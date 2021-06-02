本土新增372例、校正回歸177例，指揮中心公布「疫苗全面接種作業」拼每週施打100萬劑

中央流行疫情指揮中心今（2）日下午召開記者會，宣布COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土新增372例確診病例、另校正回歸177例，確診個案中新增12例死亡。指揮官陳時中表示，從近日的新增診數來看，疫情並沒有往下降，而是維持在平穩狀態。

指揮中心也說明將來疫苗到貨量若是充足，預計將展開全面的接種作業，目標是每週完成至少100萬劑。接種作業將透過醫院診所、社區以及大型接種站和外展服務等場所進行，行政院政委唐鳳也正在協助規劃疫苗接種的平台，讓民眾採取類似預約口罩的方式來預約疫苗接種。

本土新增372例、校正回歸177例，疫情趨勢仍未下降

依據指揮中心新聞稿，今日公布國內新增372例本土COVID-19確定病例，另有校正回歸本土個案177例，總計549例。確診個案中新增12例死亡。



指揮中心表示，今日新增之372例本土病例，為207例男性、165例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年5月2日至6月1日。另校正回歸個案177例中，為96例男性、81例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月13日至5月30日。



指揮中心指出，綜上所有本土個案共549例，分布地區以新北市310例最多，其次為台北市152例、桃園市28例、基隆市18例、苗栗縣12例、彰化縣10例、高雄市5例、台東縣4例、台中市3例，新竹縣及台南市各2例，新竹市、南投縣及花蓮縣各1例。其中雙北地區以外縣市87例中1例有萬華活動史，65例已知感染源，21例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。



指揮中心說明，今日新增12例死亡個案，共計為男性7位、女性5位，年齡介於60多歲至90多歲，發病日介於5月13日至5月29日，確診日介於5月16日至6月1日，死亡日期介於5月28日至6月1日。

指揮官陳時中表示，從近日的新增診數來看，疫情並沒有往下降，而是維持在平穩狀態。今天新增的案例數較前幾天增加，陳時中表示這是因為申報速度加快，還是案例數的確增加，指揮中心未來兩天將會密切監測。

陳時中表示，目前採取的人流管制措施確實有奏效，但近日的疫情看來並沒有往下降，他再度提醒民眾盡量避免非必要的外出、採取分流上班、佩戴好口罩。

有關夜市、傳統市場的人流管制原則，經濟部次長林全能說明，大多夜市目前已暫停營業降低人潮聚集。傳統市場以及其外圍的流動攤位，該部也與地方政府一起和傳統市場的自治會溝通，會遵循下圖所示的原則：

Photo Credit: 指揮中心提供

林全能表示，經濟部也積極地開發電子商務，透過採購網協助民眾採購所需物資。

疫苗全面接種拼每週100萬劑，預約接種平台規劃中

發言人莊人祥說明接下來到貨的疫苗數量若是充足，預計將進行全面的接種作業，目標是每週完成至少100萬劑。主要進行的方式如下圖所示：

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莊人祥表示，行政院政委唐鳳正在規劃疫苗預約的平台，讓民眾可透過手機、電腦、四大超商以及藥局，類似先前口罩預約的方式來預約疫苗接種。莊人祥表示，民眾未來可利用健保快易通查詢所在地附近的診所醫院是否有提供接種服務。民眾完成接種後可領到紀錄卡，健保卡上也會有相關的貼紙。

莊人祥表示，接種資料會上傳到資訊系統，民眾也可在健保快易通App上查詢到相關紀錄。

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至於郭台銘透過永齡基金會，由其夫人曾馨瑩親自到食藥署送交相關文件表示要購買德國BNT疫苗，陳時中表示，永齡基金會所送交的資料算是比較完全，唯一沒看到的資料就是原廠授權書，後續會再與基金會聯繫並協助辦理。陳時中表示，原廠授權書代表的就是原廠有貨品要出貨給買家，必須要有這個證明才行。

醫療暴力事件頻傳，陳時中嚴正譴責

有關近日醫療暴力事件頻傳，陳時中在記者會上嚴正表示這是不被允許的行為，法律面上會嚴懲之外，衛福部也會強化醫護以及醫院的安全，升級醫護相關的權益。

陳時中表示，行政院長蘇貞昌也已指示，相互防疫人員因執行公務染疫受傷或攻擊，會給予慰問金和醫療保險給付之外，也會給予妥善照顧。倘若因執行公務造成身體健康有重大不治或難治的傷害，政府會全力協助醫療照護，也應該讓他們得到相對的補償。陳時中表示，行政院也責成衛福部、內政部、國防部、以及人事總處盤點相關法令，盡快提出相關報告。

陳時中特別拜託民眾，在這段醫療艱困期間，民眾要保持理性，切莫在醫院內做出暴力行為。他也再度譴責暴力行為，強調保護醫病的安全，這是全民的共同責任。

副指揮官陳宗彥則回應，今日稍早北市聯合醫院仁愛院區急診室有確診患者逃跑一事，陳宗彥表示該名確診者也是一名通緝犯，警方已在今日下午1點半在其住處尋獲並將其逮捕，後續也會妥善處理。

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核稿編輯：羅元祺