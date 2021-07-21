製作可樂與毒品的天然原料：「古柯」的馴化起源研究

文：寒波

古柯：可口可樂與古柯鹼的原料

古柯（Coca）是什麼？古柯是受到嚴格管制的作物，既可以拿來製造一級毒品古柯鹼（Cocaine），也可以做成大家都愛喝的可口可樂（Coca-Cola）。古柯是南美洲最具文化意義的藥用植物，古印加人將古柯稱為「神聖之葉」，因嚼食葉片會讓人有精神，相關品種的種植歷史已達上千年之久。在這悠遠的歷史中，不禁讓科學家好奇：現今人工種植的古柯都從哪裡來？有沒有單一的起源？還是說不同時空背景下人類各自馴化了不同的古柯呢？一起來看看中研院生物多樣性研究中心的黃仁磐助研究員怎麼說。

人類馴化古柯已超過8000年

古柯原產於南美洲，嚼食葉片有提神興奮的作用，人類馴化與種植古柯的歷史，可能已超過8000年。現今人工種植的古柯有四種，它們從何而來？是只有單一起源，後來傳向各地，衍生出多個品種嗎？又或是不同地點的古柯愛好者，在不同時期獨自馴化了不同的古柯呢？黃仁磐2021年1月發表於《系統生物學》（Systematic Biology）的論文指出：四種馴化的古柯經歷過多次的獨立起源。

現在的四種古柯經歷過多少次馴化？

黃仁磐在美國的密西根大學取得博士，後來前往芝加哥的菲爾德自然史博物館（Field Museum of Natural History）從事博士後研究，主要的研究對象其實是甲蟲和地衣，之所以會接觸古柯研究，是因為他善於族群遺傳學、分子演化學領域的分析技術，於是一位當時在博物館的博士生Dawson M White便邀請黃仁磐合作，一同探討古柯的馴化。

所謂馴化，就是人為挑選野生的植物或動物，經過一代一代培育，將其改造為適應人類特定目的之品系。源自南美洲的馴化植物非常豐富，例如馬鈴薯、蕃薯、花生、可可等等。野生古柯種類很多，多樣性最大的是亞馬遜地區；曾經有學者推論，人為馴化的古柯皆起源自亞馬遜，後來傳播到各地，衍生出各色變化。

人類種植的古柯可分為型態各異的四個品種（varieties），原本各有地盤。亞馬遜古柯（Amazonian coca）位於亞馬遜雨林西部，主要是巴西及其鄰國，其餘三種都算分佈於安地斯地區。哥倫比亞古柯（Colombian coca）位於南美洲西北部的哥倫比亞；瓦努科古柯（Huánuco coca）位於秘魯和波利維亞海拔較高之處，又稱玻利維亞古柯（Bolivian coca）；特魯西優古柯（Trujillo coca ）位於秘魯海拔較低處，值得一提的是，可口可樂傳說中的配方，就包含特魯西優古柯的萃取物。

馴化古柯 英文名 學名 亞馬遜古柯 Amazonian coca Erythroxylum coca var.ipadu 哥倫比亞古柯 Colombian coca Erythroxylum novogranatense var. novogranatense 特魯西優古柯 Trujillo coca Erythroxylum novogranatense var. truxillense 瓦努科古柯 Huánuco coca Erythroxylum coca var. coca

圖│研之有物（資料來源│黃仁磐）

由博物館百年收藏來回答

探討古柯起源最大的問題在於，如今古柯鹼是毋庸置疑的毒品，能用於生產古柯鹼的古柯植物，都受到法規嚴厲管制。另一方面，隨著近期的人為交流和傳播，許多古柯被移植到新的地點，不再限於原本的產地，可能會影響判斷。幸運的是，上述兩個問題，博物館都能解決！

老牌而資源充裕的菲爾德自然史博物館，蒐集各種樣本的歷史超過一百年。大約介於 1920 到 1960 年，博物館收藏不少各地採樣回來、紀錄清楚的古柯。此一年代的採樣，足以代表最近的人為干擾以前，野生與馴化古柯的分佈情形。

生物的親疏遠近，能由不同個體間的 DNA 差異判斷，通常兩者間的親戚關係愈近，彼此的遺傳差異也愈少。黃仁磐的分析對象是博物館收藏的古柯樣本（> 90%）以及少數新採樣本，並從中選出424個基因……咦？等一下，為什麼是這個意味不明的數字？

這是因為古柯的遺傳學研究至今不多，科學家仍不清楚它們有多少基因；因此這項研究只著重在這424個有足夠了解的基因，分析起來比較方便。

古柯馴化可能兩次或三次，反正不只一次

如何回答「不同品種，只有一次或是多次馴化」這問題？首先，畫演化樹。

把四款人為種植的馴化古柯，和一大群野生親戚擺在一塊，根據親疏遠近畫出演化樹。假如馴化古柯只有單一起源，和野生親戚相比，它們在遺傳上應該最接近，演化樹上就會被畫在一起；相對地，倘若各地古柯是分別被馴化，它們應該會和各地的野生親戚關係更近，演化樹上將會被歸類到不同分支。

演化樹的結果相當明確，四款品種都位於不同分支，即使考量到可能有些誤差，也能清楚看出它們不能歸類到同一個共同祖先。由此推論：馴化古柯曾經歷過多次起源。

圖│研之有物（資料來源│黃仁磐）

為了進一步強化論點，接下來進行模擬。大意是先人為假設不同品種間，各種不同的演化關係，再分別以程式模擬，計算各種關係的機率。獲得結果為，只有一次起源可能性非常低，可以直接排除。

