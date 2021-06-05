海歸者的恐懼：努力不讓自己變成防疫破口，卻彷彿罪大惡極的過街老鼠

文：媽桑的觀賤時刻

請問一下，如果大樓管委會告知食物外送人員不能送上樓，管理員也不願意幫忙送餐，里幹事稱可幫忙申請送餐，但是14天的乾糧（泡麵、罐頭）一次到位，我有嬰幼兒，要怎麼吃？

一早群組裡看到求救訊息，同是從海外帶孩子回台念書的媽媽，在一片未讀海裡唯獨這條內容無法無動於衷地滑過去。我還沒完全清醒的頭腦，想著該怎麼幫忙解決，於是同個群組裡其他人開始叮叮咚咚回應著：「你有家人在附近嗎？能幫忙送餐嗎？」「怎麼當初隔離時沒考慮吃的問題呢？」「妳打1922了嗎？」「還是直接訴諸媒體？爆料公社？」

已經餓了一早上的當事人急著像熱鍋上的螞蟻，我很能體會那種無助感。返國落地的第二個白天，精神上都還在對抗時差，身體上熬著飢餓不說，年幼的孩子們同時也在適應新環境，可能有不安全感，會哭鬧會焦躁等等。那個場面可能是行李箱還躺在地上，唯一的成人媽媽要一邊安撫孩子，一邊希望盡速將生活就緒、物品歸位，現在還得面臨突如其來的難題。

一開始入住親人的舊公寓當隔離地點，白天打算用外送平台解決吃的問題，晚餐家人們下班後會幫忙「無接觸送餐到家門口」，沒想到前陣子因為國內航空病例連環爆，讓疫情再度升溫，可以理解為了安全考量禁止外送員（朋友也不行）上樓，公寓管理員也擔心被感染而拒絕幫忙，就連平日交好的鄰居態度同樣變得隱晦。

我們不是過街老鼠！ 海歸最深恐懼「變成防疫破口」

其實，海外回來的台灣人都能同理、體諒這種面對未知的敵人、打一場空氣戰的恐懼，因為境外的情況的確比起台灣險峻許多，從2020年初疫情爆發以來，每個人或多或少都聽過或親身經歷過這種被輿論貼標籤或歧視殺人的實例。儘管如此，今天又聽到求救的消息，還是無法置身事外，為什麼？因為我們是人，也是台灣人，我們為了回台灣經歷層層關卡，符合所有政府要求的檢驗和程序，終於回到自己家，然後嚴格執行兩週的居家隔離和一週的自主管理。

以我自己為例，當時隔離時就連丟垃圾，都包兩層以上的垃圾袋，每一層都噴上一層酒精不說，連衣服洗淨後都晾在室內，門窗不敢開，家人們來送餐都是放到門口後就離開，然後才傳訊告知我開門拿取，我也等到外面聽不到人聲了，才戴著口罩和手套開一個門縫，迅速把食物拿進來室內食用⋯⋯就怕自己成為防疫破口，會為身邊的人帶來困擾，對不起台灣上上下下一直以來死守疫情防線的努力。

台灣民眾視海歸為瘟疫，恨不得除之而後快，「鎖國說」一直熱度滿滿。其實，我們比誰都害怕變成那個千古罪人，只是日子還是要過，生活還是要繼續，每個歸國家庭都有不得不的原因，回台灣也都是深思熟慮後的決定。

很多父母單方帶孩子回來的是為了讓下一代能正常上下課，藉機學習台灣文化和中文。畢竟真的有很多很多人去年一整年在海外都是24小時、一周7天，大人小孩都綁在一個屋簷下，該上課的變成網課、幼稚園沒地方去、大人一邊遠端開會一邊調停孩子的各種爭吵。沒有正常的合理生活，更不要說社交或是出門透氣。

請設想在台灣的一天裡，你所有覺得理所當然的事情：包含上銀行、去便利商店、買飲料、上下班、和朋友相約吃飯見面、逛街、看電影，就連上健身房、買菜等，都無法隨心所欲去完成或是被禁止執行，長達一年多的時間，不知道何時才是個頭，你能不能接受？

如果這樣的一位海歸，正是你的家人或是好朋友，你還會搖旗吶喊要他滾出去，或是不要回來嗎？其實有，群組裡很多朋友都說父母勸他們乾脆就不要回來了，因為無法面對周遭異樣的眼光。

他們有家歸不得，或是回家得躲躲藏藏像罪大惡極的過街老鼠一樣。這場疫情帶給人類更大的代價，應該是人心的變質和自私。

Photo Credit: 中央社

不能看診是日常：機組員家庭正經歷隱形歧視

好友的家人便是這次引起軒然大波的國內航空受害者。他說：

「從去年疫情開始，客機需求銳減，但貨機需求暴增，於是有的機型乾脆整組解散重新訓練開貨機，有的是客貨機各半的飛行，機組員配合著政策一直改變作息，從飛一趟要隔離3天，然後自主管理11天。到隔離7天，加強自主管理7天，再回到3+11的組合。而且機組員的自主管理比一般人更嚴格，不能搭乘公共運輸、不得從事近距離接觸與群聚，例如：聚餐、聚會、公眾集會等，幾乎就是要你待在家裡足不出戶。

好不容易熬到出關後再飛，最高紀錄有同事是31天都不曾回家見過家人。到了境外行動受限，飯店房卡只能一次性刷卡，出了房門就回不去了。等於是出了國門就開始隔離，到回國繼續隔離的生活，一直重複。他們也知道有無症狀感染者，一般感冒會以為自己是不是染疫了，整天提心吊膽不說，由於職業別被健保卡上註記，不被接受看診是日常，牙痛不能看診，也不能陪家人看診、探病，甚至拒絕小孩上學和安親班，真的有苦說不出來。」

拿掉了機組員的身分，他們也是某人的父母、子女、家人、親朋好友，和大家一樣是人，是台灣人，要吃要睡也希望能正常生活，感染可以經由很多途徑，衛福部甚至也說過隱形傳播可能早就發生，或許有相當比例的民眾可能曾經感染又痊癒卻不自知。一直以來鼓勵不能群聚，但不代表不能有任何接觸，如果只是一昧指責「你們明明就是高風險族群，為什麼還那麼不小心」，真的令人沮喪和失望。

台灣是島國，真的能那麼一刀兩斷鎖國嗎？每天起降頻繁的班機運送的有人力和物資，每天食衣住行育樂有多少貨物需要海陸空運送不說。還有人力，有多少公司行號包含外籍勞工和高層白領階級都在此列。至少我相信這期間願意賭上生命飛行或是國際移動的人，都有生活上不得已的苦衷和兩者取其輕的不得不。包含那些此刻在集中檢疫的機組人員們，都是為了生活拚搏而不是吃喝玩樂而成為感染者。

盼理解換來體諒 台灣價值不是顏色選邊站

如果怪罪政策和對某一特定族群獵巫會讓病毒灰飛煙滅，那絕對要嚴正指責。如果不是，我們能不能平心靜氣，用常理人情來看待這每一個事件，把點想成面，或許就會有不一樣的想法？撕裂台灣的，有時是我們自己。引用另一位好友說的：「台灣價值若沒有辦法理性討論，這才是最迷失的價值。」

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本文經NEX 媒體實驗室授權刊登，原文發表於此

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