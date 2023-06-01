【更新】民進黨版《人選之人》：前黨工遇性騷擾上報反被檢討， 黨中央宣布許嘉恬停職調查
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林飛帆表示，而當時婦女部主任許嘉恬有簡略向自己報告此事，但因為是性平事件，基於保護當事人隱私，詳細過程跟細節沒辦法公開說，當初他獲得的資訊是當事人沒有要走申訴程序，不過林飛帆也直言，「我們確實忽略了，他決定不走申訴管道，背後可能有種種原因，但我們沒有去細究，有疏忽就應該檢討致歉。」
（2023/06/01 12:00更新）
民進黨前黨工昨（31）日晚間在臉書上發文，表示自己在承接專案工作時遭遇到外包廠商性騷擾，而當時擔任民進黨婦女部主任的民進黨副秘書長許嘉恬，並沒有積極協助，且反問「當下為什麼不跳車？怎麼沒有叫出來？」還建議「去華山大草坪手牽手一起練習大叫」，此文發出後因為和日前爆紅的台灣政治幕僚劇《人選之人》部分劇情類似，引發熱議。
對此，民進黨深夜發出聲明表示，該位前同仁於去年九月執行工作任務時，遭承攬工作之廠商性騷擾，民進黨嚴厲譴責任何利用職權性騷擾之情事，並已經由性平部和主席室發動調查，將釐清責任。包括黨內多位女性議員、立委也都紛紛發聲要求黨中央要正視此事並且做出處置。
稍早民進黨發言人林楚茵、性平部主任李晏榕召開記者會，表示民進黨主席對此事，表示對任何涉及性騷擾的事件，黨中央絕對採取零容忍的態度，也希望遇到類似事件的人員能在受保護情況下，得到應有的調查真相，還有心理的支持。整個黨中央的通報機制，是否有所不足，該檢討就檢討，該認錯就認錯，務必全面保護黨內人員在執行任務時的各項安全。
另外性平部主任和主席室主任組成的調查小組，會盡速調查並提出處置報告。而被指控的副秘書長許嘉恬即刻停職，接受調查。
而被點名為當時的督導主管，昨日才被提名立委的林飛帆今天稍早受訪時也表示，做為當時候的督導主管，在自己的主管部門發生這樣的事件，對於未能第一時間接觸當事人提供必要協助，造成她獨自承受，應該表達歉意。
林飛帆表示，也必須思考，黨部有性平機制，但卻無法有效承接每個受害者，因此未來這個機制如何更有效，制度上必須檢討；而當時婦女部主任許嘉恬有簡略向自己報告此事，但因為是性平事件，基於保護當事人隱私，詳細過程跟細節沒辦法公開說，然而當初他獲得的資訊是當事人沒有要走申訴程序，不過林飛帆也直言，「但我們確實忽略了，他決定不走申訴管道，背後可能有種種原因，但我們沒有去細究，有疏忽就應該檢討致歉。」
林飛帆也說，對當事人而言，願意挺身而出表達自己的感受和遭遇，非常勇敢不容易，應該給予更多的支持。
女性黨工控遭性騷擾後，前主管未能積極協助
該名女性前黨工表示，事件是發生在一個自己主責的專案，攝影團隊回程的路上，導演趁著大家上廂型車，昏暗欲睡長途之際，對她實施了性騷擾。導演將頭靠上她的肩，讓她靠著睡，當時自己嚇傻了，不知道該如何判斷當下的狀況，自己恐懼到將此合理化來安慰自己，「不是的，應該是我的錯覺」。
女性前黨工指出，後來在一個顛簸中藉故起身，尷尬地看著導演，但是導演的手又摸上自己後頸，在下巴肩頭與胸上游移、愛撫與按摩。後來她選擇低頭看手機試圖盡可能保持距離，但仍感受到導演一直在看她的視線。在逃無可逃之際，自己躲起到廁所反鎖門，止不住乾嘔，還怕導演發現不對勁。直到上捷運回家路上才打給同事求救，並決定上報主管、當時的婦女部主任許嘉恬。
