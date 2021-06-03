Apple Watch 6不只能測血氧，還有哪些運動、健康與社交新功能？

文：Anny

蘋果以不同裝置間高度互通、軟硬產品整合為特色，同時也關注健康、運動應用。疫情讓許多人生活習慣大轉彎，也讓不少人更關注自己的健康，如果你正好擁有蘋果產品，這時正好可以多加善用，關心自己的血氧濃度、運動習慣以及睡眠問題；若是還在考慮購入新裝置、下載新應用者，在這邊提供蘋果能使用的軟硬體服務給大家作為參考。

比血氧App更準確可靠：Apple Watch 6測血氧原理分析

疫情升溫讓民眾熱議血氧測量，擔心起「快樂缺氧」問題，近日坊間流傳著印度開發的血氧App《Careplix Vitals》，標榜將手指頭對準鏡頭補光燈，就能透過光譜強度來繪製PPG測出血氧及心律。

雖然在疫情期間人氣極高，不過在網友各種測試以後，發現背後問題包含未知的資安、偵測不精準，例如用非手指對準鏡頭也能實測等等。

比起軟體應用上的問題，硬體穿戴裝置上的血氧測量功能可能更精準，好比去年我們評測過Apple Watch Series6。

Photo Credit: Inside Apple Watch Series 6的血氧功能實測

在Apple Watch測量過程上也和《Careplix Vitals》的原理不同，Apple Watch的運作是透過LED會發出紅色光線與紅外線，穿透皮膚照射手腕上的血管，光電二極體會捕捉反射回來的光線，偵測血液顏色。血液的顏色能呈現出血氧濃度，若是亮紅色血液代表血氧濃度較為飽和，暗紅色血液代表著血氧濃度則較低。

接著，Apple會透過演算法會使用資料推估用戶的血氧飽和度。（參考評測文：台灣已支援血氧濃度測試！開箱Apple Watch Series 6、SE）實測蘋果上的血氧功能，稍稍有移動或是沒有對準偵測到光線就會出現測量失敗，更嚴苛的量測數據也有較高的參考價值。

去年Apple Watch 6在台上市時，血氧功能同步於台灣取得認證開通，這一波疫情下，Apple Watch 6也備受討論，讓不少長輩紛紛購入，不過買了智慧手錶回家當然不只是測血氧而已，其實善用蘋果的軟體應用功能，結合iOS與WatchOS，讓你疫情期間居家運動、關注身體健康數值，以下就來分享實用的功能：

除了6代測血氧，其他版本支援的健康功能

站立提醒

大家居家辦公少了通勤的步行時間，久坐太久容易肩頸痠痛、腰痛、血液循環差，卻不自知，這時候必須更加注意站立的時間，就算足不出戶，也能善用站立提醒，在固定時間起來走動、伸展，如果你在12小時內每小時僅活動幾分鐘，其實也可以累計一整天的站立次數，別小看這樣的習慣！

呼吸App幫助正念

在Apple Watch上經典的「呼吸」App，除了久坐上班族幫助自己放鬆調節，許多健身者、運動員會利用這個功能來幫助呼吸，在AppStore上也有許多引導冥想類App可供選擇，都可以幫助你在覺得壓力大或是負面情緒過載時稍微緩和一下。

活動記錄競賽

Photo Credit: Apple

缺乏實體人與人的連結，那就用活動紀錄競賽達到社交和運動的目標吧！用戶可以設定一個容易達成的目標，和親友、同事保持活動的連結，如果你還沒用過，簡單教大家步驟快速上手邀請朋友：

在iPhone上開啟「活動記錄」app。 點選「分享」標籤頁。如果系統要求，請點一下「開始使用」。 點選「加入」按鈕輸入好友的聯絡資訊（或是從建議聯絡人列表中選擇朋友，最多可以新增40位朋友。） 選擇朋友後，點一下「傳送」，等候朋友接受邀請。

收到邀請的朋友，可直接從開啟「活動記錄」app，滑動到「分享」畫面，向下捲動，點選「邀請朋友」。收到邀請者的Apple Watch會顯示通知。點選「接受」就可以了！

