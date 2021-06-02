香港「六四紀念館」被指無牌再關閉，王丹倡3年內美國建館

香港六四集會連續兩年被警方禁止舉辦，而重開才3天的香港「六四紀念館」也被指無領牌，紀念館今早宣布暫時閉館。支聯會秘書蔡耀昌表示，相信到6月4日亦難以重開，現時只能期望市民用自己方式，在自己認為合適的時間及地點，各自悼念六四。

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（中央社）由香港支聯會（香港市民支援愛國民主運動聯合會）設立的「六四紀念館」被當局調查後，今早（2日）宣布暫時閉館。

支聯會表示，食物環境衛生署人員昨天到「六四紀念館」調查，期間指支聯會沒有為紀念館申領公眾娛樂場所牌照，涉嫌違反相關條例。

昨日下午2時許，食物環境衛生署職員稱接獲投訴，指有人在旺角道一座商業大廈的一個單位內，未領有所需牌照而經營或使用公眾娛樂場所。食環署解釋，根據「公眾娛樂場所條例」第4條，任何人如無根據該條例批出的牌照，不得經營或使用任何公眾娛樂場所。公眾娛樂是指讓公眾入場的任何娛樂，而不論是否收取入場費，須領取牌照的活動包括展覽和表演等。

香港六四紀念館 遭官方警告無牌舉辦展覽

館方管理委員會經商議後，認為需要就事件諮詢法律意見，同時為了保障工作人員及參觀者的安全，決定暫時關閉紀念館，直至另行通知為止。

位於九龍旺角的「六四紀念館」剛於5月30日重新開放，3天以來約有550人參觀。

支聯會表示，面對當前困難的政治形勢，該會仍深信香港人毋忘「六四」的情懷是不會消失的，並寄語港人以智慧、靈活、堅毅的精神，在合法、安全、和平、理性的情況下，用自己的方式、在合適的時間和地點悼念「六四」。

支聯會秘書蔡耀昌表示，相信到6月4日亦難以重開。蔡耀昌表示，原本他也計劃6月4日晚在館內作悼念活動，現時距離6月4日只餘2日，要重開並不容易，但會盡快研究有關法律問題，再作決定，爭取盡快重開。

每年6月4日左右，支聯會都會舉辦遊行及集會，悼今「六四天安門事件」死難者，期間也會開放紀念館，讓市民參觀。

至於今年，稍早前警方以防疫為由，禁止支聯會舉辦遊行及集會，接著食環署人員昨天又到紀念館進行調查，指館方涉嫌違反相關法令。

「除非講真相也犯法，否則不會有法律問題」

（中央社）香港「六四紀念館」剛過去周日（30日）下午重開，並舉辨「八九民運與香港」主題圖片展。鑑於今年六四燭光晚會未被批准，支聯會秘書蔡耀昌呼籲市民在六四前夕及當天，採「潮水式」到紀念館參觀和獻花悼念。

綜合《眾新聞》及《香港電台》報導，香港市民支援愛國民主運動聯合會的「六四紀念館」4月休館翻新後，周日下午重開。紀念館舉辨「八九民運與香港」主題圖片展，講述八九民運的發展歷程和港人支援的角色。

報導引述主題展負責人盧海明表示，展覽內容全部是歷史內容和事實，除非在香港講真相也犯法，否則相信展覽不會有法律問題。

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支聯會原計劃6月4日當晚在維多利亞公園舉行的六四燭光晚會，已被警方以疫情為由反對申請，上訴也失敗，是連續第二年不獲准舉辦。

今年無法舉行燭光晚會，紀念館特別設立了獻花專區，紀念館原計劃在6月4日當天將延長開放至晚上10時。蔡耀昌當時呼籲港人在六四前夕及當天，採「潮水式」到紀念館參觀展覽和獻花悼念。

紀念館館長麥海華也表示希望可延續過往大規模悼念集會的傳統，令港人信念不死。他們表示支聯會繼續爭取平反八九民運「人心不死，燭光不滅」。

被問到是否會擔心紀念館被騷擾，或被禁止開館，蔡耀昌當日表示，當下政治環境嚴峻，難以評估政治和法律風險，會小心應對。

另外，《中央社》報導，昨晚由一班海外中國民運人士於網上發起的六四紀念大會上，王丹在發言時說，由香港支聯會創立的六四紀念館，在香港當今的政治氣氛下恐無法繼續存在。因此，他倡議在美國另行建立實體的六四紀念館，並希望最遲能在2024年「六四事件」35週年時開幕，以保存歷史記憶。

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責任編輯：Alvin

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