大竊聽家：丹麥情報局遭爆「香蒲行動」，與美國國安局合作監控歐洲政治人物

編譯：王國仲

根據丹麥廣播公司（Danmarks Radio, DR）報導，丹麥國防情報局（Danish Defence Intelligence Service, FE）在2012－2014年間，與美國國家安全局（National Security Agency, NSA）合作，暗中監控包括德國總理梅克爾（Angela Merkel，港譯「默克爾」）等重量級歐洲政治人物。

丹麥廣播公司宣稱已取得9個不同來源資訊，並指監控對象遍及德國、法國、瑞典與挪威。如果報導屬實，代表在2013年「神鬼駭客」史諾登（Edward Snowden）暴露美國監控活動後，相關情治單位仍持續進行類似計畫。

據稱，該計劃名為「香蒲行動」（Operation Dunhammer），可讓美國情報單位藉由丹麥鋪設的海底電纜與網路線，透過各國政要手機門號，竊聽所有通話、讀取每封簡訊，甚至連瀏覽過的網站資料都一清二楚。

竊聽醜聞早有前例

當然，這並非美國情治單位首次因類似事件遭受批評。早在2013年，前美國中情局（Central Intelligence Agency）雇員史諾登，便已向《華盛頓郵報》與《衛報》揭露美國國家安全局的「稜鏡計劃」（PRISM）。

稜鏡計劃始於2007年，內容涵蓋對個人手機、社群網路、電子郵件、語音等大量的媒體數據監控，宣稱其目的是要防堵恐怖分子策畫、危害美國國家安全。若相關網路數據公司不願意向政府提供使用者資料，則可能面臨高額罰金。

接受《衛報》採訪時，史諾登說明選擇洩密的原因：「我不想活在一言一行都遭到監控的社會……在日內瓦（協助CIA進行網路安全監控）的那段期間，很多事情都讓我對政府的運作方式，以及對世界帶來的影響感到失望。我意識到自己正在參與一件弊大於利的事情。」

在史諾登洩密後，美國以竊取政府財產、未經授權散佈國防資訊，與任意散佈機密情資為由，對他發布通緝。為躲避通緝，史諾登前往俄國尋求政治庇護，並據稱已於2020年底取得永久居留權。

在新一波竊聽風暴爆發後，史諾登批評美國總統拜登（Joe Biden）「難辭其咎」，且「從一開始就深深涉入其中」。在醜聞發生的2012－2014年間，拜登當時正擔任美國副總統。史諾登發推特表示：「不只是丹麥，其他合作夥伴都應該明確要求美國完整公開資訊。」

歐盟各國同聲抗議，要求美、丹麥「給個解釋」

德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier，在遭竊聽期間擔任德國外交部長）與總理梅克爾發言人表示，在丹麥廣播公司的報導前，他們對丹麥在本次事件中扮演的角色「毫不知情」。他們兩位皆預期美國和丹麥「給個解釋」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron，港譯「馬克龍」）在與梅克爾會晤後，也批評美國的行為「無法被接受」。他表示，儘管歐盟與美國維持良好關係極為重要，但彼此「沒有互相猜疑的空間」。

時任德國社民黨黨魁的史坦布律克（Peer Steinbrück），據說也名列遭竊聽名單之上：「以政治角度來看，我認為這無疑是一件醜聞。」史坦布律克表示，儘管理解美國情治單位需要發揮功能，但丹麥監控歐洲自己人的行為，「好像他們寧願獨善其身一樣。」

其他歐洲重要政治人物，也紛紛發聲反彈。挪威首相瑟爾貝克（Erna Solberg）接受挪威廣播公司（Norsk rikskringkasting, NRK）採訪時表示：「儘管已合作無間，盟友間卻仍認為有彼此監控的必要，這實在讓人無法接受。」

法國國務秘書、主管歐洲事務的伯恩（Clément Beaune），與瑞典國防部長胡爾特奎斯（Peter Hultqvist）同稱「無法接受」此事，且「必須嚴肅看待」。

丹麥政府也是受害者？

不過，竊聽盟友的決定，似乎並非來自丹麥政府本身。2019年中上任的丹麥國防部長特里妮（Trine Bramsen），據報稍早才被知會有此事。她表示「系統性地對盟友進行監聽，是無法被接受的。」

根據《德國之聲》報導，丹麥政府最晚是在2015年發現自家情報局「做的好事」。其後，相關部門開始蒐集證據，更發現丹麥外交與財政部，以及數間丹麥武器製造商，也成為資訊監控的受害者。丹麥情報局甚至協助美方，蒐集各種不利於美國政府利益的情資。

在掌握確切證據後，丹麥政府便在2020年，迫使丹麥國防情報局領導階層集體辭職。不過，為何丹麥情報局寧願瞞著自家政府、甚至犧牲國家利益，也要和美國合作呢？

丹麥裔特勤組織活動研究專家湯瑪斯（Thomas Wegener Friis）認為，丹麥情治機關可能面臨該與哪位國際夥伴走得更近的難題：「顯然，他們選擇了美國，而非其他歐洲夥伴。」

德國國會議員、同時也是德國議會「美國國安局間諜醜聞調查小組」領銜人的桑斯堡（Patrick Sensburg）則表示，他對此事並不感到意外：「大家要了解，驅動特勤組織的力量不是友誼，更非道德或崇高理念，而是促進國家最大利益。」

遭醜聞波及，美歐共享數據新法案謀上陰影

醜聞在這個時間點爆發，更讓歐美洽談中的數據共享計劃蒙上一層陰影。

歐盟執委會（European Commission）正在擬定一項新協議，允許歐盟境內企業在確保隱私無虞的情況下，將資料共享給美國企業。歐盟正試圖向美國施壓，希望華盛頓強化立法、確保境外公司在美國國內的數據安全。

執委會稱該資料傳輸法案「極為重要」，並已「深化和美國夥伴的協商」。但目前尚不確定美國是否將採取任何行動，來減緩其歐洲友人的擔憂。

該法案的原意，是防堵由俄、中等國在背後撐腰的駭客組織與網路團體。但現在看來，連美國也對歐盟的政治核心情資不懷好意。

荷裔歐洲議會議員格羅特希斯（Bart Groothuis）表示，對政治人物來說，這是很好的一課：「這些事就是會發生。確保通訊安全最好的方法，就是透過加密後的硬體，並落實安全工具使用。」

截至目前為止，美國國安局與丹麥國防情報局皆未就竊聽事件發表任何回應。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範