機率最高的可能性，是馴化古柯經過兩次獨立起源；首先從某種野生古柯，衍生出哥倫比亞和特魯西優，後來才又由另一種野生古柯，培育出瓦努科和亞馬遜。

至於經歷三次起源的可能性，模擬所得的機率較低，卻也無法排除。在這個劇本下，野生古柯首先馴化出哥倫比亞和特魯西優，接著另一種野生古柯衍生出瓦努科，最後又一種野生古柯被改造成亞馬遜。這兒的疑惑是，瓦努科和亞馬遜古柯被馴化的年代離現在太近，累積的差異還很少，不太容易分辨。

圖│研之有物（資料來源│黃仁磐）

不過不管怎麼比較，古柯被馴化不只一次，是很明確的結果。各地人為種植的古柯，遺傳上也比較接近附近生長的野生親戚，符合預期。

有趣的是，野生古柯多樣性最高的地方是亞馬遜，但是人為種植的亞馬遜古柯，反而最晚才被馴化；野生種類比較有限的安地斯地區，反倒較早品味到古柯的奧秘。

另一個發現是，某些野生古柯存在和馴化品種一樣的基因變異，應該是由馴化往野生傳播的DNA流動所致；相對地，馴化古柯們都沒有見到野生基因。推測原因大概是精心培育的古柯，一旦混進野生成分而影響到風味，就被人類淘汰了。人類真的很嚴格！

用遺傳多樣性喪失，推估馴化開始的時間

探討馴化史，還有個問題是馴化從什麼時候開始？此一問題有不同的回答方法，黃仁磐與Dawson的研究是參考「有效族群量」（effective population size）的變化。所謂有效族群量，意思是一個時空之下，參與生殖、繁衍後代的個體總數有多少；此一數值，可以由樣本間的遺傳差異估計。

思路是這樣：人類如果在某個時刻挑選特定的植物培育，刻意一代一代繁衍，不再與野生同類雜交，如此一來，遺傳多樣性將會變得很狹隘。所以只要在歷史上的某個時候，見到有效族群量突然驟減，也就是當時的遺傳多樣性大幅降低，便有機會反映出馴化最初的階段。這項分析再度佐證之前的結果：哥倫比亞和特魯西優最資深，瓦努科較資淺，亞馬遜最年輕。

不過，在這邊要先提醒大家，生物的演化史常常比侷限取樣呈現的更加複雜；短期內族群量驟減，不一定是人類馴化造成，還有氣候轉變不利生存等許多可能因素。回答「什麼時候起源」這類問題時，不能只有單一證據，最好還要參考其他遺傳學分析方法，以及考古學的多重證據，才能得到更為可靠的答案。

想研究各地古柯馴化，除了博物館收藏外，還有些樣本是在南美洲當地採樣。各國法規不同，某些國家不允許本國的樣本出境，有些國家限制則沒那麼嚴格，只要有當地人合作即可。黃仁磐表示，想讓研究順利進行，獲得當地學者的協助不可或缺。

總之，在黃仁磐的有力參與下，第一作者Dawson M White順利完成了古柯起源的論文，並發表在知名期刊。

博物館對學術研究的價值

研究古柯，以及在菲爾德自然史博物館數年的體驗，也讓黃仁磐體會到：博物館對學術研究的長期發展相當重要！

科學研究中，材料常常很有價值，沒有好的材料，不容易做出優秀的研究。各種性質的研究單位相比，博物館是最適合定期蒐集、長期保存大量收藏的機構。現在入館收藏的樣本，也許相當長一段時間都只是放著，卻有可能在 50年、100年，甚至更久以後發揮價值——探討古柯起源的研究便是如此。因此，博物館除了日常展示、教育的功能以外，也不可忽視其支援學術研究的角色。

博物館除了日常展示、教育的功能以外，也不可忽視其支援學術研究的角色。

然而，假如缺乏足夠的經費與資源，博物館當然無法發揮它應有的價值。黃仁磐提到，在美國的文化氛圍下，許多博物館能夠維持營運，甚至蓬勃發展，除了政府預算之外，靠的是大量私人贊助，例如菲爾德自然史博物館，主要便仰賴民間有力人士的支持。

奉獻學術的風氣興盛，樂於捐款給大學、博物館等研究機構，這也是讓美國科學能蓬勃發展並領先世界的基礎之一，如哈佛大學、芝加哥大學等世界頂級的研究單位都是私立機構。

新的研究方向：量化評估保育政策

回到台灣後，黃仁磐除了鑽研多年的地衣、甲蟲以外，也嘗試新的方向：量化評估保育政策。例如為了保護野生動物，各地成立許多保育區，更在特定地點禁用LED燈等措施。然而，種種保育政策也常引起爭議，眾說紛紜。

身為專業的生物科學家，黃仁磐關注的問題是：如何用基因定序的技術來量化政府保育政策的有效性？解決現代問題，需要現代手段，面對現代的保育問題，黃仁磐認為可以利用族群遺傳學的手段評估保育成效。

例如某地的甲蟲，由於人類捕捉，30年來族群數量下跌，後來2010年開始成立保育區保護，經過10年復甦的效果如何？假如能夠用族群遺傳學的分析手法，估計甲蟲族群的增減軌跡，將能獲得比較大量客觀的科學證據，評估保育政策的有效性。

此研究方向目前才剛開始，隨著氣候變遷帶來的海拔溫度改變，黃仁磐選擇海拔1000 ~ 2000公尺的範圍收集樣本，因為預期這區的棲地會有很大影響，將取樣長臂金龜、鍬形蟲、地衣、蘭花等多種生物，比較同一地點的不同生物，探討保育政策對整個生態系的影響，可望在未來提供保育政策的科學指引。

圖│研之有物

本文經研之有物授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航