《臺灣人意象》：台灣女人愛撒嬌，撒嬌女人最好命？

文：倪炎元

身分、認同與撒嬌話語的糾纏

（前略）

表面上《撒嬌女人最好命》所涉及的身分政治是兩岸女性的差異，卻不能忽略其導演彭浩翔的香港身分。換言之，建構這一組「兩岸女人對抗」敘事源頭的是來自香港身分的男性導演。來自台灣的撒嬌女被安排成是大陸女性的威脅，以及必須在三角戀中被排斥的「他者」。

在這裡不妨討論另一個影視文本做為對照，即比《撒嬌女人最好命》更早出品的一部港劇《不懂撒嬌的女人》，這部由香港電視廣播公司製播的電視劇中，女強人轉成了香港女性，撒嬌女卻是分別來自兩岸。劇中事業心重的香港女性凌敏，劇情一開始就面臨男友赴大陸經營事業後交上大陸女友而分手，接下來公司集團內部經營權的博奕，全落在來自大陸的美女田蜜居間縱橫捭闔，而田蜜在劇中的外號就是「撒破郎」。劇中另一位代表香港的女性禹勤，原本已與同事論及婚嫁，卻又面臨來自台灣台南的女性純純的爭奪，藉著台灣女生特有的撒嬌與溫婉體貼，禹勤還向這位台妹學習如何撒嬌。

整部港劇所傳達的命定訊息是，若是想努力成為女強人，就不配擁有愛情，若是不懂撒嬌，就註定鎖不住男人的心，強悍能幹的香港女人，面對大陸與台灣撒嬌強敵猛烈夾擊，終將陷入單身終老之命運。這中間的敘事邏輯與撒嬌論述，其實與電影《撒嬌女人最好命》很近似，唯一不同的是撒嬌女身分的轉換， 大陸撒嬌女成為威脅，台灣撒嬌女則同時是威脅也是救贖。

《不懂撒嬌的女人》的第一集裡，有一個兩岸三地女性同場競技撒嬌的場景。一個婚紗品牌在現場選擇形象代言人，設定的情景是，三位女士分別向男主角求婚，看誰最能成功打動男人的心。第一個來自四川的妹子說：「我願意為你生寶寶，為你洗手作羹湯。」；第二個香港姑娘猶豫的說：「我願意和你一起還房貸。」；輪到台灣女生，只見她紅著臉羞澀的說：「好害羞哦，我該怎麼說呢，這種事情人家做不來了啦！」接著順勢倒在男人懷裡，一臉嬌羞的責怪：「你好壞啊你！」現場旁觀的女性紛紛表示雞皮疙瘩掉一地！但男主角卻掐了一下台灣女生的臉蛋說：「就是你了！」（愛撒嬌的妖精，2018）。換言之，在香港編劇的眼中，最會撒嬌的女人還是來自台灣。

「台灣女人善於撒嬌」這個命題，其實很早就流行於大陸及港澳的大眾文化論述中，甚至還被部分論者視為一種「語言學現象」。在紐約市立大學任教的學者彭駿逸曾在2012至2016年期間，調查300餘名大陸人對台灣腔的態度，探討到底什麼是台灣腔，以及大陸人對台灣腔的刻板印象，他發現早期赴陸的台灣菁英，看在當時還是農村社會的大陸民眾眼中是都會化的象徵，讓他們對台灣腔有了好印象。

2000年之後大量台灣偶像劇輸往大陸，這些偶像劇深深影響大陸人對台灣腔的感知。但隨著大陸經濟起飛，大陸民眾對台灣腔的認知漸漸改變。彭駿逸調查發現，台灣腔如今被認為是「小家碧玉」，甚至很嗲、很裝，他們自己的腔調才是都會代表，大陸中央電視台主播講話才是好聽的（陳家倫，2017）。

2015年一名署名鄭子寧的網友在網路上發表了一篇題為「台灣腔為什麼這麼娘？」的論述文字，引發廣泛議論，也正式將這個議題端上了檯面。這篇文字雖然動員了些許語音學的觀點，但一開始就用「娘炮」這樣的修辭形容台灣腔，文中一開始就提及：

在不少大陸人眼中，台灣人的說話方式一直是娘炮的代名詞。21世紀初，這種綿甜軟糯的腔調還激起過老幹部們不同程度的生理反應，以致廣電總局三令五申電視節目中不得出現台灣腔。（鄭子寧，2015）

這篇文字除了挪用語音學、方言學與社會學詮釋台灣腔的緣由外，最終的結論依舊是「台灣人的『娘炮』不只體現在語言上，在睾丸酮滿滿的大陸人看來，台灣人在穿著打扮、行為舉止上無一不娘」，這種刻板印象式的建構，也引台灣論者的反駁，在一篇題為〈「台灣腔為什麼這麼娘？」的語言意識型態〉的網路文字中，台灣論者萬宗綸直指該文是「口音歧視」，甚至批判其是「填滿『陽剛中國』保護『陰柔台灣』的想像罷了！」認為：

