政治利益凌駕防疫專業，讓印度變煉獄莫迪必須負責

文：康世人（中央社駐新德里特派員）

「和第一波不同，第二波COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情來襲時，幾乎每個人身邊都有人感染，甚至不幸辭世，就好像煉獄一般。」這是在飽受兩波疫情侵襲下，許多生活在印度的人共同感受。

從去（2020）年為對抗COVID-19實施全國封鎖，飽受經濟煎熬的印度總理莫迪（Narendra Modi）政府，今（2021）年初隨著疫苗逐漸量產，及1月中旬展開全球最大規模的疫苗接種計畫，和新增病例逐漸下滑之下，似乎躊躇滿志。

在1月28日於瑞士達沃斯（Davos）的世界經濟論壇（WEF）上，莫迪宣布：「印度在COVID-19戰爭中戰勝了一切。」

莫迪分析印度能戰勝這場世紀之疫，是積極主動的民眾參與抗疫、防疫方式，針對COVID-19疫情發展醫療基礎設施，強化對抗疫情的資源，照顧占世界人口18％的印度公民，印度是成功挽救最多生命的國家之一，透過控制疫情局勢讓世界免於災難。

他更宣布，印度正把COVID-19疫苗運送到其他國家，挽救全球的生命；現在有兩款印度製造的COVID-19疫苗，很快向全世界提供。印度的自力更生，將強化新的全球化時代。

但諷刺的是，當莫迪1、2月只要出席國際場合或選舉造勢活動，都不忘宣傳上述政績及印度承諾對世界貢獻疫苗，且官方統計，截至2月26日，印度共對外提供3614.4萬劑COVID-19疫苗，無償捐贈占675萬劑時，第二波疫情卻迅速地在3月猛烈蔓延，無情地擊潰了印度的醫療系統。

自覺領導印度已成功擊退病毒的莫迪，正致力籌劃透過疫苗外交樹立大國威望和自信，同時更著眼於贏得國內各個省市逐步展開的地方選舉，尤其是占國會席次第3多的西孟加拉省。

西孟加拉省長期掌控在政壇女強人班納吉（Mamata Banerjee）所領導的崔納木國大黨（Trinamool Congress）手中，一直跟莫迪領導的中央唱反調，加上可選出的國會席次又是印度第3多省分，莫迪領導的印度人民黨（BJP）在莫迪卸任後能否掌握中央政權，西孟加拉省成為關鍵。

因此，即使已有公衛專家在印度第一波COVID-19疫情今年初趨緩之際，提醒莫迪政府應趁此強化醫療基礎設施，且擴大採購疫苗以防第二波疫情來襲時，但莫迪政府的施政仍聚焦在不斷向國際宣傳印度的抗疫成功與疫苗外交，並內銷向選民宣揚「印度已站起來且有能力幫助國際社會」的民族主義。

為維繫後莫迪時代印度人民黨的長期執政，不但開放5個省舉辦選舉造勢活動，更執意讓執政的北阿坎德省（Uttarakhand）在聖城哈里德瓦（Haridwar）舉行12年一度的印度教盛事大壺節（Kumbh Mela），成千上萬的信徒聚集恆河，多數未戴口罩，即使舉辦5天就確診逾2000例COVID-19病例，仍執意辦到4月30閉幕日為止，只為讓印度教徒對印度人民黨更加死忠。

更有甚者，3月初第二波疫情正在發軔之際，衛福部還宣稱：「疫情已經進入尾聲。」

終於，印度3月起引爆以變種病毒為主的第二波COVID-19疫情，從馬哈拉什特拉省（Maharashtra）向北發展，5月達到高峰，單日新增病例飆升到逾40萬例。

過多的病患讓病床、氧氣和藥物嚴重短缺，導致醫療系統崩潰；原本觀望疫苗安全性的民眾也紛紛登記要施打疫苗，更使疫苗供應不上；但當各地上報中央請求支援時，衛福部還駁斥說只是調配問題而非不足。

只見4、5月疫情惡化時，印度各地每天都可以看到家屬推著重症的COVID-19患者在醫院外哭著希望入院，或者能提供一瓶氧氣以維繫生命，許多的病人因為沒有病床、氧氣和藥物治療，很快撒手人寰。

根據官方數據，印度5月全國共近903萬人感染、近12萬人死於COVID-19。這是全球疫情去年爆發以來，各國疫情排名中最嚴重的一個月；印度4月也有693萬多人感染，及近5萬人病歿。許多專家認為，印度的實際數字，可能是官方公布數字的至少3倍。

死亡病例的激增，後續引發的就是火葬場無法容納那麼多病逝者的遺體，馬哈拉什特拉省的火葬場工人說，他們每小時要處理20到25具遺體；許多地方只能在路邊增設臨時火葬場，就在路邊焚化遺體，景象如同大戰後的煉獄。

只要是在印度居住的人，幾乎人人感受到第二波COVID-19疫情的猛烈。

在新德里從事服務業的蘇密特（Sumit）說，只要和朋友聊起來，都發現身邊都有人感染，或者就這樣不幸辭世；他自己的姑姑，也在這次疫情中不幸喪生。

一名在加爾各答華人社區塔壩（Tangra）居住的台灣人更說，這次挺過第一波COVID-19疫情的華人社區也不能倖免，往往一次就是一家子染疫。

由於印度的醫療已崩潰，駐印度的外交官和有買鉅額海外後送醫療險的富豪，只能緊急動用保險醫療專機送他們逃出印度接受較好治療；根據新德里機場的統計，光4月就處理了100架次的國內、國外運載COVID-19病患的醫療專機，送到國外接受緊急醫療。

在推特（Twitter）、WhatsApp等印度熱門社群媒體和群組中，每天都可以看到許多人發文求助為染疫的家人尋求氧氣，或者分享哪裡有病床、哪裡可以找到氧氣等救命資訊，但好面子的政府，卻以「散布謠言」對這些人立案調查。

其中，由被視為激進印度教主義的北方省長阿蒂提亞納特（Yogi Adityanath）領導的政府，終於被最高法院斥責，下令若再取締民眾發出求救聲音或對政府處置失當表達不滿，將被視為騷擾公民與藐視法庭。

莫迪政府政治考量凌駕專業判斷的結果，導致印度的第二波疫情失控，連知名專業期刊「刺胳針」（The Lancet）也刊登社論批評，認為一旦疫情惡化，莫迪政府必須「揹起一手釀出全國大災難的責任。」

莫迪能否挺過這次危機，各界都還在觀察，但最可憐的還是求助無門的病患與家屬，更別說許多在農村和底層未被關注的族群。

雖然印度第二波疫情從5月中旬出現緩和，但各地仍面臨供氧、藥物、病床、疫苗等短缺挑戰，以及各種因治療COVID-19導致免疫力下降的黴菌疾病侵擾，這個人口龐大的國家如何挺過危機，端視莫迪政府的智慧。

新聞來源：特派專欄 政治凌駕專業 第二波疫情讓印度成煉獄（中央社）

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航