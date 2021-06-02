【音樂】樂壇新寵Olivia Rodrigo北美掀熱潮，首張專輯《Sour》打破泰勒絲銷量紀錄

今（2021）年2月剛滿18歲的美國女歌手奧莉薇亞羅德瑞戈（Olivia Rodrigo），於5月21日發行的首張專輯《Sour》，在一週的時間內便坐穩《Rolling Stone》的專輯銷售冠軍位置，以30萬2100個「專輯等價單位」（album-equivalent units，註），成為2021年迄今為止首週專輯銷量的紀錄保持人，當然也擠下流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）的《Fearless》之前所保持的首週紀錄。

特別的是，在5月21日至27日這一週，專輯排行榜2至5名分別是J. Cole的《The Off-Season》、21Pilots的《Scaled and Icy》、Morgan Wallen 的《Dangerous: The Double Album》和MoneyBagg Yo的《A Gangsta's Pain》，這4張專輯的銷量，皆不及奧莉薇亞羅德瑞戈《Sour》的三分之一。

《Sour》專輯共收錄11首歌，據《Rolling Stone》「百大歌曲」排行榜顯示，5月21日至27日這段時間，前10名除了防彈少年團（BTS）的〈 Butter〉佔據第2名之外 ，其餘9名都來自於《Sour》，冠軍是〈 Good 4 U〉，之後分別是〈Deja Vu〉、〈Traitor〉、〈Brutal〉、〈Enough for You〉、〈Happier〉、〈Favorite Crime〉、〈Drivers License〉、〈1 step forward, 3 steps back〉，至於沒進前10名的歌曲〈Jealousy, Jealousy〉和〈Hope Ur Ok〉則分別位居第14名和第17名，同樣驚人。

令人更驚艷的是， 《Sour》僅以這11首歌就獲得2.8億次的串流媒體點播數字，這個數字是什麼概念，Money Bagg Yo的《A Gangsta's Pain》收錄22首歌曲，發行首週的串流媒體數字不到《Sour》的一半，而《Sour》在實體專輯的銷量更是將近7萬張，此外更有4萬1000次的歌曲下載量。

雖然音樂產業已然轉型，不再是實體制霸，但《Sour》無論是實體，或是串流面向，皆取得空前成功，換句話說，5月21日至27日這一週，全美聽眾基本上大部分都在聽奧莉薇亞羅德瑞戈的歌曲。

其實，奧莉薇亞羅德瑞戈《Sour》的好成績早有跡可循，早在2021年1月8日，奧莉薇亞羅德瑞戈推出首支個人單曲〈Drivers License〉時，就在Spotify音樂串流平台寫下的單日播放1517萬次、單週播放6000多萬次的成績，皆打破最高播放次數的記錄，到2月底累計已超過4億次播放，也是Spotify史上累積最快播放次數的單曲。

〈Drivers License〉當時也空降英國與美國的排行榜冠軍，連續6週占據美國告示牌百大單曲榜（Billboard Hot 100）第一名，打破2016年由贊恩（Zayn Malik）的單曲〈Pillowtalk〉締造的首週紀錄。〈Drivers License〉目前在YouTube的觀看次數也已突破2.2億次。

奧莉薇亞羅德瑞戈可說是迪士尼栽培的潛力新星之一，近年也曾在Disney+原創音樂電影《2019歌舞青春：音樂劇》影集版的續集中，擔任女主角，目前爆紅的奧莉薇亞羅德瑞戈，也有望複製早期受迪士尼拉拔的席琳娜戈梅茲（Selena Gomez）的腳步站穩北美娛樂圈，甚至是循著泰勒絲的崛起之路，成為下一個流行音樂的天后。

最後，雖然泰勒絲今年《Fearless》保持的紀錄遭到《Sour》超車，但 根據《billboard》的報導指出，泰勒絲於5月28日發行的黑膠唱片《Evermore》，短短三日就售出超過4萬張，此數字超越Jack White於2014年發行的《Lazaretto》，刷新自1991年MRC Data數據統計黑膠唱片以來的單週紀錄。

而 泰勒絲更在稍早傳出將緊跟克里斯丁貝爾（Christian Bale）、瑪格羅比（Margot Robbie）、約翰大衛華盛頓（John David Washington）等人的腳步，加入奧斯卡名導大衛歐羅素（David O. Russell）的卡司陣容。 小天后不只音樂事業成績有目共睹，也樂於參與影視圈的演出作品。

註： 根據《維基百科》指出，專輯等價單位（album-equivalent units）是音樂產業中的一個計量單位，該單位用於定義等價於售出一張實體專輯唱片所需的音樂消費量。除了傳統的實體專輯銷售之外，這種音樂消費還包括數位音樂下載和串流媒體試聽。

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核稿編輯：羅元祺