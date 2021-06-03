疫情、缺水、停電考驗全台，正是檢驗「全民防衛動員」的好時機

文：王臻明

近日因為華航諾富特飯店的群聚感染事件，導致台灣的疫情加遽，已進入全國第三級警戒的狀態。股市因此出現大幅震盪，讓人心極為浮動，在擔心疫情進一步失控下，民眾大舉搶購民生物資。

此時部分縣市又逢乾旱，正在分區輪流供水，不料台電又接連兩次，因電廠與電網的故障，無預警大規模停電。讓台灣人首次體驗到了停水、停電、經濟動盪、不敢外出、民生物資短缺、謠言四起的情況，也算是經歷了一場逼真的小型臨戰演習。

我們的救災動員體系並不完備

台灣雖然號稱備戰60餘年，但早就是個承平富裕的社會，久不聞戰事。不止後備動員系統問題叢生，每年的萬安演習為了避免擾民，都是分區舉行，於短時間內施放防空警報，進行人車管制，儘量在2、30分鐘內結束。災害搶救也以定點演練的方式，進行最小規模的動員。

多數民眾不止不清楚住家附近的防空洞在哪裡，難以想像真正面臨戰事時，會是什麼樣的情況，更不知道如何應變。整個社會的救災動員體系，並未經歷過真正的考驗。

以這一波的疫情來看，醫療資源最豐沛的台北市與新北市，在確診人數突破上千例後，就已經開始吃緊。台北市更宣布將召回退休或離職的醫療人員，以彌補不足的人力。但如果真的爆發戰事，身為政經中樞的台北市與新北市，勢必受到最猛烈的敵方空襲，傷亡人數恐怕將會是目前的十倍、百倍以上，很明顯現有的醫療體系無法負荷。

到時候全台灣大規模的停水、停電，絕對沒有辦法在幾個小時內修復，電信系統恐怕也會無法正常運作，很有可能在戰爭告一段落之前，都將處於這種全面癱瘓的狀態。

到時候股市不止崩盤而已，應該會無法開盤交易，大半的交通線與生產線接近停擺，青壯勞工換上軍裝，依動員令編成後備部隊，準備上戰場。民生物資樣樣短缺，卻已經沒有超市可以補貨。

由於情況一片混亂，缺水缺電，政府平日可以使用的電視、廣播、網路等政令宣傳管道全部中斷，於是謠言四起，甚至有不法份子開始趁火打劫，讓人人自危，更為恐慌。情況隨著戰火蔓延而越來越惡劣，最壞的情況是戰況不順，社會秩序崩解，城鎮飽受戰火蹂躪，百姓必需要在斷垣殘壁中掙扎求生。

因此我們可以知道，台灣過去的準備是絕對不夠的。這次的疫情、限水、停電等小規模災害，與真正的戰時情況相比，只是微不足道的情況。面對國際情勢快速轉變，美、中兩國交惡，解放軍近來正不斷升高軍事挑釁的層級，已讓台海情勢陷入緊張之中。

國軍開始針對過去後備動員系統的弊病展開改革，立法院則三讀通過《國防部全民防衛動員署組織法》，設立全民防衛動員署，以整合所有的後備動員工作，為可能的危機作準備。而這次的事件，剛好讓我們清楚地瞭解，全民防衛並不只是召集後備軍人，編成作戰部隊那麼簡單。

Photo Credit: 中央社

這次災疫只是未來更大戰事的預演

如何在戰時快速擴張醫療能力，並持續救護一般民眾，將是穩定民心的重要關鍵之一。因為承平時期的消防救護體系與醫療院所，很明顯無法應付戰時可能出現的大量死傷，而軍方所開設的各級野戰醫院，卻又必須處理在第一線作戰負傷的士官兵，難以收治一般民眾。政府是否有一個醫療人力動員計畫，並儲存足夠的醫療物資，以應付這種情況？還是一樣只是紙上談兵？

在長期斷水、斷電下，要如何維持民眾最低限度的生活需求？如何將乾淨的飲用水送到民眾的手中？如何建立最基礎的通訊管道，讓政府的政令可以傳達給基層公務員與一般民眾，以減少恐慌。如何確保最低限度的金融流通，甚至是民生必需品的生產與配給。這些在有水、有電的情況下，看來都不是什麼問題的問題，在戰時卻攸關民眾的生死與整體的士氣消長。

更不用說最為重要的糧食與燃料，要如何在交通系統嚴重受損的情況下，即時分配給2300萬人，將是一個無比巨大的工程，這不是目前公務單位或超市物流可以負荷的。甚至在極端的情況下，如何確保糧食的運送安全，維持最基礎的安全與秩序，恐怕也不是警政單位有辦法應付的。因為除了不法份子可能會聚集滋事外，也不能排除會有敵方滲透的人員，想要伺機攻擊重要設施，或以謠言煽動一般民眾，破壞並削弱台灣社會的抵抗意志。

台灣在戰時要面臨的挑戰，絕對不會是小區域，單一情況的危機，而會是全台灣都受到攻擊，各種問題同時出現的嚴酷考驗。這也是為什麼這個後備動員單位的名稱，會被國會改為「全民防衛動員署」，特別強調全民防衛的概念，因為必須動員全國的力量，才能面對這種大規模危機。

政府要瞭解戰時的情況會有多麼艱難，必需做最萬全的準備，全民防衛動員署成立後，絕不能只是被動彙整過去的後備動員工作，而是要積極朝全民防衛、整體動員的方向規劃。

Photo Credit: 中央社

就廣義的全民防衛而言，任何力量都該納入

這個法案在審議時，曾有立委質詢國防部長，是否曾考慮全面動員民力，納入過去在重大災害發生時，發揮不少功用的宮廟組織與附屬慈善團體，而引起媒體的報導與討論。

就狹義的後備動員來看，這些組織團體當然不屬於國防戰力的一環，但就廣義的全民防衛來說，能安定民心、協助百姓的任何助力，都應該是政府積極去運用的生力軍。只是如何將這些人手，納入動員計畫中，就有待全民防衛動員署正式掛牌以後，仔細思考與計畫了。

當然，這些準備工作牽扯到政府的各個部門，從醫療衛生、警政消防，到經濟生產、糧食物資等方方面面，不是國防部底下一個三級單位可以處理的，需要跨部門來統籌。

但全民防衛動員署有義務要動推動這些工作，並提供各個部門建議，因為政府的其他單位，平日很難有戰時準備與動員的概念，有賴軍方主導協助，這將是全民防衛動員署未來不可推卻的重要責任。

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本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航