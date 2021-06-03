中國三孩政策：如果人民在臥室裡「消極抵抗」，會發生什麼事呢？

文：德國之聲中文網

《日報》（TAZ）駐北京記者Fabian Kretschmer撰文指出，雖然現在中國官方政策允許每個家庭生育三個子女，但是大多數中國家庭根本不可能承載養育三個孩子的重負。

這篇題為〈1、2……中國執行三孩政策〉的文章開篇描述道：「身為外國人深入中國鄉村時，常常會被人問到：『你們國家每家可以生幾個孩子呀？』政府可以決定公民生育計劃的觀念，已經深深印刻在很多中國人的意識裡。」

文章描述道：「這個世界上人口最多的國家正在遭受一場人口危機，雖然危機才剛剛開始，但很快就會成為該國經濟蓬勃發展的最大威脅。去（2020）年中國新生兒的數量只有1200萬名，不僅同比下降了近20％，而且也是60年前大飢荒時期以來的最低數字。所有的統計指標都表明，中國人口可能從今（2021）年開始減少。」

文章指出，雖然現在政策在一定程度上放開生育，「但是因為高昂的房價和教育支出，很多家庭已無力再承擔更多子女的養育開支。」

《南德意志報》發表駐華記者Lea Sahay撰寫的評論〈擔憂和老齡化〉（Angst und Alter）。作者寫道：「中國領導人在走出這一步之前拖延了很久。但如果一夜之間就取消一胎化，允許每家生育三個子女，這一路線轉型也未免太奇怪。在殘酷的幾十年的時間裡，政府用強制力來決定數百萬中國人的生育計劃，殘害婦女，強迫墮胎，恐嚇『超生』的父母，任何討論都遭到阻止。這就是為什麼2015年在猶豫中推出的第一批改革政策，起初只允許多生一個孩子。」

評論寫道：「現在允許各家各戶生三個孩子的決定，顯示出中國政府頭上的壓力已經有多大。人口老齡化的發展趨勢是驚人的，不久後中國人口可能就會出現萎縮。北京方面非常擔心無法承受老齡化的後果，擔心社會保障體系會崩潰。」

評論最後寫道：「可是一切都不會改變。年輕夫婦們身上承擔的負擔已經重到讓他們連兩個孩子都養不起。他們在家庭中不僅要養育下一代，還要照顧上一輩父母。在很多城市生活成本已經增長到無法估算的程度，但社會保障卻又十分差。解決這些顧慮的方法，北京一直沒有拿出來。」

《法蘭克福匯報》也就中國的「三孩政策」發表評論文章。在這篇題為〈習想要更高的生育率〉（Xi will mehr Geburten）的評論認為，「當中國黨和國家領導人習近平親自處理一個問題時，你可以肯定這件事是嚴肅的。」

評論寫道，「最新的人口普查結果顯示，中國的老齡化速度比富裕的速度要更快，這句老話看起來是真的。而且，由於過去幾十年的政策也導致了男女性別嚴重失衡，女嬰被墮胎的頻率遠遠高於男嬰，北京現在似乎對未來越來越感到焦慮。」

作者在評論中問道：「問題是，這些生活已經被各種規定限定的青年男女是否會被這項（三孩）『許可』打動呢？」評論寫道：「可以想見的是，領導層才不會長期觀察人們是否按照他們的用意行事。這個制度對人民的要求就是服從。所以可以假設，官方在生育計劃問題上的『支持』落到相關人員頭上就會變成壓力。如果中國人在臥室裡對『繁衍後代』的口號做出消極抵抗的話，那又會發生什麼呢？」

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