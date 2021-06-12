《生命中遺憾的美好》：父親臨終前，我在他耳邊輕聲地說「原來我不知道自己這麼愛你」

文：李春杏

原來我不知道自己這麼愛你：父女的最後一段時光

父親的一段話，讓女兒覺得這一輩子的苦，終於找到了出口。

母親的離世帶來的改變

生活本來也無大礙，婷婷雖和父母同住在一個城市，但每次回娘家總是來去匆匆，退休後的父親脾氣更暴躁，有時連母親也會打電話來抱怨，受不了父親終日看任何事情總是不順眼。所以只要一有時間，即便只是一個下午，婷婷也會藉口帶母親去超市購物，母女倆去吃個放鬆的下午茶。

有些日子，母親總是會喊頭暈不舒服，婷婷也趕緊帶著老人家去看醫師，按時服用高血壓的藥物，卻沒想到在一次的霸王級寒流中，母親竟然在一次洗澡後因嚴重腦溢血過世，這件事帶給婷婷非常大的打擊，向來母親的存在就是這個家最大的遮蔽，如今母親突然離開，父親該由誰來照顧呢？

喪禮過後才是真正考驗的開始，姊姊和妹妹又回到自己原來的生活圈，只剩下婷婷一個人，說好大家要共同分擔未來照顧父親的責任，但所謂的「共同」，也就是拉一個line的群組，婷婷覺得沒有分擔的感覺，反而厭惡要在群組中跟姊妹報告父親的近況，還要忍受大姊下指導棋。婷婷除了要獨自面對突然失去母親的難受，還要負擔起照顧父親的責任，這龐大的壓力是她以前從未想過的。

母親剛過世的那一年，老是愛叨念的父親卻變得沉默了，婷婷突然明白，公雞能驕傲是因為母雞的溫柔，失去母雞的公雞，不再雄赳赳、氣昂昂了，不知為何，此時她的內心竟對父親起了憐憫。

這一年父女倆的對話總是停留在彼此問候的階段，「你想吃什麼」、「這菜合胃口嗎」、「身體都還好嗎」、「要早一點睡」、「天冷多穿點衣服。」但不管婷婷問什麼，父親的回答也總停留在「都可以」、「還好」、「知道了」，接下來就是一種說不出的沉默氣氛，僵在兩人中間。

希望長輩最後的路別太辛苦

有一陣子買回去的便當，父親其實都沒什麼吃，從身型看來父親也變瘦了，但無論如何央求父親去就醫，長輩就是不肯，後來還是大女兒日日從美國打遠洋電話勸說，父親這才答應去做一個自費的全身健康檢查，這事讓婷婷很受挫，遠在天邊的女兒，好像總是比較疼。

檢查報告出來，父親居然是胃癌第四期，癌細胞已擴散至多處淋巴和骨頭，這訊息才傳到群組，姊妹們就問說：「你不是常常回家看爸爸嗎？怎麼會這麼晚才發現？」、「我同學就是醫師，我約好了你趕快帶去看。」、「你要記得多準備些營養品給老人家吃。」姊姊和妹妹沒個人問過婷婷現在感受好不好。

還好婷婷丈夫貼心，總是幫忙把家事和小孩都料理好，讓婷婷可以專心忙娘家的事情，關於這一點，婷婷非常心存感激。

因一開始病人堅持不要治療，所以主治醫師找來安寧共照師一起召開家庭會議，先耐心說明現階段病情及治療方向，醫師提到台灣醫療很進步，癌症雖不能根治，但不代表不能醫治，可以做紓緩性胃切除手術，再搭配多線化療、標靶藥，這也是不舒服的症狀控制方法之一，若治療後真的很不舒服，長輩再考慮轉安寧緩和醫療照顧都還來得及。

總之，答應長輩治療目標設定就是，人生最後一段路不要太辛苦，那一天也同步完成「預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書」填寫，感謝看護大姊願意擔任第二位見證人。

