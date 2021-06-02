離岸風電廠商資金缺口200億恐破產，經濟部：疫情為不可抗力，允許出售股權

台灣面臨缺電危機，離岸風場又傳資金缺口達200億，後續是否影響電力供給，外界高度矚目。經濟部昨（1）日證實，德國達德集團主導的允能風場有破產之虞，主要因為受到疫情影響，導致成本暴增，而集團受財務能力限制，無法再注資於風場。經濟部迅速變更股權引入新股東奧援並強調，疫情為不可抗力，將持續現行海上施工作業，盼於明年（2022年）如期完工併聯。

允能風場傳財務危機 資金缺口達兩百億

離岸風電如火如荼推動之際，經濟部昨日證實，允能風場有破產之虞，主要因為達德集團母公司受財務能力限制，無法再注資風場。

wpd達德能源是一家風電及太陽光電開發與營運商，總部位於德國布萊梅，營業據點遍布18國、25處據點，擁有2680位員工，成立超過20年。

雲林離岸風場官方網站顯示，允能風場專案位於台灣海峽，距台灣西海岸約8至17公里，總面積為82平方公里，佔雲林海域6%，共計設置80座風力發電機，總裝置容量為640MW，其發電電力將經由位於雲林縣台西鄉和四湖鄉的兩個陸上變電站分別饋入電網。

允能風場官方網站

第一座風機預計於2020年第四季度開始發電，本案工程計劃於2021年12月完成本案工程。

不過達德集團表示，允能風場因為疫情，造成整體專案工程延宕、加上地方漁民抗爭，過去一年風場建設緩慢，期程嚴重延遲。

包括近千人船工及工程師在防疫旅館隔離旅宿費激增，衍生專案公司成本超支，出現重大資金缺口，整體成本暴增逾三成，資金缺口達200億元。

達德集團表示，作為雲林離岸風場的原始發起人與最大股東，為了確保本專案順利完工、避免專案本身財務破產並保護供應商權益，故與銀行團積極協商並引進法國道達爾集團（Total）資金。

達德集團強調，仍然本專案最大股東之一，除繼續維持股東出資義務，亦全力確保風場興建進度，將持續投資台灣再生能源發展。

外傳風電淪為金錢遊戲 經濟部否認並指：疫情是不可抗力

外傳達德能源引進其他投資人，外界質疑違反經濟部釋股不得超過50%原則，恐影響原發起人決策權外，甚至造成台灣離岸風電淪為金錢遊戲。

經濟部新聞稿指出，考量允能公司因疫情影響致有破產之虞，具不可抗力重大情事因素。另外海上施工、完成部分風力機組已經建置，才進行本次允能公司申請「變更股權」，並引進新投資人之審查作業。

經濟部強調，過去同意離岸風場股權變更的基本原則，是技術、財務等履約能力應不低於原本團隊架構，並且應如期完工併聯。

經濟部說明，新投資人有助解決財務危機以持續工程進行、允能公司擔保無獲利情事，以及對重大公共利益及相關社會成本之影響等，有條件同意允能公司本次申請案。

政府指出，審視新投資人Total集團的財務能力，應有助提升允能公司現行履約能力，得以解決允能公司現行財務缺口危機，也可以持續現行海上施工作業，盼能如期於明年（2022年）完工併聯。

經濟部強調，允能公司股東德商達德集團，若後續經查證有虛偽不實、隱匿或錯誤等情事，除應負相關法律責任外，經濟部亦將扣除其新台幣3.5億元履約保證金。

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核稿編輯：翁世航