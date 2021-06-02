【串流推片單】《第三佈局 塵沙惑》6月接棒台劇旋風、《AV帝王：第2季》繼續「全裸監督」

隨著COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）在台灣造成社區感染與三級警戒，整個台灣影視產業狀況丕變，與5月份【串流推片單】僅僅間隔不到30天的時間，卻有如好幾載。

影展方面，「臺北文學．閱影展」、金穗影展與台北電影節先後宣佈延期舉辦，若再加上原定的女性影展、金馬國際影展等，勢必將造成今年下半年影展大塞車的密集奇況。至於屬於娛樂場所的院線端更是血流成河，戲院關閉政令一下，產業正式進入寒冬長夜，肅白空虛的場次表和票房報表，令人喪氣。

Photo Credit: 中央社

就在此時，原本就活躍的串流平台更具優勢，是除了傳統電視台和社群影音之外的主要娛樂勢力，媒體們無不策劃各式主題的居家防疫片單搏取流量；串流營運業者祭出免費序號傳遞善意；公部門也動起來，國家電影及視聽文化中心推出《線上零距離「宅」家電影趴》、國家圖書館則透過線上電影院提供百部以上電影免費觀看權限。

放眼逐漸復甦的好萊塢，近幾週的串流產業要事，絕對以華納媒體（Warner Media）與Discovery合併、Amazon買下百年片廠MGM兩者為首。另一邊，經典情境喜劇《六人行》特別篇《六人行：當我們又在一起》登陸串流，則為廣大的忠實劇迷們降下甘霖，社群上討論洶湧。

本月份的【串流推片單】專欄，將繼續以導讀獨家作品的核心宗旨，提供讀者更多觀影脈絡，也希望此一專欄是動盪之下的不變，能陪著觀眾走到院線菜單再度豐盛的那一天。

《莉西的人生異旅》（Lisey’s Story），Apple TV+播映，6月4日首播

全能演員茱莉安摩爾（Julianne Moore）曾於歐洲三大影展（坎城、柏林、威尼斯）封后，並奪得奧斯卡與金球獎女主角獎，是名副其實的大滿貫影后，其表演水準和演藝成就已毋須贅述，大銀幕上閃耀光芒的巨星將主演串流平台影集，還是和史蒂芬金（Stephen King）合作，早已讓眾人目光凝聚。

《莉西的人生異旅》講述知名作家史考特蘭登的遺孀莉西，在歷經一連串令人不安的事情之後，回想起她與丈夫的婚姻生活，以及過往籠罩著丈夫的陰霾。莉西身處在現實和回憶混亂交錯的過程，儘管痛苦，卻也在無形中得到更多丈夫炙熱的愛。

Photo Credit: 《Lisey’s Story》

卡司群除了茱莉安摩爾，還囊括了克里夫歐文（Clive Owen）、瓊愛倫（Joan Allen）、丹恩迪漢（Dane DeHaan）、姜成鎬與珍妮佛傑森李（Jennifer Jason Leigh），一字排開，都是台灣影迷不陌生的臉孔。至於幕後團隊，有大名鼎鼎的J. J. 亞柏拉罕（J. J. Abrams）領銜開創，柏林影展評審團大獎得主帕布羅拉瑞恩（Pablo Larrain）執導，並由史蒂芬金擔綱編劇。且幕前、幕後鐵三角史蒂芬金、茱莉安摩爾、J. J. 亞伯拉罕也同時身兼執行製片人，各個大有來頭。

事實上，恐怖驚悚小說大師史蒂芬金的作品改編成電影者已多，包括《魔女嘉莉》、《牠》、《迷霧驚魂》與《黑塔》等皆在列內。但此次《莉西的人生異旅》除了代表史蒂芬金也乘上串流趨勢，更史無前例地親自操刀改編全影集劇本，讓業界驚訝於這位大師的罕見之舉。

不過當原著作者──尤其又是地位崇高、作品極具人格特色的作家──親自改編劇本，有時也會是雙面刃，從目前外媒的部份評價來看，這點很值得觀察。「The Hollywood Reporter」就有影評認為，本劇的導演手法和演員表現均佳，但過於忠實呈現原作素材是可惜之處。

《莉西的人生異旅》對文本的保真度與對大眾媒體的可接受度造成拉扯，顯然史蒂芬金更在乎前者，即使這個劇集會因後者而受益。無論如何，眼見為憑，我個人仍很期待看見主創們在每一道題目前如何做出選擇。

《第三佈局 塵沙惑》，CATCHPLAY+、HBO GO播映，6月13日首播

接棒在叫好又叫座的《火神的眼淚》之後，《第三佈局 塵沙惑》成為6月份台劇強勢大檔，是否有望承接這股台劇旋風、繼續博得眾人關注？也讓戲劇還未上架就先引來不少好奇眼光。

「塵沙惑」取自佛教名詞，象徵人世間的煩惱如恆河旁的三千粒塵沙，繁多又細小，此次衍伸到本劇，就是在說人心。故事講述前特勤小組成員徐梓薇在調查一起分屍案時，懷疑案件與毒蛇集團有關，然而她遭上司斥責越權查案，被調職擔任議員楊啟逍的隨扈；沒想到兩人的命運早在三年前就有淵源，偵查過程更讓他們身陷險境⋯⋯。

