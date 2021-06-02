越南政府積極佈局疫苗：尋求購買生產技術，鼓勵企業與地方自行取得

越南新一波COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情從北部工業區爆發至今傳播快而廣，肇因於上週在越南發現的新型變種病毒，也影響蘋果、三星等外商工廠運作。目前，越南政府尋求購買疫苗生產技術，鼓勵企業和民間政府自行取得疫苗，爭取儘早恢復生產。

《越南快訊》報導，四月底開始越南疫情升溫，新一波疫情新增的病例幾乎兩倍於越南先前自疫情起初累計的病例。截至1日，4407例病例散佈在越南的36個省份及直轄市（全國有58個省及5個直轄市），工廠雲集的北江省（Bắc Giang ）累計2329例病例，北寧省（ Bắc Ninh）866例，河內市（Hanoi）412例和胡志明市（Ho Chi Minh）市208例。

根據國營報紙《越南通訊社》數據，越南2日新增50例新增病例，包括48例本土病例與2例境外移入病例，北江省35例、北寧省12例。越南累積病例共7675例，康復病例3043例，死亡病例48例。

《路透社》報導，5月29日越南衛生部長阮清龍（Nguyen Thanh Long）表示越南出現新型變異病毒，「越南發現了一種新的變種病毒，結合了在印度和英國發現的兩種現有變種的特徵。」阮清龍指出，最新的突變病毒以先前已知的變種病毒傳播力更強，因而「非常危險」，實驗室研究也顯示新型病毒自我複製的速度非常快，可能可以解釋為何新增病例在這麼短的時間內散佈全國各地。

《越南快訊》報導，越南衛生部1日表示，越南正尋求購買疫苗生產技術，並建造工廠生產疫苗，協助COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）供應各國。衛生部在5月31日與COVAX代表開會，阮清龍隔日發表聲明指出「越南將投資建造工廠，希望取得授權可為COVAX、其他國家及越南本身提供疫苗。」

越南人口約9800萬，越南至今取得290萬劑疫苗包括透過COVAX獲得的260萬劑，3月開始大規模接種計畫迄今有約1%人口（約100萬人）已至少施打一劑疫苗。越南政府計畫今年可以取得1億5000萬劑疫苗，讓全國超過七成人口接種。

《華盛頓郵》報導，越南政府拒絕鄰國中國提供其國產疫苗，越南國內率先接種的100萬人都是阿斯利康（ AstraZeneca ）疫苗，也進一步和輝瑞（Pfizer ）簽了3000萬劑疫苗合約，預計會在今年第三季或第四季到貨，越南也跟正在跟莫德納（Moderna）接洽，討論是否能購得更多疫苗。

鼓勵企業自購疫苗

《路透社》報導，越南政府5月31日表示，鼓勵地方政府和企業自己進口疫苗，只要透過衛生部規範的流程或者27家已獲授權的進口商，即可自行購買。

《彭博社》報導，因應新一波疫情，越南政府要求南韓三星電子（ Samsung）等外商為員工取得疫苗。北寧省工業園區管理局長Bui Hoang Mai透過電話接受採訪時指出，「政府鼓勵企業為員工自購疫苗。」

三星電子在北寧省設有智慧手機工廠，越南總理范明政 (Phạm Minh Chính）先前曾前往視察，同時也要求地方政府自行找尋疫苗供應者。衛生部則表示已經分別運送20萬劑疫苗到北寧省和北江省，為工人接種的作業將在本週開始執行。

北寧政府當局指示各工廠為員工在廠區內安排睡眠休息以及其他防範措施，並維持工廠營運。鄰近省份北江省內則有蘋果（ Apple ）、三星供應商的工廠，先前省內四個工業園區許多工廠，因疫情暫停營運，政府官員正在協助重新開廠事宜。

《美聯社》報導，由於病例數量開始攀升，作為經濟中心的胡志明市已經從5月27日起暫止所有非必要的商業活動，政府進一步宣布，未來兩週，胡志明市市民只能因必要活動外出，並禁止超過10人以上的公共集會。越南政府計畫從5月31日開始對最大城市胡志明市900萬市民執行全面篩檢。根據《越南通訊社》報導，胡志明市當局表示，單日篩檢量可達10萬，正在計畫對全部市民執行篩檢。

Streets around HCM City look a lot different since #socialdistancing measures were applied at midnight. In Go Vap District where a cluster of cases were detected, restrictions are much stricter. #COVID19 #Vietnam #HCMC pic.twitter.com/zoQaQiI9gE — Việt Nam News (@VietnamNewsVNS) May 31, 2021

《彭博社》報導，越南航空局已暫停自1日到7日，所有河內內排國際機場（Noi Bai International Airport ）的國際航班，當局也將暫停胡志明市新山一國際機場（Tan Son Nhat International Airport）的國際航班直到14日。此外，越南從去年（2020年）12月就已暫停大部分國際商業航班。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