主治醫師體恤長輩面對治療的焦慮，同意治療初期安排住頭等房做化療。治療剛開始，我的工作就是教看護床邊舒適照顧，還有傾聽苦悶的婷婷說說話。每天下班婷婷會趕去病房看父親，父親總是有氣無力，顯得疲憊，閉眼休息不太理會婷婷，有時還會說：「妳這麼晚才來也不能做什麼。」然後就趕婷婷回家去。失去母親的哀傷尚未完全消化，如今又獨自扛著父親罹癌的照顧安排，回家後還要跟姊妹報告父親的病況發展，婷婷的心中有一種說不出的沉重。

父親敞開心房

有一回治療，因一直等不到頭等房入住，醫師建議先住健保床，等辦入院後再轉頭等房，因為沒有其他選項，婷婷只好接受這個方法，她只擔心爸爸會不習慣。那天下班晚了，她依然趕著開車去病房探視爸爸，小心翼翼踏進病房，沒想到父親居然招呼婷婷床邊坐下，並且拿出剛剛請看護買的便當給婷婷吃，這舉止讓她嚇了一大跳，婷婷從來沒見過這樣貼心的父親。

正當婷婷受寵若驚吃著便當時，父親小小聲開口說話了：「住到健保床我才發現，我很幸福，這裡其他三床的病人都很辛苦，有的人小孩車禍過世了，有的一邊生病還要擔心家裡的開銷，有的人小孩不但不幫忙照顧，還來吵分財產，沒住到健保床之前，我都不知道我自己其實很幸福了，謝謝妳，在妳媽媽走後，獨立承擔起照顧我的責任，大小事都幫我準備好好的，生病後更是，還好有妳。」

婷婷突然覺得這一輩子的苦，好像突然找到出口了，這一段話彷彿是天使捎來的佳音，為什麼只是換了一張病床，父親就變溫柔了，手上那一個便當是婷婷覺得這輩子吃過最好吃的便當。

當父親病況並未如預期好轉時，主治醫師也遵守對長輩的承諾，讓安寧療護團隊來接手。婷婷一開始不知道可以幫父親做些什麼，我會帶著她用冷壓初榨橄欖油搭配檸檬精油，用棉棒和紗布幫長輩滋潤口腔、清潔皮屑，再用乾毛巾幫父親做四肢的放鬆撫觸，我常常看著婷婷做著做著，眼淚就滴落了，我相信這一刻是親子間極寶貴、無聲勝有聲的交流。

病人臨終的那個下午，我和婷婷在治療室一起幫忙沐浴更衣，我在長輩耳邊輕輕說著：「黎老師，謝謝有你來做我生命的導師，照顧你這些日子以來，我在你的身上，學習到以後如何更多去讓病人舒服一些，然後我也看見婷婷愛爸爸的心，這也是我要多多努力的方向。」

然後我問婷婷要不要也跟爸爸說說話，婷婷早已哭紅了眼，她緩緩走到床頭，俯身輕輕地抱住爸爸說：「原來我不知道自己這麼愛你。」

相關書摘 ▶《生命中遺憾的美好》：我這一世能忙趕快忙，怎麼打成績是老天爺的事

書籍介紹

本文摘錄自《生命中遺憾的美好：珍惜有你的陪伴》，四塊玉文創出版

作者：李春杏

曾在江湖叱吒風雲的大哥，面臨死亡的逼近也只能大聲呼救；儘管感情深厚的恩愛夫妻，也不得不面對死神帶來的生離死別。

一篇篇臨終的生命故事，帶給我們珍貴的啟示，願我們都能珍惜生命中美好的點點滴滴，在分離時刻，好好道別，不留下缺憾。

本書特色

◆每段生命回顧，都無論好壞

每一位來到生命最終站的病人，都有屬於自己的人生故事，作者記錄下這些人生故事，無意評論是好是壞，卻都發人省思。

◆安寧照護，最後的相處時光

家人在臨終前，每分每秒都是珍貴無比的相處時光，照顧者盡心盡力的照護、被照顧者敞開心房的真心話，這些點點滴滴平凡卻動人。

◆長照安寧資訊，故事之外的補充

書中在動人的故事之後，補充了相關實用的安寧長照資訊，幫助讀者搜尋更多相關資訊。

Photo Credit: 四塊玉文創

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航