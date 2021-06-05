2021/06/05,
科技

假訊息分為「民間謠言」與「有意圖的訊息」，高齡長者成為疫情下的受害者

假訊息分為「民間謠言」與「有意圖的訊息」，高齡長者成為疫情下的受害者
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我們想讓你知道的是

有時候，並不是因為人們無法分辨訊息的真假，而是恐懼情緒本身就具有強烈的渲染力，掩蓋過一切理性，才可能誤信很荒謬的資訊，成為假訊息傳播者。所以，當某些媒體為了收視率，有意無意製造恐慌，利用措辭、畫面以及口氣，都可能間接成為謠言傳播的動力。

台灣COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情升溫，本土病例劇增，各縣市陸續傳出確診案例。而各種假訊息傳播速度極快，村莊到社區又從鄰里至家戶，不實資訊滿天飛。

而假訊息內容，包含：對不特定人士進行獵巫、不正確的防疫資訊，甚至是各種陰謀論等，一時之間真假難辨，人心惶惶。為了能夠釐清假訊息的類型，本文將假訊息，大致分為兩類，分別是「民間謠言」與「有意圖的訊息」。

「民間謠言」與「有意圖的訊息」

「民間謠言」這類訊息通常沒有什麼特定目的，多是好心提醒，又或是恐懼驅使。訊息結構都會比較片面，沒有主要針對的人物和強烈控訴。常常沒頭沒尾像是街邊巷語一段閒話，或是道聽塗說的八卦。

「有意圖的訊息」，則有明確的目標，訊息結構更完整，常透過網路資訊進行加工、改寫，文字也更加精細，甚至製作成圖片、影音等。

這類訊息，為了能夠廣為流傳，也會利用「新聞寫作」的手法，引述某權威人士、或是某機構佐證，偽裝成新聞的樣貌（假新聞），讓可信度更高，因此傳播力道也會更強。

簡言之，「有意圖的訊息」有幾個特點：

  1. 「惡意」：訊息背後動機不單純，有想要達成的目的。
  2. 「指控」或「訴求」：透過文字、圖片中的訊息，具有煽動性情緒性用語。
  3. 「消息來源」：某權威人士或不明機構，讓受眾覺得消息是可靠，例如：某醫生表示、某機構證實、國外媒體報導等。
  4. 「系統性」：有組織地發動，且在特定時間串連，也可能與某些網站、粉專，資訊互有聯繫，口徑也較為相近。

然而，不管是民間謠言或是有意圖的訊息，要阻止傳散，查證是很重要的工作，只要上網多比對，就可以降低受騙上當的機率。但是常因為資訊爆炸，或不慎操作，高齡長者一時很難查驗分辨。

高齡者使用科技的困境

根據財團法人台灣網路資訊中心調查，透過社群網站與即時通訊軟體，獲取各種訊息、聯繫親朋好友，已經成為長輩使用網路主要活動。數據顯示高齡者在使用這些軟體時，容易轉傳不實資訊，成為假訊息的受害者，也莫名成為幫兇。

社群網路過多的訊息，高齡者無法辨別訊息的真偽，甚至很多時候沒有能力進行查證，只能依直覺或過去經驗判斷。

研究學者Kuhlthau指出，高齡者常成為假訊息受害者，主要的原因是心理負擔，也可以說是一種「資訊焦慮」，長輩透過行動裝置尋求資訊過程中，反覆遇到「操作不順」、「資訊過多」所自然產生的情緒反應。

事實上，過去高齡者一直都面臨資訊困境，在社會上處於相對弱勢位置。當疫情造成恐慌，焦慮情緒造成長輩透過打電話、面對面從自己的鄰居、朋友中尋求答案。

當假訊息是透過「鄰里耳語」傳播時，比較好的情況是在朋友圈中彼此討論後，破解謠言，但也有可能，因此變成鄰里假訊息的溫床，三人成虎後，傳播效果會很驚人。

「恐懼」助長假訊息的傳播速度

由於疫情爆發，使得恐懼成為各種假訊息的推手。恐懼是人類的本能，是生活的預警，趨避危險的一種基本的心理狀態。也助長錯誤與負面訊息在社群網路的傳散。

有時候，並不是因為人們無法分辨訊息的真假，而是恐懼情緒本身就具有強烈的渲染力，掩蓋過一切理性，才可能誤信很荒謬的資訊，成為假訊息傳播者。

所以，當某些媒體為了收視率，有意無意製造恐慌，利用措辭、畫面以及口氣，都可能間接成為謠言傳播的動力。

學者Greg Norma認為，如果負面情緒被分享到一定的程度，它就有能力被傳到社會的每一個角落。那時候將造成更多的社會負擔。

無論民間的謠言和有意圖的訊息，本質都是虛假的內容，面對訊息千萬別將訊息政治化，因為訊息真偽並不會因為立場而有改變，若帶有某種目的，而製作出的不實資訊，就應該受到法律更嚴厲的制裁。

總而言之，疫情期間高齡者遇到假訊息，在無能力查證的情況下，迫於恐懼將資訊散播，造成更多的社會成本，主流媒體應拿捏好底線，不過度渲染疫情。而子女也可以把握機會多陪伴長者，協助他們熟悉3C產品、認識社群網路，遏止假訊息的流傳之餘，聯繫彼此間的感情。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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