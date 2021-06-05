《當呼吸化為空氣》：癌症的殘酷之處在於，它不只限制了你的時間，也限制了你的精力

文：保羅．卡拉尼提（Paul Kalanithi）

我神智短暫恢復時，會突然發現，身旁眾人你一言我一句，誰都不服誰。

這種場面醫界的人司空見慣，就像大家爭著要當船長一樣。腎臟專家、加護病房醫師、內分泌科醫師、癌症醫師還有腸胃科醫師，一個接一個反駁對方。我覺得自己應該擔起醫療責任。我幾度清醒過來，用電腦打出自己各種症狀的發作細節，並靠露西幫忙，設法兜攏所有醫師，讓他們弄清楚事實，好做出判斷。

我在半睡半醒之間，聽到露西和父親跟每一組醫師討論我的情況。他們評估，首要目標應該是補充流失的體液，直到化療的效應逐漸退去。可是，每一組專家都提出若干鮮為人知的問題，所以主張進行化驗與治療，但當中有些步驟又會被否定。組織採樣、儀器掃描和服用新藥，一樣樣都做了。不過時間又開模糊起來，我也搞不清楚做了哪些項目。我要求聽取這些醫療計畫的說明，過程中，我再度找不到句子的重點，音節也不再清晰。在醫師的言談當中，黑暗突然降臨，我神情恍惚，穿梭於身體與心靈的交界處。我渴望艾瑪在場，掌管一切。

突然，她出現了。

「你已經回來了？」我說。

「你已經在加護病房超過一個星期了，」她說：「不過，別擔心，病情在好轉中。大部分化驗都趨向正常，不久你就可以離開這裡。」我後來才知道，她一直用電郵跟我的醫師群保持連繫。

「你知道你曾經提議你只當醫師，而我可以只當病人？」我問道：「我想那個主意可能不錯。我一直在讀科學和文學相關著作，試圖找到適當的觀點，可是還沒找到。」

「我不確定這種事你能靠閱讀找到。」她回答。

艾瑪現在是船長，這次住院過程一團混亂，幸好有她帶來安定的力量。艾略特的詩句躍入腦際：

自制：船的反應 很愉悅，依著擅長駕帆、掌舵的手 海洋平靜，你的心，原本反應也會 很愉悅，在獲邀時乖乖地搏動 依著控制的雙手

我在病床上往後靠，閉上眼睛。當譫妄再度降臨，眼前一黑，我終於鬆弛了下來。露西的預產期到了，卻沒生。而我終於將出院。從確診以來我掉了將近十八公斤，其中有七公斤是過去兩個星期掉的。我的體重跟我中學八年級時一樣，然而頭髮比當時稀疏很多，多半是這個月掉的。我醒了過來後，對周圍世界的感知很清楚，但是身體卻枯竭了。現在我透過皮膚看得見骨頭，就像真人版的X光影像。在家裡，光是仰起頭來就令我疲憊不堪。舉起一杯水需要兩隻手，讀書更是不可能。

兩對父母都來幫忙。出院兩天以後，露西宮縮跡象頻繁。她留在家裡，我母親開車帶我去艾瑪那邊回診。

「感覺很挫折嗎？」艾瑪問。

「沒有。」

「你應該有挫折感，畢竟這會是一條漫長的復原之路。」

「嗯，好吧。我對總體情況感到挫折，但為了每天有些進步，我準備好回去復健，希望復原得快一點。我做過一次，所以應該是老手了，對不對？」

「你看了上次的片子嗎？」她問。

「沒有，我不怎麼看了。」

「片子很好，」她說：「病況看來穩定，甚至可能略有縮小。」

我們討論即將面臨的情況以及實際作為，比如先暫停化療，等我身體強健一點再說。按照我目前狀況，實驗性的治療計畫也不會收我。除非我恢復一些體力，否則不能進行任何醫療行為。我把腦袋靠在牆上，才能支撐起軟弱的頸肌。我的思緒漫漶。我需要神諭來重新占卜未來，來蒐集鳥或星圖的祕密，來解讀突變基因或存活率曲線的內涵。

「艾瑪，」我說：「我下一步該做什麼？」

「讓自己強壯一點，就這樣。」

「可是當癌復發……我是說，有些事情的機率是……」我停下來。第一線治療（得舒緩）敗下陣了，第二線治療（化療）幾乎致我於死。至於第三線，就算我還有機會回去治療，應該也不能保證什麼成效。在第三線以外是廣袤無邊的未知領域：實驗性治療。疑惑的句子溜出我的嘴巴：「我是說，我是否還有機會回到開刀房、自由地行走，甚至——」

「你還有五年的好日子。」她說。

她下了定論，但不是用那種頒布神諭的口吻，也沒有虔信者的信心。她說出口的，反而更像是祈禱，彷彿我是那個只能用數字表達想法的病人。她好像不是對我說話，而是像個凡夫俗子一樣，向主管萬事萬物的命運之神發出祈求。我們這對醫師與病人，關係有時像雇主與雇員，有時則如此刻，兩人單純地互相打氣，而其中一人的腳下就是深淵。

