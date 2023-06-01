【更新】民進黨版《人選之人》：前黨工遇性騷擾上報反被檢討， 黨中央宣布許嘉恬停職調查

（2023/06/01 12:00更新）



民進黨前黨工昨（31）日晚間在臉書上發文，表示自己在承接專案工作時遭遇到外包廠商性騷擾，而當時擔任民進黨婦女部主任的民進黨副秘書長許嘉恬，並沒有積極協助，且反問「當下為什麼不跳車？怎麼沒有叫出來？」還建議「去華山大草坪手牽手一起練習大叫」，此文發出後因為和日前爆紅的台灣政治幕僚劇《人選之人》部分劇情類似，引發熱議。

對此，民進黨深夜發出聲明表示，該位前同仁於去年九月執行工作任務時，遭承攬工作之廠商性騷擾，民進黨嚴厲譴責任何利用職權性騷擾之情事，並已經由性平部和主席室發動調查，將釐清責任。包括黨內多位女性議員、立委也都紛紛發聲要求黨中央要正視此事並且做出處置。



稍早民進黨發言人林楚茵、性平部主任李晏榕召開記者會，表示民進黨主席對此事，表示對任何涉及性騷擾的事件，黨中央絕對採取零容忍的態度，也希望遇到類似事件的人員能在受保護情況下，得到應有的調查真相，還有心理的支持。整個黨中央的通報機制，是否有所不足，該檢討就檢討，該認錯就認錯，務必全面保護黨內人員在執行任務時的各項安全。

另外性平部主任和主席室主任組成的調查小組，會盡速調查並提出處置報告。而被指控的副秘書長許嘉恬即刻停職，接受調查。

而被點名為當時的督導主管，昨日才被提名立委的林飛帆今天稍早受訪時也表示，做為當時候的督導主管，在自己的主管部門發生這樣的事件，對於未能第一時間接觸當事人提供必要協助，造成她獨自承受，應該表達歉意。

林飛帆表示，也必須思考，黨部有性平機制，但卻無法有效承接每個受害者，因此未來這個機制如何更有效，制度上必須檢討；而當時婦女部主任許嘉恬有簡略向自己報告此事，但因為是性平事件，基於保護當事人隱私，詳細過程跟細節沒辦法公開說，然而當初他獲得的資訊是當事人沒有要走申訴程序，不過林飛帆也直言，「但我們確實忽略了，他決定不走申訴管道，背後可能有種種原因，但我們沒有去細究，有疏忽就應該檢討致歉。」

林飛帆也說，對當事人而言，願意挺身而出表達自己的感受和遭遇，非常勇敢不容易，應該給予更多的支持。

女性黨工控遭性騷擾後，前主管未能積極協助

該名女性前黨工表示，事件是發生在一個自己主責的專案，攝影團隊回程的路上，導演趁著大家上廂型車，昏暗欲睡長途之際，對她實施了性騷擾。導演將頭靠上她的肩，讓她靠著睡，當時自己嚇傻了，不知道該如何判斷當下的狀況，自己恐懼到將此合理化來安慰自己，「不是的，應該是我的錯覺」。

女性前黨工指出，後來在一個顛簸中藉故起身，尷尬地看著導演，但是導演的手又摸上自己後頸，在下巴肩頭與胸上游移、愛撫與按摩。後來她選擇低頭看手機試圖盡可能保持距離，但仍感受到導演一直在看她的視線。在逃無可逃之際，自己躲起到廁所反鎖門，止不住乾嘔，還怕導演發現不對勁。直到上捷運回家路上才打給同事求救，並決定上報主管、當時的婦女部主任許嘉恬。

女性前黨工表示，然而許嘉恬不僅第一時間總在不是重點的地方，放大自己被性騷擾的細節，要求回憶陳述，還在聽完後反問，「所以呢？妳希望我做什麼？」好像自己不該難過、生氣、大驚小怪，因為它就是工作，所有被否定的情緒嘎然而止；儘管最後許補充，黨內也能走程序，但草草收尾，也未立即讓自己停止負責此專案，於是只能失望地離開了會議室。

女性前黨工表示，第二次再與主管面談，由於情緒還在高度恐慌，同事陪同前往。許嘉恬試圖營造輕鬆的氛圍表示，「有時候我忘了妳還太年輕，看到妳的工作幹勁總會想到我年輕的時候」，接著問及這次經驗，說了最為錯愕的一句話，「那你當下為什麼……不跳車？我不懂，你怎麼沒有叫出來？」

女性前黨工指出，真心不希望再出現和自己一樣的受害者，所以想著至少要告知媒創主任。許嘉恬後來卻告知，只要程序一啟動，或告知媒創主任一人也好，大家都會知道她被性騷擾，名譽可能會受損，要考量到這些後果，以及有沒有辦法承受。

女性前黨工說，有關這件事，一通主管的關切電話皆未收到，陪同的同事卻收到了一堆電話，被問有沒有散佈謠言，就連可能需要的社工聯繫資訊，也都是傳給同事讓同事轉傳給自己。選舉結束離開後才得知，連那時的身心就診都可以由黨部支付，但這些資訊當時卻完全沒得到。

她直言，這樣的人如今是黨中央的副秘書長，當時高舉著婦女權益旗幟的人未成為自己的翁文方（台劇人選之人中角色），「那我就要成為我自己的翁文方」。

民進黨內部炸鍋

包括昨天剛被提名中正萬華區立委候選人的吳沛憶，桃園市議員黃瓊慧等，都在臉書上發聲，表示這件事情絕對不能這樣就算了。

吳沛憶表示，錯誤已經犯下，這件事不要再姑息。除了中止跟廠商的合作，黨內處置的責任也必須追究。「否則我們如何對社會說，民進黨是一個追求性別平等、公平正義的政黨。」保護受害者是不容退縮的價值。事實調查及懲處是必要的，黨中央一定要有處置、一定要對社會說明。

黃瓊慧直言，前主任的處理方法讓人不禁想問，「我們真的是熱血進步的政黨嗎？」並點名黨中央的性平部要求應該從頭至尾好好的協助，別讓前黨工再受到二度、三度傷害。啟動性平調查、請前主任和導演出面釐清、協助汘瑈提告、查證若屬實請導演公開道歉，才是正確的方向。