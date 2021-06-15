《如果文物會說話》：茶葉走向更大的市場，和安史之亂有著內在聯繫

文：張經緯

隋唐帝國的「絲路」難題

繼承北朝的隋唐帝國再度統一中國，結束了長達一百六十多年南北對峙的局面。在完成這一宏大工程的過程中，許多北方族群以獨特的方式參與這場巨大的人口遷徙。

先是北魏為了加強對南朝的軍事威懾，把人力、武力補給的目標，瞄準了更北方的柔然。太武帝拓跋燾（雲岡石窟「總統山」中的第三位）曾七次進攻蒙古高原東部的柔然。《魏書．崔浩傳》專門提到，戰果最大的一次「凡所俘虜及獲畜產車廬，瀰漫山澤，蓋數百萬」。過去的研究者都認為，北魏進攻柔然是對後者擾邊的回應。然而，我們今天已經證實，這些「蓋數百萬」的俘虜（人口）和畜產（主要是馬匹）才是北魏的主要目標。柔然就這樣被北魏擊敗，損失了大量人口和作為生產工具的牲畜。

為了迅速彌補損失，柔然把希望寄託在更北面的阿爾泰山北麓的突厥身上。他們徵調突厥人為自己生產鐵器，並從事軍事行動。接下來的故事，就像我們在第四章「『李將軍』傳奇」裡看到的那樣，當越來越多的突厥人參與到柔然的出征後，兩者之間的力量對比就悄然發生了變化。隨著北魏分裂為東魏和西魏，並進一步發展為北周和北齊，柔然也在突厥的攻勢下發生了瓦解與遷移，一部分向中亞草原西遷，另一部分則融入了突厥。

等到隋唐帝國建立起統一中國的事業時，北邊的鄰居也從柔然變成了突厥。從這個意義上來講，柔然的瓦解和北朝的終結其實是同步發生的。隋唐的盛世，同樣離不開戰馬的支持。由於忙著處理南朝遺留的問題，隋朝一開始是以貿易的形式向突厥有計劃地購入馬匹。比如《周書》中就提到，突厥曾遣使貢馬萬匹。在中國的史書中，雙邊對等的貿易活動往往被表述為朝貢。實際上，突厥的馬匹並不是免費贈送的，隋唐王朝一直需要花大價錢才能購得這些重要的戰略物資。而用於購買馬匹的資金，就是漢地特產的「絹帛」，也就是廣義上的平紋絲綢織物。

在從漢代開始的「絲綢之路」上，絲綢從來不是以貨物的形式出現的。漢地王朝把絲綢當作酬勞發放給自己的兵卒或者來自草原的雇傭軍，絲綢相當於給他們的工錢，而草原部落通過物品交換，又將其還原成紡織品，流入西方世界。這便有了「絲綢之路」。現在，這些絲綢又成為隋唐王朝購買馬匹的主要支付物。隨著王朝對外戰事的開展，越來越多的戰場需要越來越多的戰馬，越來越多的戰馬則需要越來越多的絹帛。這對隋唐政府來說，是個非常令人頭痛的問題。

幸運的是，一個曾在寺院裡長大的茶葉品鑑師，偶然幫助唐朝政府解決了這個巨大的難題。

陸羽和飲茶革命

這位茶葉品鑑師名叫陸羽，就是大名鼎鼎的《茶經》的作者。

陸羽原是棄嬰，出生在唐代開元年間後期，從小在湖北的一座寺院裡長大，青年時的陸羽在江南各地四處評鑑茶葉，居無定所。他二十四歲時定居浙江湖州，寫出了三卷本的《茶經》。

《茶經》包含了陸羽對茶葉從製作到飲用的全部認識，歸納起來有兩大部分。

他首先批評了唐代以前的喝茶方式。

中國喝茶歷史很早，三國時代就有明確的歷史記載，但直到唐代，喝茶還只是長江以南，甚至更偏南地區的習慣。起初，茶葉只是喝茶過程中的一部分內容，因為早期的茶水裡，不僅有茶葉，還有蔥、薑、紅棗、橘子皮、薄荷葉、茱萸的果實……等等。這裡的茱萸，就是重陽節「遍插茱萸少一人」中的茱萸，它的果實有酸味，和橘皮、紅棗一起，再加上茶葉一起煮，味道應該近似今天的果茶。

今天中國南方山區的客家、瑤族，還保留著這種傳統的喝茶方式，稱「打油茶」或「擂茶」。值得注意的是，這種茶水中還會放入炒過的米粒，甚至油渣一類。這樣來看，這種茶很容易「喝飽」。我們有理由設想，中國飲茶的最初形式，很可能不是飲料或藝術的一種，而是餐飲的一部分。

陸羽在《茶經》裡明確反對這種喝茶方式，覺得這個味道乃「斯溝渠間棄水耳」，就是說和陰溝水差不多，但他也幫我們確認了當時的習俗就是如此。他接著提出了一種全新的喝茶方式——茶水裡有且只能有茶葉。這種飲茶方式規定，首先要把茶葉搗碎，放到開水裡煮。喝的時候，不僅要撇去上面浮著的泡沫，也要過濾掉下面的茶葉渣，只喝中間碧綠的茶水。按照這種煮茶法，喝茶的人通常是見不到完整的茶葉的。這比較近似於現在福建地區喝工夫茶的方法。