醫師，原來也需要希望。

見完艾瑪回家的路上，露西的母親打電話來說，她們正往醫院開去。露西開始陣痛。我告訴她：「一定要提早問他們關於半身麻醉的事情。」露西痛到快受不了了。我回到醫院，父親推著我的輪椅。我躺在接生室一張摺疊床上，熱敷墊和毯子讓皮包骨的我不至於冷得發抖。接下來的兩小時，我看著露西和護理師一步步進行分娩的儀式。當收縮逐漸加強，護理師便喊出推送的計數：「一、二、三、四、五、六、七、八、九、十！」

露西轉向我，臉上帶著微笑。「好像我在做什麼運動一樣！」她說。

我躺在小床上，回她一個微笑，看著她的肚子升起。在未來露西和女兒的生活中，我應該會缺席許許多多的場合，如果這是最重要的一次，我也認了。

午夜後某一刻，護理師推醒我。「時候差不多了。」她輕聲說道。她拿起毯子，協助我坐到椅子上，好靠近露西身旁。產科醫師已經在房間裡，年紀不比我大。嬰兒的頭出現時，她抬頭看我。「先告訴你，你女兒的頭髮跟你一模一樣，」她說：「濃密得很。」我點頭，在露西分娩的最後時刻握住她的手。然後，最後一次推送，七月四日凌晨兩點十一分，她出世了：伊莉莎白．阿凱迪雅—凱迪。我們幾個月前就取好了名字。

「這位新手爸爸，要不要跟寶寶來個『肌膚之親』呢？」護理師問我。

「不行，我體溫……太低……了，」我牙齒打顫：「不過我想抱她。」

他們用毯子包起她，交到我手中。我一手感受她的重量，另一手緊抓著露西的手，生命的可能性在我們面前迸發四射。我體內的癌細胞會繼續死亡，或者再度開始生長。眺望前方的廣袤空間，我見到的，不是空無一物的荒原，而是全新的空白頁，我會在上面繼續寫下生命的章節。

然而，我們家現在動力十足。

一天接著一天，一星期接著一星期，凱迪不斷綻放生命力：第一次抓住東西、第一朵微笑還有第一聲大笑。她的小兒科醫師在表格上定期記錄她的成長軌跡，一項項打勾註記，觀察她的進步。圍繞著她的，是嶄新明亮的世界。她坐在我的大腿上微笑，被我隨口亂哼的歌聲所吸引。她就像一團白熾之光，閃耀整個房間。

時間對我而言，現在是把雙刃劍。每過一天，上次發作的痛楚就離我更遠，但卻更靠近下次發作的時間，搞不好更接近最後的死期。大限之日好像比我預期來得遲，但一定比我所希望的時間更早。

我猜想，領悟到這一點之後，大家會有兩種反應。最常見的就是升起一股衝動，讓自己忙得團團轉，以「活出全副的生命力」。我們到處旅行、享受美食，展現各種雄心壯志，以彌補過去的遺憾。不過，癌症的殘酷之處在於，它不只限制了你的時間，也限制了你的精力，能擠進一天裡做完的事情大不如前。現在參賽的是隻疲倦的兔子，就算還有精力，我也寧可選擇烏龜的步調。

我慢慢走，緩緩思考。有些日子，我只是想辦法撐過去。

如果我們動作加快，時間就會變長，那麼幾乎不動時，時間會跟著變短嗎？一定是的，我的日子已經少了很多。

今天跟明天，我已經找不到什麼事情可以區分，開始感覺時間是靜態的。

「時間」這個詞有幾個不同的用法。比如說「現在『時間』是兩點四十五分」，或是「這段『時間』我過得不太好」。在這些日子裡，時間感覺上不太像滴答的時鐘，更像是一種存在的狀態。我日子過得越來越慵懶，心思也放開許多。

作為外科醫師時，在開刀房時我得全神貫注在病人身上。那時我認為時鐘的指針位置是絕對的，從來不覺得它們沒有意義。如今，不管現在是幾點、今天是星期幾，對我來說都沒有意義。在醫學訓練的要求下，學生得毫不留情地向前看，無論有什麼牽掛或享受，都等到功成名就再說。所以我們總是在想，五年後自己會在幹嘛。可是，這個問題現在對我來說無解。我也許死了，也許還活著。搞不好我恢復健康，還變成了作家。一切都是未知。所以，花時間思考將來根本沒啥大用，還不如把每一天過好就可以了。

