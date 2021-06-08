農地工廠合法化最後一塊拼圖，經濟部提出的「三大條件」 是什麼？

環境資訊中心記者 黃思敏報導

為解決農地工廠問題，《工廠管理輔導法》2019年修正通過後，以「特定工廠登記」取代臨時工廠登記，除了新增的農地工廠即報即拆，2016年5月20日以前的既存農地工廠，則必須在20年的輔導改善期間內，完成土地、建物的合法化。

經濟部陸續公告相關子法，鼓勵業者配合改善，上個月公告最後一部《特定工廠申請變更編定為特目審查辦法》草案，是轉型合法化的最後一塊拼圖。

既存農地工廠「特登」轉「特目」，就地合法最後兩階段

《工廠管理輔導法》修正上路後，以20年時間輔導總統蔡英文上台前的未登記工廠轉型、搬遷、或就地合法。

在20年落日條款期限內，符合輔導對象的業者須於2022年3月19日「關門大限」以前申請納管、2023年之前提出污染、消防安全等工廠改善計畫，並繳交營運管理金，最遲須於2030年之前取得「特定工廠登記」（簡稱特登）。取得特登後，也只是建物暫時合法，土地仍屬違規使用，因此還須在2040年之前將土地變更為「特定目的事業用地」（簡稱特目），完成就地合法。

過去臨登工廠時代，將農地變更為可興建工廠的「丁種建築用地」作法遭遇許多困難，導致十年間僅十家臨登工廠轉型合法化。

在「農地工廠輔導2.0」時期，政府仍盼以「全面納管、就地輔導」為目標，根據經濟部上月提出的《特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地審查辦法》草案（簡稱《轉特目辦法》），當中就有不少新措施，包含取消最小面積的申請限制、降低隔離綠帶留設、提升建蔽率等。

上月的草案線上說明會上，王美花表示，經濟部簡化程序、放寬作法，應儘速在2022年3月19日最後期限前申請納管。他特別呼籲業者，「不要再觀望，否則將會喪失合法化的資格。」

轉特目三大要件，經濟部：非無條件合法

根據草案，特登工廠取得特目的基本條件包含：

「（該草案）是整個管理與輔導機制的最後一塊拼圖。」經濟部中部辦公室科長李信融受訪時表示。

Photo Credit: 環境資訊中心

經濟部中部辦公室主任郭坤明表示，農地工廠問題累積多年，不應用一延再延的態度面對，《轉特目辦法》（草案）並非無條件讓違章工廠就地合法，業者仍須在嚴謹的條件與規則下，達到產業發展與周遭環境保護的兩全，「讓工廠有永續經營的方式，多年來的問題才能真正解決。」

地球公民基金會研究員蔡佳昇強調，「沒做好改善就不能合法，這絕對是基本底線。」此外，特登工廠取得特目用地後，「該地不應該永遠都是工廠用地」，他認為，本來違法的農地工廠就地合法後，應不得變賣、易主，在歇業後就應回歸農牧用地。

農地工廠多為兩公頃以下，轉特目不受最小面積限制

李信融指出，過去非都市土地（農地）上的零星工廠，用地需達5公頃以上才能報編成工業區。但在《轉特目辦法》草案中，沒有最小面積的申請限制，工廠只要取得特登就能申請用地變更，「兩公頃以下的（農地）工廠數量最多、分布最廣，面積小的工廠受惠最多。」

根據《工輔法》第28條之10規定，《轉特目辦法》草案適用對象為五公頃以下已取得特登的工廠，若面積達五公頃以上，則依《產業創新條例》、《非都市土地使用管制規則》等，辦理土地使用分區變更為「工業區」。

五公頃以下還可再細分，面積未達2公頃的特登工廠應擬定「用地計畫」，向地方縣市政府申請核定後，將用地變更為「特定目的事業用地」（特目）；面積兩公頃以上、未達五公頃的特登工廠，除了用地計畫外還要擬定「開發計畫暨細部計畫」，經申請核定後，變更為「特定專用區」。

截圖自會議簡報 特定工廠用地合法化途徑。綠色框線內為《轉特目辦法》之適用範圍

截自會議簡報 特登工廠與毗鄰農地交界處須設置的隔離綠帶，若相鄰處為其他特登工廠則免留設隔離綠帶

草案還規定如建蔽率由60%提升至70%；不需保留30%公設用地，廠地可全數用於建廠；不必將特定農業區變更為一般農業區即可申請，但農委會劃設之「農產業群聚地區」仍不宜申請。此外，兩公頃以下特登工廠與毗鄰農地交界處須設置的隔離綠帶面積為1.5公尺[註]。

草案預告期，業者憂回饋金難負擔、鐵皮屋光電板承重問題

受疫情影響，草案說明會改以線上舉辦，網路上討論區有不少留言反應50%回饋金太高，「實在難以負擔」、「原本想申請的廠商都會退縮，或是不願意申請，直接把工廠收起來。」

對此經濟部表示，為符合公平原則，特登工廠繳交的回饋金與變更供其他事業設施使用的標準一致（同為50%，如醫療機構、社會福利等）。而為了減輕業者負擔，經濟部也讓業者可以分四期繳交回饋金，也提供融資貸款，最高可貸8000萬。

此外，轉特目條件之一的太陽光電板，也遭質疑許多特登工廠為鐵皮屋頂，恐怕無法承載太陽光電板的重量，若遇地震、颱風等天災，更可能造成嚴重財損。對此，經濟部表示，若工廠建物經台電或太陽能產業公會，評估認定建物結構特殊、饋線不足、日照不足等因素，經中央主管機關同意則免予設置。

註釋

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航