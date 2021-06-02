2021/06/02,
科學

怕蟲等於膽小？淺談恐蟲症

怕蟲等於膽小？淺談恐蟲症
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

恐蟲症（entomophobia） 是恐懼症的其中一種，對某些人來說，這種極端和持續的恐懼會帶來嚴重焦慮或恐慌發作，導致無法正常外出，影響其日常學習、工作、生活及社交。

文：Vanessa（英國雪菲爾哈倫大學應用社會科學畢業生）

相信不少人都很怕在家裡或街上遇上蟑螂或老鼠，有些人甚至一看見就會尖叫、急忙避開或逃跑（即是「fight-or-flight response」），這種熟悉的場景是否讓你聯想起不少趣事呢？可是對某些人來說，這種極端和持續的恐懼會帶來嚴重的焦慮（anxiety）或恐慌發作（panic attacks），並導致無法正常外出，影響其日常學習、工作、生活及社交。

恐懼症（phobia）是屬於焦慮症的一種，而恐蟲症（entomophobia）是特定恐懼症的其中一種。當中常見的有蜘蛛恐懼症（arachnophobia）、蟑螂恐懼症（katsaridaphobia）、螞蟻恐懼症（myrmecophobia） 等。雖然現時還未能確切地指出誘發恐蟲症的成因，但相信與個人成長的一些負面經歷或從身邊人對昆蟲恐懼的行為導致的學習反應，如觀察學習（observational learning）及模仿學習（imitation）等有關。在患有嚴重恐蟲症的情況下，即使患者知道自己的反應過於誇大，以至於可能不合常理，如無法看到昆蟲的圖片或圖畫，但他們仍無法阻止，並可能失去一切的控制力以逃避面對。

現時治療恐懼症的方法主要爲藥物治療（medication）、認知行為治療（cognitive behaviour therapy） 和暴露治療（exposure Therapy）。治療師會先了解患者恐懼的原因和其個人成長背景經歷，透過教授放鬆技巧，讓他們在面對其恐懼時能夠冷靜面對，及通過逐步暴露的方式，如先從觀看有昆蟲的圖片或影片，再慢慢增加接觸程度，希望最後能夠面對或接觸真實的昆蟲。另外，運用正強化（positive reinforcement）的方式，如手持昆蟲20秒便會提供獎勵，亦能令患者帶來積極的作用，從而改變其對昆蟲厭惡的情緒、想法和行為反應。

本文獲Lo's Psychology授權轉載，內文與題目由編輯稍作修改，原文請看

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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