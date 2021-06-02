馬中建交週年日的不速之客：解放軍運輸機逼近領空，馬來西亞將召見中國大使

綜合媒體報導，馬來西亞皇家空軍6月1日表示，5月31日有16架中國解放軍軍用運輸機被偵測到逼近領空，已威脅到馬來西亞主權，而馬來西亞外交部已宣布將召喚中國大使，要求解釋解放軍的行為。

《中國報》報導，砂拉越防控中心的空軍雷達，是在31日上午11時53分探測到這16架中國軍機的可疑飛行，在經過南康暗沙領空時改變飛行方向。馬來西亞皇家空軍發現這些軍機進入馬來西亞海事轄區進行「可疑活動」，當軍機闖入東馬砂拉越州（Sarawak）海岸外60海里內後，被迫緊急出動飛機進行目視識別，這16架軍機中，包括伊爾76和運20運輸機。

馬來西亞空軍批評，中國軍機的行為已嚴重威脅國家主權和航空安全，儘管多次要求這些中國軍機到指示與區域航空交通管制單位聯繫，但它們並未遵從。

1日晚間，馬來西亞外長希山慕丁（Hishammuddin Hussein）發布聲明，表示將發出外交照會，召見中國大使駐馬大使歐陽玉靖解釋「這項侵入馬來西亞空域和侵犯馬來西亞主權的行為」。

希山慕丁在聲明中指出：「馬來西亞的立場很清楚，與任何國家維持友好外交關係，不意味我們可以允許國家安全受到危害。」

📃 - @MalaysiaMFA 🇲🇾 will issue a diplomatic note of protest against the intrusion to the Government of the 🇨🇳 PRC; will also summon the Ambassador of the PRC to Malaysia to provide explanation regarding this breach of Malaysian airspace and sovereignty. pic.twitter.com/dgzbIZQow7 — Hishammuddin Hussein 🇲🇾 (@HishammuddinH2O) June 1, 2021

《東方日報》報導，隨後中國駐馬大使館發表說明回應稱，31日的事件是中國空軍的例行飛行訓練活動，不針對任何國家，且依據相關國際法，中國軍機在有關空域享有飛越自由。

中國大使館的聲明指出「在此次訓練中，中國軍機嚴格遵守國際法有關規定，沒有進入他國領空」、「中馬是友好鄰邦，中方願同馬方繼續通過雙邊友好協商，共同維護地區和平與穩定」。

Photo Credit：AP / 達志影像 圖為馬來西亞皇家空軍出動軍機，對中國軍機進行目視識別。

「大哥」送來的建交賀禮？

值得一提的是，16架軍機逼近馬來西亞領空事件發生的時機點，正是馬來西亞與中國建交47週年（馬中兩國於1974年5月31日建交），因此這讓許多馬來西亞民眾質疑，為何會選擇在這天做出敏感的軍事行動。

另一方面，自從馬來西亞在去年3月爆發COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）後，便積極與中國在防疫上展開合作，包括批准中國科興疫苗（Sinovac）在馬來西亞的使用。

而在今年4月1日，希山慕丁訪中時與與中國國務委員兼外交部長王毅於福建會面，希山慕丁在記者會上公開以中文向王毅說「王毅，我的大哥」。

希山慕丁這番言論受到馬來西亞反對派，以及部分同陣營的前朝官員猛烈批評，認為希山慕丁身為外交部長，此番言論有矮化國格之嫌。之後希山穆丁回應稱，因為王毅較年長，這只是他為了向王毅表達敬重。

馬來西亞反對派領袖、公正黨主席安華，在當時批評希山慕丁使馬來西亞對中國外交政策倒退25年。而5月31日中國軍機逼近馬來西亞領空事件發生後，安華也發表聲明，呼籲希山慕丁要求中方做出解釋，同時也讚揚馬來西亞空軍迅速做出攔截行動。

馬來西亞前副國防部長劉鎮東也在官方臉書，發表了在野的希望聯盟安全委員會的聲明，建議馬來西亞國防部應舉行一次跨黨派特別會議，解釋國防部下一步的行動以及武裝部隊的需求，以防止其他入侵事件的發生。該聲明強調，中國軍機迫近馬來西亞領空事件意味著，即使世界正面對著新冠疫情的打擊，傳統安全威脅依然存在。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範