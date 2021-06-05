弄蛇人與東方主義藝術（下）：神秘性與表演性，成為繪畫與攝影的重要題材

文：張維晏

Gérôme在《弄蛇人》畫中對虛構場景與裝飾紋樣細膩的刻畫，亦來自攝影輔助。當時攝影仍為黑白影像，因此若將畫作對照實景後，會發現畫中設色的配置與實物仍有所差距。

19世紀後半葉，攝影與繪畫相輔相成之勢已漸盛行。近東地域伴隨觀光產業發展，外籍攝影師入駐，旅遊紀念影像市場一時蓬勃，觀光紀念相冊、旅遊手冊、雜誌、遊記等出版品中，皆可見攝影圖像的運用。

畫家們開始借助攝影，倚重照片對風景與物像的如實紀錄。近東或遠東影像流入歐洲，帶起慕東風潮，也同步影響東方主義藝術表現。攝影師為迎合市場，選取在地特色元素，呈現最具「東方性」內涵的事物，「弄蛇人」是其中饒富特徵的題材。如Adelphoi Zangaki（Zangaki兄弟）的《弄蛇人》【圖1、圖2】。

Photo Credit: 紐約公共圖書館 【圖1】Adelphoi Zangaki，《弄蛇人》（Charmeur des［serpents］），1860-1929年，24×16.5cm，蛋白照片

Photo Credit: The New York Public Library 【圖2】Adelphoi Zangaki，《弄蛇人》（Charmeur des serpents），1860-1929年，25×21.5cm，蛋白照片。

Bourne&Shepherd這家攝影工作室位於印度，由著名的英國攝影大師Samuel Bourne（1834－1912）和Charles Shepherd（活躍於1850–1870年代）共同創立於1860年代，除了是世界上營運最長、歷史最悠久的攝影工作室之一，也是19世紀末20世紀初印度最成功的商業攝影行號。

Bourne&Shepherd出品的《印度弄蛇人》【圖3】，被印製於某刊物上，配有一段文字敘述：「很少有人來到印度會錯過令人驚奇的弄蛇人表演，就像我們圖像中所見到的，要應付卻又不傷害到可怕致命的印度眼鏡蛇。經常有人說蛇被弄蛇人迷得變無害了，但沒有充足的證據證明就是這種情況。樂器總是在表演中作為伴奏，而蛇明顯受樂音影響──點出了聖經中所描述聾虺的情況：『不聽弄蛇人的聲音，雖用極靈的咒語也是不聽。』（will not hearken to the voice of charmers, charming never so wisely）弄蛇人形成了一種特殊的種姓制度，而他們的秘術是由父親傳給兒子繼承。」

Photo Credit: The New York Public Library 【圖3】Bourne & Shepherd，《印度弄蛇人》（Snake-charmers in India），1897年。

義大利攝影師Tancrède Dumas（1830–1905）的《摩洛哥丹吉爾的弄蛇人》【圖4】，是室內擺拍之作。長者手上舉了條蛇，他閉起眼睛，似乎對著蛇喃喃自語，圍繞在身旁的三位樂師擊鼓、高歌、吹笛。畫面中透露濃郁的神祕感，宛如展示一場對蛇催眠的魔法劇幕。

Photo Credit: Library of Congress 【圖4】Tancrède Dumas，《摩洛哥丹吉爾的弄蛇人》（Snake charmers, Morocco, Tangiers），1860－1900年，攝影照片。

《神秘的摩洛哥，以及如何欣賞它》（Mysterious Morocco, and How to Appreciate It，1910年）這本導覽性旅遊著作收錄的信文有一則記述，當旅人們從市集返家時，他們在山丘遇到一位弄蛇人。弄蛇人用蘆葦管把玩著蛇，表演全程有兩位助手彈奏「金伯利」（gimbri），並擊鼓應和。

