「茶室」的英文怎麼說？CNN、彭博、衛報等外媒這樣用

最近疫情延燒，有幾位學生都說自己與海外朋友的溝通聯繫不減反增，而且或多或少都會有一些small talk關心疫情現況，以前沒講過，所以比較陌生。今天就來談談幾個用英文聊疫情時的常用語。

在外商工作的Sam和我們分享，疫情剛爆發的那一天，他在美國的老闆打電話給他：We have to call a halt to all meetings.

Sam原本以為老闆要他打電話邀請誰來參加會議，後來才知道老闆是要他停止所有會議。

Call a halt／Put on a halt

（Ｘ）打電話給halt

（Ｏ）喊停／暫時擱置

提到「停」這個概念，大家熟悉的是stop和pause。Stop是大家最常用的字，意思就是「停止」，停止不動了，不再做了。Pause是「暫停」，意味動作稍後還會繼續。而halt又多了一層涵意，它語氣比較正式，是指「中止正在進行中的動作」。原來在做的事，現在突然不做，就叫做halt。

Halt這字不難，但這字屬於視覺字，也就是看著容易，但乍聽之下，可能會搞不清楚對方在講哪一個字。記這類字最好的方法是，和前後字串在一起記，像call a halt／put on a halt，音節多了就不易搞混。多看幾個實例：

Production has come to a halt owing to the lack of raw materials.

由於缺少原料，生產已陷入停頓。 The project has been put on a halt due to the COVID-19 outbreak.

由於新冠肺炎的爆發，專案必須暫時擱置了。

have／get cabin fever

（Ｘ）在小屋裡發燒

（Ｏ）幽閉煩躁症

Cabin原來是指很小的空間，像小房子、機艙、船艙都是，飛機上的機組人員就叫做cabin crew。

Cabin fever在疫情蔓延後變得流行。意思是：to feel frustrated or annoyed because of spending too much time indoors（因為久沒出門而覺得挫折或煩躁）。

The pandemic had kept me indoors all weekend and I was beginning to get cabin fever. 疫情使得我整個週末都悶在家裡，我都開始要得幽閉煩躁症了。

阿公店

剛好在我們的IG上有粉絲問到阿公店的英文要怎麼說，我們幫大家整理了CNN、The Guardian、Bloomberg這些外媒的用法，粉絲們的留言也很有趣，大家不妨參考一下：

我們也幫大家整理了談論疫情可能用得到的句子，供大家參考：

The outbreak is contained temporarily.（疫情暫時控制住了。） We have strict social distancing rules, so we should meet on Webex for now.（我們有嚴格的社交距離政策，所以大家用Webex開會吧！） Some people are worried that the government eased the restrictions too quickly.（有些人擔心政府太早放寬限制。） Sorry, I can't come to work, I have to self-isolate.（對不起，我沒法去辦公室，我必須自主隔離。） We have apps that use Bluetooth to help with contact tracing.（我們有APP，可以用藍牙做接觸者追蹤。） The mayor said full lockdowns would only take place under Level four. 市長說全面封城只會在第四級警戒才會發生。 Has the pandemic peaked?（疫情已經到高峰了嗎？） People and businesses are looking for ways to return to a new normal. （民眾和企業都希望早日回歸新常態。）

延伸閱讀

本文經世界公民文化中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航