在我者與他者間的刻板化描述中，如果要將對方描述成積弱不振或是沒有幾兩重時，就會將對方「陰性化」，陰性化後的台灣，變成需要強壯陽剛中國來保護帶領的灣娘。（萬宗綸，2015）

《撒嬌女人最好命》原本是一部上海女性藉由學習撒嬌來重建女性認同的故事，因為對手是台灣女性，又變成是透過與台灣女性的撒嬌競技來建立上海認同，單純的三角戀情牽扯到複雜的「台灣 vs. 上海」的地域認同與國族想像，也透露了隱藏在其中諸多不可言說的曖昧性與政治性。撒嬌就算是社會建構，原本也只是性別議題，並不存在所謂的地域差異，但地域的差異一旦被建構，而且將之對立起來，身分與認同政治就也同步被啟動了。

於是來自台灣的女性不僅被賦予善於撒嬌的形象，同時還被冠上「騷浪賤」、「綠茶婊」等負面標籤，是上海女性的公敵，是隨時可能會搶奪她們身邊男人的他者。在敘事結構上，來自台灣的撒嬌女蓓蓓，破壞了大陸這邊張慧與恭志強原本穩定的「哥們」關係，最終透過集體排斥台女蓓蓓，又重回了原本的穩定關係，兩女一男三角戀情硬是滲進了上海／台北兩座城市、台灣／中國兩種身分的無形角力，讓部分評論者視其為一種政治寓言，並不令人意外。

相關書摘 ►《臺灣人意象》：警總，一個在台灣幾近無所不能、無惡不作的政治巨靈機構

書籍介紹

本文摘錄自《臺灣人意象：凝視與再現，香港與大陸影視中的臺灣人》，時報出版

作者：倪炎元

繪者：倪瑞宏

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鏡頭與劇本中「再現」的台灣，是想像？還是真實？

是無心塑造？還是有意構築？

本書探討當代香港與大陸影視作品在長達半個多世紀的時間中，如何透過鏡頭凝視與劇本書寫，建構台灣與台灣人的形象。台港中三地政治分割長達逾半世紀，各自形成不同的文化與創作風格，加以個別官方意識型態的霸權宰制，框架了三地影視題材與方向。這種人為的阻隔，讓兩岸三地有很長一段時間都必須隔著好幾層紗在觀看彼此，進而產製了不少帶有刻板印象的作品；換言之，台港中都各自為彼此建構了所謂的「他者」，這些被想像、被生產、甚至是被發明的他者，其實是再現研究上饒富理論與旨趣的主題。

1990年代以後，隨著兩岸關係的解凍以及香港1997年的回歸，台港中的民間社會展開實質接觸互動，影視人同步展開頻繁交流，透過影視作品對彼此的凝視又推進到全新的階段，經過實際接觸與交流所產生的刻板印象與互文性，也大幅影響兩岸三地的電影創作，若干在影像語言中作為彼此凝視所生產、建構的他者，同樣具有很大理論與研究旨趣，而香港與大陸之間的跨境再現研究，其實已累積了相當多的學術文獻，但港台與兩岸間的跨境再現，特別是「台灣再現」這個領域，卻是一個很大的研究缺口，作品稀少固然是其中主要的因素，但即便是少數作品仍有很大的論述空間，本書即是針對相關華語影視作品中涉及這個相關主題的文本進行論述分析，嘗試補足這個缺口。

從影視作品識讀政治──香港與大陸的電影、電視劇如何凝視台灣？如何建構台灣意象？

看本書精闢分析

►從偉人建構與傳記電影，談1980年代兩岸「孫文形象」之再現

1986年兩岸同步拍攝孫文傳記電影，敘事觀點卻截然不同，官方政治立場是如何從電影鏡頭再現「一個歷史，兩種史觀」？

►從認同、黑道敘事與台灣政客形象，談港產電影的「台灣政治」再現

香港經歷1997年的回歸的同時，台灣正邁入政治結構變動最劇烈的年代，「黑幫電影」集中再現的黑金掛勾、幕後交易、收編背叛等，有多少是台灣的政治現狀？

►從香港凝視，談1960年代香港電影中的台灣原住民

透過漢人男性／原住民女性的二元對照，影視作品時常以扭曲、拼貼、刻板印象化的手法再現漢人觀點的「異族奇觀」，觀眾觀影時應如何發現？

►從陸劇《原鄉》，談再現的台灣警備總部與眷村老兵

一部以台灣老兵返鄉探親為題，卻從未在台灣播映的電視劇，負面的警總形象雖確有其背景，但與當時的社會現狀真的相符嗎？

►從身分政治與撒嬌論述，談大陸電影《撒嬌女人最好命》中的台灣女性

撒嬌女的身分設定，為何總是台灣女性？是「台灣腔」的原罪？還是某種政治型態下的想像？

Photo Credit： 時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