「茶室」的英文怎麼說？CNN、彭博、衛報等外媒這樣用
我們想讓你知道的是
有粉絲問阿公店的英文要怎麼說，以下整理了一些外媒的用法，並介紹幾個關於疫情的英文常用語。
最近疫情延燒，有幾位學生都說自己與海外朋友的溝通聯繫不減反增，而且或多或少都會有一些small talk關心疫情現況，以前沒講過，所以比較陌生。今天就來談談幾個用英文聊疫情時的常用語。
在外商工作的Sam和我們分享，疫情剛爆發的那一天，他在美國的老闆打電話給他：We have to call a halt to all meetings.
Sam原本以為老闆要他打電話邀請誰來參加會議，後來才知道老闆是要他停止所有會議。
Call a halt／Put on a halt
（Ｘ）打電話給halt
（Ｏ）喊停／暫時擱置
提到「停」這個概念，大家熟悉的是stop和pause。Stop是大家最常用的字，意思就是「停止」，停止不動了，不再做了。Pause是「暫停」，意味動作稍後還會繼續。而halt又多了一層涵意，它語氣比較正式，是指「中止正在進行中的動作」。原來在做的事，現在突然不做，就叫做halt。
Halt這字不難，但這字屬於視覺字，也就是看著容易，但乍聽之下，可能會搞不清楚對方在講哪一個字。記這類字最好的方法是，和前後字串在一起記，像call a halt／put on a halt，音節多了就不易搞混。多看幾個實例：
Production has come to a halt owing to the lack of raw materials.
由於缺少原料，生產已陷入停頓。
The project has been put on a halt due to the COVID-19 outbreak.
由於新冠肺炎的爆發，專案必須暫時擱置了。
have／get cabin fever
（Ｘ）在小屋裡發燒
（Ｏ）幽閉煩躁症
Cabin原來是指很小的空間，像小房子、機艙、船艙都是，飛機上的機組人員就叫做cabin crew。
Cabin fever在疫情蔓延後變得流行。意思是：to feel frustrated or annoyed because of spending too much time indoors（因為久沒出門而覺得挫折或煩躁）。
The pandemic had kept me indoors all weekend and I was beginning to get cabin fever.
疫情使得我整個週末都悶在家裡，我都開始要得幽閉煩躁症了。
阿公店
剛好在我們的IG上有粉絲問到阿公店的英文要怎麼說，我們幫大家整理了CNN、The Guardian、Bloomberg這些外媒的用法，粉絲們的留言也很有趣，大家不妨參考一下：
我們也幫大家整理了談論疫情可能用得到的句子，供大家參考：
- The outbreak is contained temporarily.（疫情暫時控制住了。）
- We have strict social distancing rules, so we should meet on Webex for now.（我們有嚴格的社交距離政策，所以大家用Webex開會吧！）
- Some people are worried that the government eased the restrictions too quickly.（有些人擔心政府太早放寬限制。）
- Sorry, I can't come to work, I have to self-isolate.（對不起，我沒法去辦公室，我必須自主隔離。）
- We have apps that use Bluetooth to help with contact tracing.（我們有APP，可以用藍牙做接觸者追蹤。）
- The mayor said full lockdowns would only take place under Level four. 市長說全面封城只會在第四級警戒才會發生。
- Has the pandemic peaked?（疫情已經到高峰了嗎？）
- People and businesses are looking for ways to return to a new normal. （民眾和企業都希望早日回歸新常態。）
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責任編輯：游家權
核稿編輯：翁世航