Photo Credit: 《第三佈局 塵沙惑》

去年CATCHPLAY與文化內容策進院合資成立「SCREENWORKS 影響原創影視股份有限公司」，專注佈局面向國際市場的台灣原創內容，在先發項目當中，就有華視經典IP《俗女養成記2》的亮麗回歸，並已預計於今年暑假檔期開播。至於另一主打先鋒《第三佈局 塵沙惑》，則是嘉揚電影有限公司與香港ViuTV合製的劇集，有港台混血的基因，並由《目擊者》、《緝魂》監製唐在揚與《麻醉風暴2》、《老大人》導演洪伯豪聯手打造。

從鏡頭外看到幕前，主演陣容更是三金加持的萬鈞氣勢，影視雙棲的莊凱勛、張榕容及劉冠廷一字排開，已讓人屏息期待飆戲成果。近來霸佔大銀幕、小螢幕的劉冠廷，現身頻率之高，也讓觀眾有「冠廷宇宙」無限擴張一說，其在甫完結落幕的《火神的眼淚》飾演火爆義陽（羚羊）一角，先直率再虐心，無疑更圈粉無數。

從類型上來看，懸疑驚悚、犯罪刑偵劇不論在歐美、日韓或港台皆有一定觀眾基本盤，以台劇為例，2016年首播的植劇場《天黑請閉眼》就開出紅盤，並擒下該屆金鐘獎戲劇節目獎；近年串流也從流量觀察出此道，台哥大myVideo推出了《76号恐怖書店之恐懼罐頭》、《追兇500天》；Netflix則獨家發行《誰是被害者》。如今在疫情之下完成拍攝的《第三佈局 塵沙惑》，能否繼續攻下這塊類型影集的穩定市場，即將得到驗證。

《舞出新方向》（Physical），Apple TV+播映，6月18日首播

近年，好萊塢聚焦拍攝80年代的作品不勝枚舉，Netflix知名奇幻影集《怪奇物語》就是一例。而去年同樣拍攝80年代的華納超級英雄大片《神力女超人1984》，其導演派蒂珍金斯（Patty Jenkins）描述 80 年代的話也精準到位，她說：「1984年是美國代表資本主義成功的高峰，商業、貪婪的氛圍，豐足過剩卻永不滿足，當我們講起80年代，會笑某些趨勢好像有點荒謬，但若回顧當時的藝術，包括新浪潮音樂、設計與時尚等，都是非常精采的。」

令人神往，紙醉金迷的80年代，同樣是Apple TV+全新影集《舞出新方向》所試圖描繪的年代。《舞出新方向》將時代背景置放於80年代的聖地牙哥，描繪議員妻子希拉，在政治、生活、家庭間不斷被壓榨至無法喘氣，某日，接觸到80年代旋風熱潮的「有氧舞蹈」之後意外被啟蒙，進而踏向人生的嶄新方向。

Photo Credit: 《Physical》

從故事大綱檢視，《舞出新方向》契合近年好萊塢在後「#MeToo」時代的女性主題，被壓榨噤聲的女性角色、自我意識抬頭的女性角色，這兩種身份不斷再現於大銀幕、小螢幕，或許《舞出新方向》正是透過希拉，從當代回望30年前，進而輻射出女性轉化的肖像群。而飾演主角希拉的，是觀眾熟知的蘿絲拜恩（Rose Byrne）。

蘿絲拜恩於1994年，15歲的時候演出她的第一部影視作品《Dallas Doll》，而後遊走於動作、驚悚、喜劇等類型，最為觀眾熟知的作品不外乎為《伴娘我最大》、《麻辣間諜》、《惡鄰纏身》、《速成家庭》等片，此次將在《舞出新方向》中挑戰女性的社會框架，演出難度不低。

至於《舞出新方向》的導演團隊共有三人，分別為《時尚惡女：庫伊拉》克雷格葛里斯佩（Craig Gillespie）、《副人之仁》史蒂芬妮蓮恩（Stephanie Laing），以及初執導演筒的麗莎強森（Liza Johnson）。導演群為兩女一男，但克雷格葛里斯佩的作品也傾向拍攝「女力」作品，除了近期上映的《時尚惡女：庫伊拉》之外，《老娘叫譚雅》也是其代表作，三人能碰撞出何種火花，也是《舞出新方向》的觀戰重點之一。

或許在疫情之下，觀眾在家中防疫之餘，也能跟著蘿絲拜恩一起動滋動，大跳「有氧舞蹈」，將鬱悶甩開，「舞出新方向」。

《為父進行式》（Fatherhood），Netflix播映，6月18日上線

前美國總統歐巴馬（Barack Obama）的退位生活多采多姿，眾所皆知他是一位運動迷，籃球、高爾夫球等運動皆在關注，此外，他也涉獵書籍和電影，每年底照慣例都會推出年度書單和片單，也都是各界人士好奇的榜單。歐巴馬的年度片單，就曾出現過李滄東的《燃燒烈愛》、艾方索柯朗（Alfonso Cuaron）的《羅馬》、是枝裕和的《小偷家族》等片。

