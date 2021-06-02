國際油價每桶70美元站上2年高點，今年仍難以復甦到疫情前水準

隨著歐美地區疫苗施打成效顯著，逐漸脫離疫情的紛擾，使得國際油價創下2年新高，今（2）日一度衝破71美元，顯示目前投資市場對油市回溫具有信心。不過，專家則指出，受到近來再生能源風潮的影響，減少石化燃料儼然成為國際共識，再加上亞太地區疫情也尚未趨緩，今年油價很難復甦到疫情前水準。

歐美疫情緩和刺激需求 國際油價站上2年高點

（中央社）隨著歐美國家2019冠狀病毒疾病疫情緩和，國際油價再度站上每桶70美元，為兩年來首見。油市近期不再供給過剩，產油國聯盟確認逐步增產，令投資人更加看好需求前景。

倫敦交易的8月交割布倫特原油期貨價格今天一度衝破71美元，終場上漲93美分，漲幅1.3%，每桶收在70.25美元。這項國際基準油價攻上2019年5月以來最高收盤水準。

紐約交易的7月交割西德州中級原油（WTI）期貨價格上漲1.40美元，漲幅2.1%，每桶收在2018年10月以來最高的67.72美元。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）大流行後，石油輸出國家組織（OPEC）和俄羅斯等國組成的產油國聯盟（OPEC+）大幅減產，支撐因疫情重創需求而暴跌的油價。OPEC+今天同意持續鬆綁產油限制，展現對油市需求回溫、供給過剩減緩的信心。

去年春季油價崩跌時，OPEC+同意每天減產破紀錄的970萬桶原油，之後降至770萬桶，今年1月起再降至720萬桶。OPEC+預期到了7月，每天減產幅度將持穩在580萬桶。

歐美政府鼓勵民眾接種2019冠狀病毒疾病疫苗，疫情日漸緩和，經濟活動隨防疫限制鬆綁逐步重回正軌。美國近幾週原油與油品庫存降幅大於市場預期，反映運輸用油需求逐漸回升。

今年國際油價已大漲超過30%。華爾街日報昨天援引知情人士說法報導，OPEC+中的技術委員會確認今年全球每日石油需求將激增600萬桶的預測後，國際油價進一步猛漲。

OPEC+同意依先前決定，7月起每天增產45萬桶原油；沙烏地阿拉伯每天減產100萬桶原油的限制則會持續鬆綁。

此外，伊朗正與歐美大國協商恢復2015年簽訂的核協定，經濟制裁有望解除，未來幾個月伊朗原油可能增加國際油市供給。但OPEC秘書長巴爾金都（Mohammad Barkindo）認為伊朗原油供給增加不致成為油市隱憂。

亞太疫情未趨緩、減少石化燃料等影響 石油復甦有限

日前國際能源署發布報告指出，如果世界要能遏止全球暖化，並且降溫到工業化前的水準，所有新的石油和天然氣勘探項目就必須從今年（2021年）開始停止。

金融作家David Sheppard說明，這份報告雖然只是一種環保願景，更重要的是它說明了大型石油生產商，正面臨各國限制石化燃料投資的壓力。

David Sheppard表示，當初由於疫情爆發導致需求下降，OPEC和其他大型石油生產國在疫情期間，一直在減產，但疫情趨緩後，經濟回溫消費市場獲得改善，使得石油產量慢慢復甦。

David Sheppard引述研究機構Energy Aspects報告指出，OPEC和俄羅斯等產油國，未來可能從7月開始限制石油產量增長，而且近期內石油價格應該也很難進一步上漲。

Energy Aspects分析師Amrita Sen說明，全球石油需求將取決於亞洲市場對疫情的反應，由於亞洲追求0確診人數，而不是像西方國家學習如何與疫情共存，像是對待流感一樣，因此很難打開國門促使原油需求上升。

David Sheppard表示，因此預計未來幾個月石油需求並不會在各國全面復甦， 也就是說今年夏天油價上漲空間仍然有限，一部分原因是部分國家疫苗接種率低。另外則是亞太地區開放國門的謹慎態度，也使得全球航空業受到限制，無法增加原油需求。他也估計，可能到2022年年中全球才可能脫離疫情的干擾，屆時油市才可以進一步成長。

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核稿編輯：翁世航