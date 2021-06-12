2021/06/12,
生活

原來人的長大是累積出來的成果，單位是「受傷」

原來人的長大是累積出來的成果，單位是「受傷」

我們想讓你知道的是

你會長大，不是因為受了傷，而是學會肯定那些傷只是個程，最終會通往有光的地方。

每個人都有一段不回頭的日子。熬過了哪些、明白了什麼，都只有自己才懂，那些其實都是為了變成自己所需要經歷的事。我都一樣擁有跌跌撞撞的青春。

致那段我們都努力想要對得起自己的日子。

喜歡還不夠好的自己，因為那是你對得起自己的樣子

每個人總會愛過幾個為他傷心的人、犯過一些無法回頭的錯，也會被辜負、被背叛，沒什麼大不了。可是，那些以為熬不過去的日子，後來都成為了生命裡的重要印記，總算不只有壞，而是自己生命的一個部分。

有時候你也會想回到從前，可是更多時候你喜歡現在。喜歡仍是不夠好的自己，因為你知道自己總可以慢慢變好，更因為你知道那是你對得起自己的模樣。

等待不是答案，再難也請試著去做看看吧

想做的事再難，你也要去試著做看看。

不一定會成功、不一定結果會如預期，這世上不如意事太多，只是，這些都是要試了才會知道答案。例如，離開一個不愛自己的人、珍惜自己的好，還有一個夢想著要去的地方⋯⋯

隨著時間推移，人生中「一定」要做的事反而益發減少，更多的是「想做」的事。活得越來越有選擇權，而不是被牽制著，可以有更多的自在。

選擇自己想做的事、想要去的地方，以及願意不顧一切相信的事。找到你想要的事物，然後為它而努力與實踐。活得像自己。

不要只是等待著，沒回應不是答案。再難也請試著去做看看吧。

追逐別人的喜歡是一個過程，可以喜歡自己才是最後的結果

於是你學會了不再討好誰。

這不是一種任性，而是一種經過時間篩選後的答案。因為挫折打擊而得以現在堅定自己的方向，不再以他人的目光為依歸。

如果說追逐別人的喜歡是一個過程的話，那麼可以喜歡自己就是最後的結果。而這樣的喜歡其實是一種肯定，你認同了自己，你終於可以為自己而活了。

長大的單位是「受傷」

原來人的長大不是一次性的，而是累積出來的成果。單位是受傷。

有時候你以為自己在往前走，但卻感覺像是在後退，「不對啊，長大怎麼會是這樣？」你怔怔地望著自己的傷疤。可是其實你是在前進的，這是成長往往用我們當下無法察覺的方式給予我們而已。

你會長大，不是因為受了傷，而是學會肯定那些傷只是個程，最終會通往有光的地方。

無論快樂悲傷，你都會讓自己很好，這就是大人

有時候因為一個人走了太久，所以時常忘了有人可以依靠的感覺是什麼，就像是很長的冬日，叫人忘了陽光的氣味。

可是你不是抗拒兩個人，而是知道到最後不管是誰都是要一個人走。有人陪很好，但若在一起不能快樂，你寧願一個人。這是成長的習得，學會珍惜自己的好，不勉強待在不開心的關係裡。

你可以很堅強、也能夠很溫柔，但最重要的是無論如何你都會讓自己好好的。成為大人不是不會再哭泣，而是不會因為傷心就忘了日子還有其他好事正在發生。

責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


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