2019年，歐巴馬給出的年度片單，有一部記錄片名為《美國工廠》，此紀錄片在該年日舞影展拿下美國紀錄片導演獎，也順利在隔年榮獲奧斯卡最佳紀錄片的殊榮。然而，值得一提的是，《美國工廠》是歐巴馬與妻子蜜雪兒歐巴馬（Michelle Obama）組成的製作公司「Higher Ground Productions」操刀製作的首支影視作品，換句話說，歐巴馬退下美國總統後，也將副業領域伸進影視產業，更製作出一部得獎片，而即將在Netflix播映的《為父進行式》，正是歐巴馬夫婦旗下公司製作的首部「劇情長片」。

除了「Higher Ground Productions」之外，《為父進行式》也由索尼（Sony）共同製作。《為父進行式》原先預定2020年4月3日上映，是瞄準院線的商業電影，無奈碰上COVID-19而一再推遲上映日期，最終宣布由Netflix獲得全球的發行權，《為父進行式》這才有機會和全球觀眾見面。

Photo Credit: Netflix

而本作主角，是縱橫北美喜劇領域的凱文哈特（Kevin Hart），其喜劇影視作品無數，近年影迷印象深刻的大概有《野蠻遊戲》系列、《中央情爆員》等片，不過凱文哈特在《為父進行式》中，除了詼諧搞笑之外，也將扮演起深情新手爸爸，故事改編自真實故事，描述凱文哈特在妻子離世之後，一肩扛起照顧女兒的重責大任。

《為父進行式》導演為曾執導過《非關男孩》的保羅魏茲（Paul Weitz），其餘卡司則有奧斯卡提名演員艾佛烈伍達（Alfre Woodard）、《逃出絕命鎮》李歐瑞爾豪（Lil Rel Howery）、《侏羅紀世界 3：統霸天下》汪達懷斯（DeWanda Wise）等人。

在疫情的苦悶之中，或許凱文哈特的浮誇喜劇演出，能讓觀眾跟著家人，共同度過一個笑中帶淚的溫馨夜晚。

《AV帝王：第2季》（The Naked Director: Season 2），Netflix播映，6月24日上線

北美OTT王國群雄競逐，在握擁豐厚片廠IP資源的HBO MAX、Disney+等強敵環伺之下，串流先驅Netflix必須更迅速且因地制宜得開發原創素材，以保有品牌的不可替代性。

眾所周知，Netflix今年初就正式宣佈投資五億美元製作韓國影劇，還在首爾近郊租下兩個攝影棚基地，將南韓作為深入亞洲市場的核心。Netflix想運用韓劇收攏海外領地的野心顯而易見，背後原因也不難想像，不說其他國家，以台灣為例，在韓流文化長期且全面地浸洗之下，韓劇已是現今多數台灣觀眾的娛樂大宗，隨手打開Netflix排行榜單：《我是遺物整理師》、《我的上流世界》、《黑道律師文森佐》等原創自製韓劇，強勢黏著榜上。

至於打下海外江山的另一鋒刃，就是日劇了。去年底《今際之國的闖關者》上架不到三天，就成功登頂台灣榜首，第二季也已在路上；本月份的日本作品重頭戲，除了獨家上映重現經典的《神劍闖江湖：The Final》、無厘頭偽紀錄片系列《創意人檔案：黃金卡司》，最讓廣大劇迷敲碗企盼的，非《AV帝王：第2季》莫屬。

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《AV帝王》改編自本橋信宏的同名傳記著作，第一季在2019年8月於Netflix首播，同月份便宣佈將製作第二季。故事講述村西透從跑業務、賣無碼色情書刊，到成為成人影片（AV）導演的起伏人生，在繁榮的1980年代，徹底改變了日本成人影片產業。前年劇集開播後就佳評如潮，而劇中村西透事業的發展進程，從第一季的平面紙本、錄影帶，來到第二季的電視台，這一路以來的放映媒介革命史，對照現實來看也相映成趣。

本劇導演武正晴向來擅長刻畫「另類」的魯蛇形象，拍過《男生愛女身》、《特攝英雄》、《沒關係，是渣男啊》，也曾以安藤櫻主演的《百元之戀》代表日本角逐奧斯卡最佳外語片（現稱：最佳國際電影），在《AV帝王》中，則靈活捕捉山田孝之的百種風格，將其所飾演的村西透的猖狂與軟肋，完美呈現。

演員群來說，第一季的主要人馬將全數回歸，包括滿島真之介飾演的死黨「荒井敏」、森田望智演繹的傳奇女優「黑木香」、玉山鐵二詮釋的「川田研二」、柄本時生飾演的助導「三田村康介」。不僅如此，恒松祐里、西內瑪麗亞、吉田榮作與宮澤理惠等強大卡司也將加入陣容，令人更加期待這次會「全裸監督」出怎樣的新火花。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航