Photo Credit: 聯經出版 宣化遼墓壁畫〈備茶圖〉。

除了茶葉，陸羽對茶具也有具體的要求，這是他對今天喝茶方式的第二大貢獻。

之前的人們喝茶，因為是一大鍋煮在一起，所以不太講究茶具。到陸羽這裡，變成了只喝用茶葉煮的水，為了襯托茶水的碧綠色，他特別把紹興生產的越窯青瓷，推舉為最好的茶具。他認為「越瓷類冰」，有一種通透感，對欣賞茶水的顏色有很大的幫助。這一點就連當時最好的北方邢窯的瓷器都比不上，因為邢窯以生產白瓷為主。但他還是留下了「邢瓷類雪」的評價，以後的人們就用「類冰」和「類雪」來描述越瓷、邢瓷的基本特徵。此外，還有淮南壽縣的壽州窯，因為顏色太黃，以及江西的洪州窯，因為顏色太深，均被陸羽從品茶名器中剔除出去了。

由此可見，陸羽對飲茶的貢獻確實很大，可以說直接促成了一個產業的誕生。《冊府元龜》中記載，唐代中期以後，「江淮人什二三以茶為業」，此後茶葉更是成為唐代經濟的支柱之一。然而茶葉能夠行銷海外，還離不開另一個外部市場的出現。

從絹馬貿易到名馬市茶

唐朝承自鮮卑族建立的北朝，同樣也繼承了北朝廣泛流行的佛教。唐代文獻中最早關於茶葉的好評，就來自一個和尚。

和陸羽差不多同時期的邢州刺史封演寫過一本《封氏聞見錄》，書中專門提到，在當時的泰山靈岩寺有一位高僧，嚴格遵守佛教過午不食的規定，但晚上並沒有精神萎靡，反而修行得更加厲害。原來，雖然他中午以後不再進食，但可以通過喝茶來提神。

這個神奇的故事很快就在佛教界傳開了。

巧合的是，陸羽就是在寺院的環境中長大的，他很可能對茶葉中的茶鹼能夠刺激中樞神經，使人保持興奮，從而促進佛教修煉有所體驗。他提出打破傳統，不在茶裡加入蔥薑、紅棗、橘皮，而改用清茶的喝茶方式，也很可能和佛教修行中只能喝水而不能攝入食物的飲食習慣有關。另外，他還特別強調，喝茶所貴的是頭三碗，不宜加水多次沖泡。這與其說是重視茶香，不如說和茶水中茶鹼的濃度有關。

可以說，佛教給茶葉提供了發展空間。不過，茶葉走向更大的市場，和安史之亂有著內在聯繫。

大約在陸羽二十二歲的時候，安史之亂爆發了。為了平定叛亂，唐朝不僅從境內各地調兵遣將，還從蒙古高原的回紇酋長那裡招募了大量士兵。回紇援軍作戰英勇，是唐朝擊敗叛軍的重要力量。為了感謝回紇，唐朝向他們廣開貿易市場。而前面引用的《封氏聞見錄》中又提到了一個有趣的現象：「往年回紇入朝，大驅名馬市茶而歸，亦足怪焉。」封演觀察到的回紇「名馬市茶」的活動，就是被後人廣泛提到的「茶馬貿易」的先驅。

但封演所謂的「亦足怪焉」又從何而來呢？因為在不久之前，唐朝都是沿用隋代之策，用絲綢來交易馬匹。

安史之亂後，為了應對各種局部叛亂，依然需要從回紇等處大肆購馬。這就有了白居易《陰山道》詩中「五十匹縑易一匹，縑去馬來無了日」的困境。唐朝每年從回紇購買馬匹，花費大量絲綢，結果造成了經濟上的力不從心。而封演發現，回紇居然沒有要求唐朝用縑帛支付，而是接受了茶葉作為交換馬匹的貨物。這令唐人稱怪之餘，更有一種時來運轉的感覺。

在後來的許多世紀裡，南方漢地的茶葉種植者，一直都存在著一個誤會。比如《明史．食貨志》就認為「蕃人嗜乳酪，不得茶，則困以病」。這其實是因循了唐宋以來根深蒂固的偏見。茶葉在晚近的時代確實流行於草原部落之中，但要理解的是，他們飲茶的歷史不過才一千多年，而在這之前，沒有喝茶的時段則有上萬年之久，卻並沒有因此得病。

回紇「名馬市茶」的原因另有機緣。從早期開始，回紇便從西部草原接受了摩尼教和佛教的信仰，這兩種宗教都有一定飲食方面的限制。尤其是摩尼教，有著比佛教更嚴格的修行和飲食要求。偶然的機會，曾經讓泰山靈岩寺高僧修行翻倍的神祕飲料，引起了回紇人的注意。喝茶確實能彌補由飲食不足而引起的精神不振——從這個角度來講，游牧部落之「病」，並非由乳酪引起，而是源於宗教帶來的飲食變化。

不管怎樣，回紇對茶葉的興趣讓唐朝看到了契機——這是一種預示未來產業結構大轉型的契機。用茶葉替代絲綢，來購買回紇的戰馬，幫助唐朝一舉擺脫了縑帛生產不足引發的經濟困境。這一嘗試的大獲成功，既改善了唐朝的經濟狀況，也將漢地與草原的貿易，從「絹馬貿易」永久性地轉變為「茶馬貿易」。而且由茶葉貿易開始，引發了一系列連鎖反應。

書籍介紹

本文摘錄自《如果文物會說話：打開博物館大門，看懂中國歷史》，聯經出版

作者：張經緯

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Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