在內，全校只剩下三位馬來西亞學生，只有她因為擔心文憑貶值而堅持轉校，幸運的是，另兩位高年級的同鄉同學最終有原校畢業。小涵記得，這所學院師生人數相當少，有次有劇組在校園拍微電影時，才感覺到些許人潮。

最終小涵成功轉校到中部的另一所私立科技大學，不過這所科大已連續三年註冊率低於六成。小涵回憶道，她到了大三才聽說這所學校可能停招，但沒想這麼多，因為就算要停招，也是她畢業以後的事情了。

直到今天，這所科大仍未宣布停招，不過生源短缺確實是個令校方焦慮的事情。小涵說「校方也沒跟我們說明未來的停招問題，只有希望我們境外生幫忙多招生。」

不過，對於學校的情況，許多外國學生私底下已討論學校可能停招的問題，但小涵認為更多的人覺得停招會是在五年、十年後的事情，所以還是事不關己的態度。

小涵建議，身為馬國重要招生單位的留台聯總（台灣官方稱之為保薦單位），應對學生講清楚台灣的大學素質問題，到底哪些學校出了什麼問題，如師資品質。小涵提到，她曾去過東海、實踐大學等有名的私校旁聽，認為前段班的教學環境、品質比她待過的兩間大學好很多，她記得有次在下課時想找老師討論課堂上不明白的問題，但老師卻完全不想理她，還叫她自己問同學。

如今小涵已回馬國工作，也沒有人再過問她哪個大學畢業。

另一位馬國學生智強（化名），是一名獨中生，他已回國發展兩年，他曾就讀於南部的一所私立大學，該校近年來曾發生透過仲介招募外籍生的爭議事件，最近該校正和一所私校進行併校談判。

由於智強在學時曾任學生會幹部，因此較清楚台灣本地生與境外生對私校退場的憂慮。智強指出，在少子化壓力下，學校曾祭出比照「公立大學收費標準」的入學優惠，吸引了一些家境不好的學生報讀，該政策也持續了兩年。而智強當初就是被這項優惠吸引，也清楚自己的的全國獨中統一考試成績可能無法進入台灣國立大學，所以選擇了這所學校。

智強回憶道，起初大一、大二時，學校辦學還算良好，但隨著董事會更替後，更多校園問題才浮現，學校爆發仲介招生爭議、學生擔心學校倒閉等。 智強指出，學生們有考慮過若最終學校宣布停辦的話，是否要接受輔導轉校，但許多學生濟能力有限，即使教育部、校方答應安排學生就近轉學，但新學校能否提供原有的學雜費優惠，這是很多學生所顧慮的。

對於學生被安排轉校後，能否保障原有權益的問題，教育部技職教育司楊玉惠司長回信《關鍵評論網》指出，「有關安置至他校就讀，得否享有原就讀學校之學雜費優惠一節，本部均以維護學生就學權益為原則，請學校提供助學措施協助學生安心就學。」 可見在官方立場，優先考量的是學生能否獲得其它學校接受，以保障受教權，但並不一定能保證院校的學雜費優惠。

已回馬來西亞工作的智強，偶爾還是遇到有人詢問到台灣升學的意見，但他認為當地整體上不太有人關注台灣大學退場的新聞。智強建議，學弟妹還是要對各大學多做功課，避免進到有退場風險的大學。

Photo Credit: 中央社 圖為馬來西亞留台校友會聯合總會門外，掛著45個屬會的會徽。

還在現場的人

雪莉是一位就讀於北部一所有退場危機的私校的馬國學生，她與小涵、智強不同的是，她來台灣前，對這所學校可能會停辦有一定的認知。

對雪莉而言，她來台灣唸書只求能獲得一紙大學文憑，同時也想體驗在台北的生活，而剛好這所學校願意收她，其它大學未必。雪莉提到，她曾在馬國的一個教育展裡，當面詢問這所學校的馬來西亞校友會代表，學校有退場危機是否為真？對方信誓旦旦地說沒事的，因為該校有教會當後盾，在台灣很少有教會背景的學校會倒閉。根據資料顯示，雪莉就讀的學校的學生人數不到三千，且註冊率已連續三年不到六成。

雪莉與智強一樣，都是以外籍生的身份來台讀私校。對許多私校來說，一般私校比較鼓勵學生以外籍生身份報讀，而非僑生，因為僑生得經過設於國立暨南國際大學的海外聯招會分發，而用外籍生身份的話，則是學生直接向校方報名，同時學校相當於可用「直銷」的方式，祭出學雜費優惠鼓勵學生報讀。而在雪莉的學校，境外生以越南、馬國學生居多，多數身份是外籍生。

「我身邊的同學，已經在校的，有意識到退場問題，但是很多新來的學弟妹進來後才覺得有異」雪莉說。根據雪莉的了解，許多馬國學弟妹起初碰到招生代表時，對方沒誠實告知有退場問題，而學弟妹本身做的功課也不足，所以聽信校友會說法而報讀。

因此，有的馬國學生如同前文提到的小涵一樣，讀了一學期覺得不適合，就轉校或返回馬國。雪莉告訴我們「如果來的有三十個，至少有一兩位會轉校或回去。因為轉學考麻煩，回去的居多，有的隔年再去台灣其它大學唸書。」

儘管已做好心理準備，知道母校會有退場的一天，但沒想到教學環境也會令人堪憂。雪莉表示，她學費是新台幣3萬7000元，只比國立大學稍貴，但來到校園後，明顯看出因經費短缺，許多資源、校園建設跟不上，如圖書館期刊沒更新、沒新書，游泳池也沒清洗。而且，校方曾在2020年因為拖欠教師薪資而鬧上新聞，長期的教師不足，使得排課出現問題，影響了學生們的受教權。

雪莉強調，許多爭議上了新聞後，學生才知道發生什麼事情，校方始終沒跟學生進一步對話，專門照顧國際生的單位亦然。 不過雪莉對於一些仍堅守崗位的老師還是相當尊重的，因為大家都知道這所學校的師資待遇不佳，「你願意學，老師就願意教，在這麼嚴峻的情況下，還是會很感動啦」雪莉感慨地說道。

最後，雪莉提到，每當寒暑假時，在馬國的校友會要求她幫忙招生，但雪莉不想誤人子弟，因此都敷衍以對。雪莉提到，在她學校的馬國學生，很多都來自中下階層家庭，不希望他們進錯學校而浪費了金錢與光陰。

Photo Credit: 中央社 圖為國立金門大學的各國僑外生。

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核稿編輯：吳象元