《耳をすませば》：迷惘之中，側耳傾聽「心之谷」聲音

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

吉卜力工作室，不代表只有宮崎駿。近藤喜文常任作畫監製，如《幽靈公主》、《螢火蟲之墓》、《魔女宅急便》等。如果沒有了他，這些作品都無法如此完美。

近藤喜文的代表作，執導《夢幻街少女》，原名《耳をすませば》，又譯《心之谷》。名雖奇幻，故事卻是寫實溫柔，平淡中見不凡，乃吉卜力作品中，少數沒有冒險的優秀動畫。

1995年，改編柊葵同名少女漫畫，《心之谷》的故事，簡單得不怕劇透。有些電影依靠驚人轉折，有些則由情感細節經營。其實，生命都沒有這麼多戲劇，日常自可打動人心。

圖片來源：電影《耳をすませば》截圖

初中女生月島雫，將要升高中，喜好閱讀。她偶然發現借書卡，常有「天澤聖司」之名，比她早一步借出那些奇書，勾起尋人的好奇心。兩位同級生，展開一段彼此鼓勵的感情。

《心之谷》所說的，其實是關於你我，都曾，或正在經歷的迷惘人生。月島雫眼見天澤聖司，有堅定的人生夢想，已經決定將來要當小提琴匠師，言行間散發耀眼的光芒，讓月島雫自慚不如，困惑自己的未來方向。

開首播放John Denver的《Take Me Home, Country Roads》，後由月島雫重新填詞。可是，日本現代都會的情境不同，本非鄉村的城市人生，又怎會有小路回到過去？谷底迴響心聲，每句歌詞，原來呼應著新的生命。

鄉間小路 總覺得一直沿著它走下去

會和另一條道路相接 鄉間小路 一個人不畏懼地 勇敢活下去

一邊做著夢 忍住寂寞 守護堅強的自己

月島雫在路上，像那隻會坐電車，在不同地方自由來去的貓，不斷和別人相會，有著各異的身分定位。迷惘追尋的旅途，或許孤苦無依，但一旦展開，即有無數交會的可能。

因此，她遇上了天澤聖司，和眾人一起高歌，眼看對方為小提琴付出一切，自覺不能落後。月島雫決定為那副迷人的貓男爵雕塑，寫出故事，挑戰自我。

圖片來源：電影《耳をすませば》截圖

圖片來源：電影《耳をすませば》截圖

圖片來源：電影《耳をすませば》截圖

兩人要走的路，都非傳統社會的主流。月島雫的父親告訴她，若要走小眾之路，必定要做好心理準備，捱苦也不可怨天尤人。也許，乃每個尋找自我的人，都要作心理準備。

當月島雫費盡心力，交出厚實的故事書，馬上要老爺爺馬上翻閱，忐忑不安，和貓同蹲一角。爺爺看畢，說寫得真好。她卻哭訴，根本不好，有很多情節都處理不佳。爺爺笑了，粗糙，不完美，像天澤聖司的小提琴一樣。這樣，不是很好嗎？

《心之谷》最動人乃，月島雫的真摯付出。如同老爺爺送贈的原石，內在藏有閃爍珍寶。在嘗試的過程，充滿缺陷，沒什麼大不了。打磨、鍛煉，才能展現光芒，一切源自初心。

圖片來源：電影《耳をすませば》截圖

圖片來源：電影《耳をすませば》截圖

圖片來源：電影《耳をすませば》截圖

鄉間小路 即使它延伸至故鄉

我也不會回去 無法步行的鄉間小路 鄉間小路 明天 我依然是我

想回去 卻不能回去

再會了 鄉間小路

少年少女，心底谷音，應是勇往直前的樂聲。就算離開了故地，本色無改。只要願意，前方總會鋪展，下一條，屬於未來的大道。

圖片來源：電影《耳をすませば》截圖

本文獲作者授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文請看作者Medium。

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