那我又該用何種時態描述自己呢？以前我是神經外科醫師，那現在還是嗎？未來還能繼續保有這個身分嗎？我真的搞不清楚。小說家格雷安．葛林說過，我們在二十歲前就把人生活完了，剩下的只是回味。那麼，我現在活在什麼時態裡？我是否已經超出了現在式，進入了過去完成式？未來式似乎遙不可及，聽到別人討論將來的事，令我感到格格不入。

幾個月前，史丹佛的校友舉辦畢業十五週年派對。我站在戶外的四方庭，一邊喝威士忌，一邊看粉紅色的夕陽落入地平線。臨別時，老同學們大聲地對彼此承諾：「二十五年後再見！」要是我回答：「嗯……應該沒機會吧！」似乎太不禮貌。

每個人遲早要對大限之日低頭。我猜我不是唯一抵達過去完成式這個狀態的人。我們所懷抱的雄心壯志，有些達成了，有些放棄了，但不論成敗，都已成過去。未來像梯子一樣，只不過它不再往上通往未來，而是被平放，延伸到看不見盡頭的現在。金錢、地位以及《傳道書》裡傳道人所述的一切虛空，我都沒什麼興趣。傳道人說：「我看過日光之下所發生的一切事，不料，一切都是虛空，都是捕風。」真是太有道理了。

然而，有個生命的未來發展不能遭到剝奪，那就是我們的女兒凱迪。我希望我可以活得夠久，足以讓她對我有一點記憶。我沒有辦法像文字活得那麼長。我想過，自己可以留給她一系列的信，那信裡要說什麼呢？我不知道十五歲的時候，這個女孩會是什麼樣子，我甚至不知道她會不會喜歡我們給她的小名。也許，只有一件事我可以告訴這個嬰兒：「你的生命短暫跟我重疊，其餘的都屬於未來。而我的生命，除非奇蹟出現，都將留在過去。」我要說的很簡單：

在人生中，妳會有數不清的場合需要介紹自己，除了列舉你擔任過的職位、做過的事以及對世界的價值，我衷心希望，妳能牢牢記住，妳曾使一個人在臨終前的日子，充滿著豐沛的喜悅。在我過去的歲月，從沒有過這樣的心情，沒有欲求和渴望，只是靜靜地感到愉悅、深深滿足。就在此時此刻，這具有重大而非凡的意義。

書籍介紹

本文摘錄自《當呼吸化為空氣：一位天才神經外科醫師最後的生命洞察（揪心感動暢銷版）》，時報出版

作者：保羅．卡拉尼提（Paul Kalanithi）

譯者：唐勤

momo網路書店

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）

，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用） 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

人終將一死，但當死亡迫近時，我們才會開始學習如何好好活著。

蟬聯亞馬遜書店長銷榜的經典動人之作。

榮獲紐約時報暢銷書。

入選普立茲獎決選名單、比爾．蓋茲2017年推薦書單。

「這本小書擁有非常多層次的意義及諸多的對比關係，比如生與死、病人與醫生、兒子與父親、工作與家庭、信仰與理智。

在保羅短暫的一生中，他透過書籍、寫作、醫學、手術、科學等各種方式探尋生命的意義。我非常有幸能閱讀這本書，得以見證這段旅程的一小部分。」――比爾．蓋茲

｢患病後，棘手之處在於，你的價值觀不斷在變……你決定要把時間花在當神經外科醫師，可是兩個月後，你不那麼想了。再過兩個月，你也許想去學吹薩克斯風，或想全心服事教會。死亡是個單一事件，可是身罹絕症地活下去，卻是個歷程。｣――保羅．卡拉尼提

即將攀上充滿希望的人生巔峰，死亡的陰影卻突然橫亙身前，一位三十七歲的天才神經外科醫師勇敢直視死亡，在所剩時間不多的急迫中，奮力一探生命的最根本價值。

二○一四年，三十六歲的卡拉尼提準備完成十年之久的神經外科醫師訓練，其研究還獲得美國神經外科學會最高研究獎，即將獲得史丹佛醫學院外科教授職位並主持自己的研究室。他的人生正邁向生命的高峰，卻被診斷出患有第四期肺癌。前一天他是醫生，還在治療瀕死的病人，第二天他變成病人，掙扎求生。他跟妻子原先設想的未來，就此完全蒸發。

在確診自己罹患末期疾病後，這位才華洋溢的年輕神經外科醫師從醫師、病人、兒子、伴侶與父親等不同身分，審視自己三十七年的生命歷程，思索生命與死亡的意義。面對未知與隨時可能降臨的人生終點，他寫道：

「我起碼已經了解，醫師的職責不是峻拒死亡，也不是使病人回復舊有生命，而是敞開雙臂，擁抱生命已經分崩離析的病人及家屬，努力幫他們重新站起，去面對、去弄清楚他們本身存在的意義。」

卡拉尼提最後於二○一五年三月過世，留下這本深刻且令人感動的書。《當呼吸化為空氣》飽含文學、醫學與哲學的省思，引領我們思考自己的人生價值與有限的生命。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