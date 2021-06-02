行政院拍板紓困4.0再擴大60萬人受惠，國民黨呼籲：免申請全民每人發1萬

立法院上週通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正草案，行政院明（3）日即將推出紓困特別預算，並送立院審議。隨這疫情警戒目前仍持續，蘇貞昌今天拍板再擴大紓困4.0補助範圍；包含自營業者、無一定雇主者投保薪資在新台幣2萬4000元以下，一律補助3萬元，另外擴大投保薪資在2萬4000元以上但受到疫情影響的，也納入紓困對象，合計約新增60萬人受惠。

紓困4.0將延續對中低收入戶、自營業者、無一定雇主者（如夜市和市場攤商）的現金紓困，第1類是延續去年標準，投保薪資在2萬4000元以下，但去年沒投保任何保險，或不在去年紓困範圍、今年才開始工作的自營業者等，這類約有10多萬人，每人將一律發給紓困金1個月1萬，3個月共3萬元。

第2類則是投保薪資在2萬4000元以上的自營業者、無一定雇主者，包括攤商等等，這些人原受限於去年資格較嚴格無法領取補助，但由於這波疫情讓內需市場受創嚴重，蘇貞昌已裁示，放寬紓困4.0範圍，每人紓困補助將低於3萬元。詳細申請方式和條件會在明天院會後記者會公布。

目前針對「個人」，可以獲得紓困補助的有：

補助方式 身份 可領多少 直接補助現金 導遊領隊、計程車司機、遊覽車司機 每月1萬，可領3個月 直接補助現金 農漁民（甲級漁工） 共1萬，可領3個月 直接補助現金 中低收入戶 每月加碼1500，為期3個月 直接補助現金 無一定雇主自營作業者，投保薪資在2.4萬元以下 每月1萬，可領3個月 直接補助現金 家有國小以下孩童或與國、高中特教學生的家長 每人1萬 直接補助現金 有工作但沒投勞保或任何其他職業保險的 每人1萬 直接補助現金 （研擬中）無一定雇主自營作業者，投保高於2.4萬元以上，但受到此次疫情影響的勞工 （研擬中）低於3萬元

包含家庭防疫補貼新增約250億元經費，以及對自營業者、無一定雇主者的補貼預算等，總預算規模約2600億元，相關紓困細節將於明天院會後記者會說明。行政院發言人羅秉成表示，除本次新增的孩童家庭防疫補貼預計於6月15日起啟動發放外，其他的紓困措施，凡符合資格且既有帳戶者，原則上皆自6月4日統一開始發放或受理。

民眾黨呼籲：直接排富後發現金

民眾黨立委賴香伶與台北市議員林國成今日早上召開線上記者會，批評紓困4.0「舊瓶裝新酒」，仍有勞工紓困不平等、紓困條件不合理等問題尚未解決，呼籲比照其他國家採取排富、普發現金，並準備緊急租金補貼計畫。

賴香伶表示，紓困4.0與去年的方案差異甚微，紓困條例內一樣沒有整體性架構，未依照基層民眾的實際需求規劃，包括勞工不平等、急難紓困條件不合理、申請程序繁瑣、只針對特定業別紓困，這些問題都沒有解決，然而今年疫情狀況與去年不同，持續1個月的三級警戒，受影響的內需消費型產業包括零售業、百貨業，還有各種微型商店幾乎都被迫停業、停工、停班，這次紓困4.0應該要放掉行業性思維，進行整體國人紓困，而非針對產業或者是個別身分。

賴香伶進一步指出，有家長因為請防疫照顧假，請1個月僅獲得1萬元津貼、加上新生兒住在產後護理之家也只有1萬元補助，但家長請假1個月，薪水損失可能超過3、4萬元，根本不敷家庭生活所需的基本開銷，所以民眾黨團才會一直堅持防疫照顧假津貼。

賴香伶以國外為例，指出像新加坡、韓國、日本、美國都採取普發現金給全國民眾的紓困方式，金額從1萬元到3萬餘元不等，台灣應從善如流，採取排富的普發現金策略，將收入未受疫情影響的高所得、高資本利得、高資產的人排除。

林國成則提到，紓困4.0聲稱將加快個人紓困，並強調產業加強、貸款加碼，但許多中高齡勞工投保薪資雖然超過2萬4000元，但這幾個月收入不到1萬元。另外領有身心障礙生活補助、中低收入老人津貼等7類弱勢對象，每人每月可領1500元補助共3個月，但仍明顯不足，無法顧及特殊境遇家庭、其他中低收入戶與身障者，希望政府正視弱勢族群的權益。

國民黨：直接每人發1萬，不用申請不會群聚

國民黨立委林為洲今天表示，針對增加4200億的紓困預算審查，黨團內部會議初步結論達成共識，盼朝向全民普發10000元現金規畫，「最簡便，不必申請，不會群聚。」

國民黨立委洪孟楷也說，這波疫情嚴峻，許多國人生計已經出問題。每天辦公室、服務處電話爆線，更多的是建議政府直接給予最實質的紓困計畫。發現金最直接，也是最能照顧大眾，更是能解燃眉之急的方式。發現金最簡便，不需要再印製或是等待；發現金最快速，能夠劍及履及提供國人；發現金最即時，這將是家庭三餐溫飽的救命錢；發現金直接入戶頭，避免排隊及群聚，不會影響防疫工作的進行。

洪孟楷說，對比世界各國，都有在過去疫情嚴峻時發現金的做法，包括美國提供上千元美金的紓困現金、日本政府則每人一律發放10萬日圓。這些都是非常時期的做法，也確實有發揮一定程度的幫助。請政府聽見國人的心聲，紓困不能也不應再等。

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核稿編輯：翁世航