疫情緊急但仍未失控，台灣卻出現匪夷所思的「疫苗之亂」

台灣疫苗之亂比防疫還亂

自從台灣疫情有了破口之後，疫苗成了大家當下最大的盼望。只是在任何其他國家，都不會有的疫苗炒股及被中國阻擋採買的問題，在台灣就偏偏會出現，並且被放大來看，然後各種勢力就用各種狠毒的字眼來罵，好像這個政府是冷血的惡魔。

看到同學群組中聲聲說，我們僅是要國際認證的疫苗來，為何不能拿到，說得好像很卑微，但是意思就是台灣政府無能，個人只能搖頭嘆氣。

也許台灣人在台灣真的被保護得太好了，大家認為一有難，馬上就可以有資格、而且就該必須馬上要求拿到全世界大家都在搶奪的疫苗。

如果一時之間沒有足夠疫苗到達台灣，民眾與政客就可以趾高氣昂地大罵政府出錯，然後拼命地見縫插針，因為大抵上內心早就不信任政府，所以政府怎麼說明都沒有用。

個人比較不能理解的是，德國政府信用破產，是因為早期防疫措施出錯，但是台灣政府防疫做得那麼完善，辛苦建立的防疫信任，僅因疫苗採購問題就被民眾用腳踐踏，原因在哪­？民眾不信任保護自己生命做好到位的政府，卻執意要質疑政府公信力，是怎樣的邏輯與道理？

老實說，比起印度現在的傳染與死亡數字，如果這個世界還有公平，這些藥廠大國應該捐贈給印度，先救助他們人民的性命。相對於疫情緩和許多與人民自主軟封城實力來說，台灣比較起印度，我更覺得疫苗可以暫時先給印度救急，因為他們現在面對的傳染更為急迫萬千。我會這麼認為，主要是因為台灣目前狀況雖急但沒有失控。

德國疫苗荒

德國在年初剛大量生產疫苗時，其實自己雖有生產，但政府簽約簽得不痛不癢，不要求廠商優先提供給德國，而是視其能力盡量提供。於是BNT疫苗廠就先賣給以色列及英國，因為他們要的又快又急，以色列並以數據化建檔來允諾協助建立大數據以利廠商的解析。

當初德國政府也被批評動作太過遲緩，並且又要和其他歐盟國家均等來分，德國國民自覺權益被嚴重漠視。說真的，BNT疫苗廠商也是德國政府在未開發出來之前，就花了政府預算大力投資、協助開發，但是即使如此他們不先供應德國政府，政府也只能軟硬施壓，根本對廠商沒有制約罰則。

即使當時疫苗荒，德國死亡超過五萬，疫苗之火燒遍德國，德國人民雖大為不滿，但也不會有人無的放矢地說政府炒股。如果說疫苗投資開發是炒股，那麼台灣政府防疫完善的過去一年，股票不也大漲，相關晶片股大賺，難道這也是政府刻意做好防疫，為討好晶片廠商而「惡意」炒股嗎？

BNT疫苗廠不先給德國政府疫苗，這就像今天的國產疫苗，政府投資研發成功不先提供足夠劑量給台灣政府，而大賣他國，如果我們是德國國民，大家不罵翻才怪，各種陰謀論也一定百花齊放。

敵我不分毫無心防

能夠發展出自己國家的戰役物資，絕對是正確的方向，因為我們是有明顯要侵略台灣的敵國，那個幾乎每天都在台灣上空演習要侵襲台灣的敵國，在我們採購疫苗時百般阻擾，對他們來說是一定要有的伎倆，表面上他們跟台灣稱兄弟，檯面下卻耍惡劣手段。

這就像我們要參加僅是一個照顧世界人民健康的世界衛生組織，中國就嚴加阻擾，當年他們面對爭取參加世衛的台灣代表，就曾直接嗆說「誰理你們」。被中國唾面的台灣，有必要去買他們急著要脫手卻不給他們人民施打的疫苗嗎？

如果我們的戰略的物資可以跟敵國買，那他們要拿下台灣，就給我們毒疫苗或假疫苗就夠了，還需要什麼軍機與武力犯台？不管我們跟誰採買，因為是戰略物資，所以敵國的阻擾可以預料，但是台灣輿論沸騰，否定自己政府投資的國產疫苗，在國際上可說是非常罕見，簡直是世界奇聞，也可說是台灣人自己的悲哀。

台灣疫情沒有失控

去年五月我回台灣時一位德國記者向我提到，他說台灣沒有疫情雖然完美也安全，但是可惜他完全體會不到德國家鄉的親友因為防疫而被限制的生活，這也使得他和親友沒有防疫的共感話題。

談話中感覺到他自己在台灣雖感到身心安全，卻有那麼點小小的一絲可惜。如今我想他一定很有感覺，台灣的疫情一破口之後，大家不只是生活受限縮，爭辯的話題之可笑，一定也讓他張口瞠目。疫情之下的破口，使得台灣再也不可能是局外人，大家或可共體時艱，但不要讓自己成為攪局者。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航