旅人說：「我無法描述他所做的一切，但我肯定他讓我毛骨悚然，他向我展示了他的髒嘴與黃牙，並任其中一條爬行動物咬他的舌頭。」[1]各地區弄蛇人表演伎倆有不同特色，而摩洛哥弄蛇人（就像Dumas攝影作品中所演繹的），他高舉著蛇，作勢生吞。

多數關於弄蛇人的圖像都有個不約而同的元素──音樂。這種伎倆增加了馴蛇表演的趣味和神祕感。美國兩棲爬蟲學家Karl Patterson Schmidt（1890－1957）在《關於蛇的故事之真相》（The Truth About Snake Stories，1929年）中說：「無論怎麼說，蛇本身在某種不同意義上也許是可以『被迷住的』（charmed）。擁有助手和蛇群的專業弄蛇人，是遍及東方世界眾所熟悉的人物形象。這種被稱為「弄蛇」（snake-charming）技藝中最富謎樣元素在於蛇對音樂的明顯反應。」[2]

生物學上而言，許多科學驗證蛇是聾的，牠們之所以跟隨音樂搖擺乃肇因於表演者身體的擺盪。有時弄蛇人會拔掉牠們的毒牙，或將牠們嘴部縫起。Schmidt指出：「被用於此種活動演練的蛇通常都是有毒的種類，最被喜愛的是眼鏡蛇，這是因為牠們壯觀的頭套（hood）、牠們挺起蛇頭和身驅的習性，以及牠們與印度教神話的連結。……可能有些專業弄蛇人由於重複注射些微毒液，因而對其免疫。」[3]

英國醫師Joseph Fayrer（1824－1907）曾在印度任職外科醫師。他在《關於蛇的崇拜和印度的毒蛇》（On Serpent–worship and on the Venomous Snakes of India，1892年）中提到：「所謂的弄蛇人經常展示眼鏡蛇。牠們挺起的蛇首和脹大的頸子顯得姿態優雅，左右搖擺盯著牠們主人的動作，並屢屢向他發動襲擊，而他們處之泰然，使得他們廣受人們喜愛。」[4]

除了眼鏡蛇（cobra），弄蛇人還經常展示眼鏡王蛇（ophiophagus）、環蛇屬（bungarus）、山蝰（daboia）、金花蛇屬（Chrysopelia）等其他擁有美麗花色或特殊造型的蛇類，且這些表演「總是伴隨笛子的吹奏音樂」。

總結兩篇「蛇吻之危」文章的探討，「弄蛇人」成為東方主義繪畫與攝影的重要題材，主要有兩大關鍵因素：神秘性（mysterious）與表演性（performative）。

人們對於爬蟲的恐懼自古流淌在血液中。細長軀體、爬行姿態、致命毒液，以及反覆蛻皮等特性，使文明未開化之民族感到畏懼，從恐蛇症（Ophidiophobia）到神格化（如蛇神廟、印度濕婆崇拜等）的發展，彰顯人類將未知事物上升到信仰層次的內化過程。

關於蛇的一切，至今仍有許多想像空間。近東與印度次大陸等地，由於氣候炎熱，蛇類富饒，屢屢發生被蛇咬傷或死亡案例，不怕蛇吻卻有一身馴蛇本領的弄蛇人，在這類地區賣藝維生，炫技如魔術，更加深西方旅客或冒險家的深刻印象。

攝影師們把握這些特質，用影像再現東方人文風景。猶如蝴蝶效應，弄蛇人開始在西方藝術舞台中登場，進入了藝術史探究的殿堂。

備註

[1]H. J. B. Ward, Mysterious Morocco, and How to Appreciate It (London: Simpkim, Marshall, Kent & Co., Ltd., 1910), p. 179.

[2]Karl Patterson Schmidt, The Truth About Snake Stories (Chicago: Field Museum of Natural History, 1929), p. 6.

[3]Karl Patterson Schmidt, The Truth About Snake Stories (Chicago: Field Museum of Natural History, 1929), pp. 6-7.

[4]Joseph Fayrer, On Serpent–worship and on the Venomous Snakes of India (London: Harrison, 1892), p. 13.

本文獲漫遊藝術史授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航