女性前黨工表示，然而許嘉恬不僅第一時間總在不是重點的地方，放大自己被性騷擾的細節，要求回憶陳述，還在聽完後反問，「所以呢？妳希望我做什麼？」好像自己不該難過、生氣、大驚小怪，因為它就是工作，所有被否定的情緒嘎然而止；儘管最後許補充，黨內也能走程序，但草草收尾，也未立即讓自己停止負責此專案，於是只能失望地離開了會議室。
女性前黨工表示，第二次再與主管面談，由於情緒還在高度恐慌，同事陪同前往。許嘉恬試圖營造輕鬆的氛圍表示，「有時候我忘了妳還太年輕，看到妳的工作幹勁總會想到我年輕的時候」，接著問及這次經驗，說了最為錯愕的一句話，「那你當下為什麼……不跳車？我不懂，你怎麼沒有叫出來？」
女性前黨工指出，真心不希望再出現和自己一樣的受害者，所以想著至少要告知媒創主任。許嘉恬後來卻告知，只要程序一啟動，或告知媒創主任一人也好，大家都會知道她被性騷擾，名譽可能會受損，要考量到這些後果，以及有沒有辦法承受。
女性前黨工說，有關這件事，一通主管的關切電話皆未收到，陪同的同事卻收到了一堆電話，被問有沒有散佈謠言，就連可能需要的社工聯繫資訊，也都是傳給同事讓同事轉傳給自己。選舉結束離開後才得知，連那時的身心就診都可以由黨部支付，但這些資訊當時卻完全沒得到。
她直言，這樣的人如今是黨中央的副秘書長，當時高舉著婦女權益旗幟的人未成為自己的翁文方（台劇人選之人中角色），「那我就要成為我自己的翁文方」。
民進黨內部炸鍋
包括昨天剛被提名中正萬華區立委候選人的吳沛憶，桃園市議員黃瓊慧等，都在臉書上發聲，表示這件事情絕對不能這樣就算了。
吳沛憶表示，錯誤已經犯下，這件事不要再姑息。除了中止跟廠商的合作，黨內處置的責任也必須追究。「否則我們如何對社會說，民進黨是一個追求性別平等、公平正義的政黨。」保護受害者是不容退縮的價值。事實調查及懲處是必要的，黨中央一定要有處置、一定要對社會說明。
黃瓊慧直言，前主任的處理方法讓人不禁想問，「我們真的是熱血進步的政黨嗎？」並點名黨中央的性平部要求應該從頭至尾好好的協助，別讓前黨工再受到二度、三度傷害。啟動性平調查、請前主任和導演出面釐清、協助汘瑈提告、查證若屬實請導演公開道歉，才是正確的方向。
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南投10大農遊體驗──上篇
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近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
1. 埔里鎮──桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，區內有桃米坑溪及其五條支流貫穿其間，依山傍水、綠意盎然，孕育著豐富美麗的生態資源與純樸農村樣貌。921震後，區內民眾攜手重建，結合地方生態、農業資源與觀光產業，打造國內最具特色魅力的休閒農業區──桃米生態村。
◎ 建議行程：桃米魚蝦體驗→桃米野餐→農事體驗→夜間賞蛙
◎ 體驗活動：農事體驗、夜間賞蛙、桃米魚蝦體驗、桃米野餐、桃米遠足、黃金青蛙粿DIY、紙燈DIY、賞螢
◎ 嚐鮮特選：茭白筍（2-10月）、麻竹筍（6-10月）、百香果（7-2月）、樹葡萄（12-5月）、香菇（全年）
◎ 伴手好禮：樹葡萄產品、百香果產品、茭白筍產品
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
2. 魚池鄉──日月潭日月山莊休閒農場
台灣香日月潭紅茶廠以高品質紅茶聞名，成立新品牌HOHOCHA喝喝茶，將茶葉與文創、觀光結合的園區，還有日月潭日月山莊休閒農場及觀光茶園，成為日月潭熱門景點。
◎ 建議行程：揉茶體驗→混茶體驗→封茶體驗→品茶體驗→紅茶披薩DIY