善用iPhone內建的「健康」App

Photo Credit: INSIDE 防疫期間善用健康App關注身體

大家在居家防疫期間，因為生活改變，可能多少影響到健康狀況，出現報復性熬夜、失眠、作息混亂、經期失調等問題。推薦大家可以運用健康功能幫助自己追蹤身體狀況，點開「健康」App可以看到運動數據，如站立、消耗卡路里（活動、運動卡路里數），第三方體能訓練的App也會一併計算真的非常方便！

另外，睡眠追蹤幫助你調整作息，「睡眠目標」可設定所需的睡眠時數。「就寢時間和起床時間」也可設定想在何時就寢和起床。「睡眠模式」可以讓鎖定畫面亮度整個調暗，對於有報復性熬夜習慣的編輯來說相當有效，每到晚上看著亮度超高的螢幕精神反而變得更好，如果將螢幕變暗就有種預備休眠模式的感覺。

作息不正常也可能打亂經期，利用健康App居家防疫期間經期追蹤，過去編輯和朋友經常使用第三方App來追蹤經期，隨著蘋果iOS13和watch OS6後的版本更新，健康App直接內建經期追蹤，發現在操作上更直覺，介面也相當簡單，就直接利用內建功能追蹤，除了紀錄、預測經期以外，請可以追蹤症狀、點狀出血、基礎體溫等身體細部狀況，非常夠用

健身App不嫌多陪你度過居家防疫期

《Nike Training Club》App Store

相信大多少都看到朋友、名人在社群上分享使用Nike出品的應用如《Nike Run Club》的跑步紀錄，而《Nike Training Club》包含Serena Williams等明星運動員主一系列設計視覺化體能訓練。然每項訓練都是獨立的，但Nike Training Club也另外提供為期一個月的結構化課程，對想在家規律運動的人更有效果，當然想試試新的，還有一下App介紹給你！

《Nuli 居家與重訓課表》App Store

怕自己運動很孤單？讓Nüli女力健身App陪伴你吧，Nuli由YouTube健身頻道「Candice Sweat Life」所營運，為訂閱制運動應用服務，居家課表、訓練計畫、動作示範影片和姿勢重點解說，也提供每週挑戰，還有省時課表，就算你在家辦公忙翻天，只要每天騰出一些時間也能在家暢快流汗！

《30天居家健身鍛煉挑戰》App Store

開始運動又擔心沒紀律？30天挑戰應該很適合你，從全身鍛練、到腹部、臀部等局部鍛煉，還會自動記錄訓練進程，也會每日提醒你運動，擔心學不會動作也有影片教學，年後30天養成動起來的好習慣吧！

《Seven》App Store

《Seven》顧名思義，可說是專為懶人設計，200多種鍛鍊方法，不用器材，只要七分鐘就可以運動，目標是在最短的時間內提供最大的成效。透過個人化體能訓練方案，從訓練中得到最好的成果，在家看劇打電動空擋趕快動起來，不要再說沒時間運動了！

《Streaks Workout》App Store

可以根據個人需求設定練習，共有4種鍛鍊時長（分別約為6、12、18或30分鐘）。非常彈性，不同年齡層和不同體能都適用，重點是視覺化的資訊圖表，看上去充滿成就感，過年和家人一起動起來吧！

《Pocket Yoga Teacher》App Store

想做些瑜伽來幫助平衡身體，Pocket Yoga Teacher讓你擁有一位貼身的瑜伽老師，編編很喜歡介面療癒的視覺設計，最重要的是可以彈性設計練習動作與時間，選擇所需的姿勢，調整順序和持續時間，再加入音樂，可跟隨語音指導來練習！

《Asana Rebel》App Store

從減肥到鍛煉力量，從高強度的體能訓練到動態冥想：每一堂Asana Rebel都讓目標融入用戶的生活方式。

《Daily Yoga》 App Store

每日瑜伽提供70種以上的瑜伽練習計畫，超過500種瑜珈課程，從5分鐘到45分鐘都有，也有提供付費內容，無論你是新手入門，還是想要減脂塑形，這裏都有適合你的課程，如果你也一直沒有勇氣踏進瑜伽教室，不如利用現在居家防疫的期間在家自主訓練吧！

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本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航