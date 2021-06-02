用血需求不會因疫情減少，台灣血荒問題比SARS疫情期間還嚴重

因應台灣目前COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的嚴峻疫情，民眾開始居家防疫，降低接觸感染風險。然而，減少出門也讓捐血人數大幅下降，全台目前血液庫存僅剩5.7天，血荒問題比SARS疫情期間還嚴重。

台灣血液基金會指出，雖然各級醫院目前為確保醫療量能，暫停非必要或緊急的醫療服務，但病人的醫療用血無法等待，因此呼籲捐血人在做好防疫之餘，也不要停止定期捐血的好習慣。

血液庫存剩5.7天，台中急缺B型血

近日台灣COVID-19疫情進入全國三級警戒，在民眾自主減少出門、避免群聚的同時，捐血人數也跟著大幅下降，導致台灣的血液庫存正在拉警報。血液基金會公關處處長黎蕾表示，這是台灣有史以來所發生過最嚴重的血荒，即便是SARS疫情期間也沒有發生這麼嚴重的血液短少。

血液基金會指出，今（2）日血液庫存為5.7天，低於安全庫存7天，其中A型剩下5.5天、B型剩下6.8天、O型剩下5.2天、AB型剩下5.4天的庫存，都未達到安全庫存7天存量。

其中，近期最缺血的區域是台中，尤其B型血只剩下4.1天的存量。在疫情爆發之初，台北缺血的情況尤其嚴重，黎蕾表示，當時有從台南、高雄調撥1300袋血液支援台北，接下來也會視各捐血中心庫存的狀況，來對血量做整體考量與調配。

台大醫實施減量輸血，海貧兒需民眾熱血

台北捐血中心提醒，醫院目前仍有心血管疾病、器官移植等需要及時用血的需求。此外，海洋性貧血、再生不良性貧血、紅血球生成異常之重症患者也需長期輸血治療。

以海洋性貧血為例，高醫血液腫瘤內科主任劉大智教授指出，台灣地區約有5％至8％的人為此項疾病之帶因者，每年有將近300個重度海洋性貧血的嬰兒出生，嚴重的乙型海洋性貧血需靠長期輸血治療。

海洋性貧血重症患者王先生表示，他從出生就固定接受兩周一次的輸血治療，自近期血液庫存不足以來，他固定前往輸血的台大醫院，開始實施減量輸血，而北榮、高醫、中國醫目前還沒有類似措施。

台大醫院檢驗醫學部5月12日發出的「血庫缺紅血球血品公告」指出，因捐血中心缺乏部分血品，因此近日除了採行開刀房、加護病房、急診重症病人優先給血的措施外，Hb（血紅素）大於8.0g / dl的病人暫不供血，Hb小於或等於8.0的病人則減量供血。黎蕾表示，由於醫療降載，目前血液基金會對醫院的血液供應降了三成左右。

Photo Credit:王先生

針對減量供血的實際狀況，王先生解釋，預定250至500c.c.輸血量者，台大醫院目前提供250c.c.血品；預定750-1000c.c.輸血量者，則提供500c.c.血品。王先生表示，減半輸血使得海貧患者需更加頻繁的前往醫院，對就學、就業都會有影響，且疫情期間也增加了感染的風險。

在目前血液庫存不足的情況下，王先生仍建議醫師應評估每位病友的身體狀況，再決定是否可以接受減量輸血的措施，降低可能因輸血量不足所產生的問題。

學校停課、捐血車進不去，恐造成血源開發長期影響

在台灣疫情爆發後，平時有在捐血的交通大學于同學表示，過去學校每年都會有2至3次捐血活動，只要有捐血車開來校園都會參與。隨著疫情日趨嚴峻，學校停止到校上課，血液基金會也缺乏這一個募集年輕人熱血的管道。

黎蕾對此指出，校園是疫情下影響捐血最大的部分，除了是供血比例的重點外，校園也是開發血源的主要場所。過往捐血車進入校園，就是希望能夠從小紮根、培養捐血習慣，若持續無法進入校園，恐怕會對未來血源的開發產生長期影響。

輸血者是否有感染風險？接種後能捐血嗎？

COVID-19大流行期間，各國都有供血減少的案例。對此，世界衛生組織（WHO）在2月的一份報告中指出，從目前的研究看來，COVID-19極不可能會透過輸血感染，但確診者或曾與確診者接觸的人仍不該捐血。若民眾在捐血後的14天內確診，也應立即通知捐血中心。至於康復的確診者，則必須在確認無症狀、停止治療後，過14天再前往捐血。

接種COVID-19疫苗後是否可以捐血呢？台灣血液基金會表示，施打輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）等mRNA疫苗的民眾無須暫緩捐血，而施打AZ、嬌生等腺病毒載體類疫苗的民眾，應暫緩捐血14天。

在快速變化的疫情之下，WHO建議應從國家層級來為供血問題做預備，並將血液服務納入成為國家防疫措施的一環。

捐血防疫措施全部到位，血液基金會鼓勵民眾下班「先捐血，再回家」

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，在5月21日在防疫記者會上表示，指揮中心不會禁止捐血這種有意義、對醫療量能有幫助的活動。但建議捐血地點要設置在風險較低的區域，風險高的區域民眾盡量還是不要出門，並提醒捐血人口罩要戴好，並維持好社交距離，若身體有狀況千萬不要去捐血。

台北捐血中心鼓勵民眾透過網路預約後，再於約定時段前往捐血。欲網路登記者，必須是有捐過血的民眾，且曾於捐血表上留下電子信箱。預約捐血只需要3步驟，首先是登入捐血人專區／申請帳號，再來預約捐血日期及地點，最後線上預填電子登記表。

目前民眾若要前往捐血，捐血中心已經規劃完善的防疫措施，讓捐血人能夠安心貢獻熱血。

黎蕾指出，目前少了四成的捐血人，因此捐血環境空間也會相對寬敞，進而減少接觸的可能。而捐血中心針對防疫皆有明確的告示，所有外部人員與捐血陪伴者皆登記時聯制及測量溫度，同時以健保卡雲端查詢捐血人的「TOCC」，再口頭雙重確認。

捐血中心目前皆有置備隨手可得的酒精、乾洗手，在進入捐血環境前必須經過消毒毯，捐血中心的工作人員都會穿著防護衣、落實勤洗手，設備也會加強清潔消毒作業頻率。另外，捐血後拿到的餅乾、飲料都會打包，現場禁止飲食。

Photo Credit:台北捐血中心

因應疫情擴散，目前峨嵋號捐血車、新店捐血室及土城號捐血車均暫停作業，但台北的關渡、南海捐血室都延長開放至晚上6時，花蓮中山捐血室改為每日開放，新光站前號捐血車更是延長到晚上8時。此外，桃園同德一街的定點車、新竹的竹北愛心樓、台中中港捐血室、新光三越捐血車、台南永福捐血室及高雄楠梓捐血室，也都延長開放時間或日期。

對此，血液基金會呼籲民眾，下班後可以先捐血、再回家。黎蕾表示，目前延長捐血室開放時間的成效還不錯，即使過了作業時間，捐血室的熱心同仁還是會完成所有捐血作業。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