◎ 體驗活動：奉茶體驗、揉茶體驗、混茶體驗、封茶體驗、導覽園區、紅茶披薩DIY
◎ 嚐鮮特選：紅玉紅茶（5－10月）、阿薩姆紅茶（4－10月）
◎ 伴手好禮：日月潭紅茶禮盒、紅茶梅、阿薩姆紅茶禮盒
地址：南投縣魚池鄉魚池村魚池街443之36號
3. 鹿谷鄉──武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，在鹿谷擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近年來集合國內產、官、學精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為最主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道等，希望能讓來到這裡的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。
◎ 建議行程：竹林生態導覽→茶席體驗→參觀竹炭製程→竹炭DIY→品嘗竹炭鮮筍火鍋和竹炭咖啡
◎ 體驗活動：竹炭包製作、竹炭枕頭體驗、竹炭過濾體驗
◎ 嚐鮮特選：武岫咖啡、武岫竹炭花茶、果汁、點心、鮮筍小火鍋
◎ 伴手好禮：武岫竹炭50公克／盒、孟宗竹醋原液（500ml）、竹醋護膚霜、竹炭粉
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
4. 水里鄉──車埕休閒農業區
車埕是集集支線的終點站，故有「最後的火車站」之稱，經過規劃整建後，以當地特色原木為特色，成立「車埕休閒農業區」其景觀樸素典雅，和山城的景觀搭配相得益彰，漫步其中，可感受鐵道文化的懷舊風情味。車埕火車站每年湧入上百萬人潮，可說是全國知名觀光景點之一，也因為早已轉型成旅遊休閒小鎮和發展林業觀光文創產業，許多遊客要進入日月潭之前，一定會來這裡逛逛，體驗日據時代的鐵道木業史。
◎ 建議行程：逛車埕園區→火車旁拍照留影→木馬道體驗→木工椅DIY→品嘗木製便當
◎ 體驗活動：蘭花組合DIY、咖啡沖泡DIY、木工筆筒DIY、木工椅DIY、木便當盒DIY、手工香蕉麵DIY、製梅李體驗
◎ 嚐鮮特選：梅子（3月－5月）、咖啡（10月－1月）、香蕉（全年）
◎ 伴手好禮：車埕咖啡、蘭花、天然樟腦油、天然檜木精油、木香便當盒
地址：南投縣水里鄉車埕村高山巷9-3號
5. 中寮鄉──龍眼林休閒農業區
龍眼林休閒農業區位於北中寮，範圍包括龍安、內城、清水三村。清朝年間，先民入山開墾，當時因為遍布龍眼樹，因此稱之為「龍眼林」。主要種植龍眼、荔枝、香蕉、油甘、肉桂、薑黃等農特產，除擁有豐富的生態資源，其產業正朝有機及保育石虎友善耕作發展，在地龍眼林社區銀髮族福利也是優等模範為參訪交流的對象，結合休閒農業一步步打造理想的銀綠色村落，現區內有特色民宿且規劃各種體驗活動遊程，可以深入當地文化，來一趟生態且含知性休閒之旅。
◎ 建議行程：參觀肖楠巨木群→參觀龍鳳瀑布→採果體驗→品嘗南瓜料理→龍眼乾烘焙→藍染體驗
◎ 體驗活動：養生植栽、藍染體驗、龍眼乾烘焙（九月）、拼布貓頭鷹、採果體驗(小番茄、樹葡萄、八角櫻桃、珍珠柑)、蜜漬橄欖、槌球競賽、油甘泡菜DIY、輕食手捲、南瓜料理、愛玉搓搓樂
◎ 嚐鮮特選：龍眼（8－9月）、柑橘類（12－2月）、小番茄（12月－1月）、荔枝（5－7月）、美濃瓜（6－9月）、八角櫻桃（全年）
◎ 伴手好禮：烘焙龍眼乾、龍眼蜜、烘焙荔枝乾、洛神蜜餞、肉桂露、炭焙烏梅、龍眼花茶、氧素基精、古味梅、薑黃粉
地址：南投縣中寮鄉龍南路47-8號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。