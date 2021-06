「茶室」的英文怎麼說？CNN、彭博、衛報等外媒這樣用

最近疫情延燒,有幾位學生都說自己與海外朋友的溝通聯繫不減反增,而且或多或少都會有一些small talk關心疫情現況,以前沒講過,所以比較陌生。今天就來談談幾個用英文聊疫情時的常用語。

在外商工作的Sam和我們分享,疫情剛爆發的那一天,他在美國的老闆打電話給他:We have to call a halt to all meetings.

Sam原本以為老闆要他打電話邀請誰來參加會議,後來才知道老闆是要他停止所有會議。

(X)打電話給halt

(O)喊停/暫時擱置

提到「停」這個概念,大家熟悉的是stop和pause。Stop是大家最常用的字,意思就是「停止」,停止不動了,不再做了。Pause是「暫停」,意味動作稍後還會繼續。而halt又多了一層涵意,它語氣比較正式,是指「中止正在進行中的動作」。原來在做的事,現在突然不做,就叫做halt。

Halt這字不難,但這字屬於視覺字,也就是看著容易,但乍聽之下,可能會搞不清楚對方在講哪一個字。記這類字最好的方法是,和前後字串在一起記,像call a halt/put on a halt,音節多了就不易搞混。多看幾個實例:

Production has come to a halt owing to the lack of raw materials.

由於缺少原料,生產已陷入停頓。

The project has been put on a halt due to the COVID-19 outbreak.

由於新冠肺炎的爆發,專案必須暫時擱置了。