兩次打破秦國不敗魔咒，卻不被哥哥信任的悲劇英雄——「戰國四公子」信陵君

商鞅變法後秦國最強，此後百餘年能兩次戰勝秦國的只有兩位，一位是戰國四大名將之一的李牧，另一位則是「戰國四公子」之一的信陵君，然而兩人最終都迎來了悲劇人生，今天我們就介紹信陵君。

信陵君姬姓魏氏名無忌，是魏安釐王同父異母的弟弟。生年不詳，在西元前277年被封地信陵，故稱信陵君。信陵君為人謙和慈愛，器量過人，百姓與士人們爭相依附，並將信陵君與齊國孟嘗君、趙國平原君、楚國春申君四人合稱「戰國四公子」，而信陵君也盼透過這幫能人異士重振大魏昔日強權。

某日，信陵君與哥哥魏安釐王下棋，情蒐彙報北方趙國準備進犯，魏安釐王神經兮兮，信陵君卻說打獵而已。又過了一陣子情蒐果然修正趙國只是打獵。魏安釐王就問信陵君，信陵君說他門客情報網非常強，能掌握各國脈動。

信陵君本以為這樣講可以讓魏安釐王重用他的門客，想不到魏安釐王卻越想越害怕，只不過養門客就能比我動員整個國家機器還厲害，加上自己是哥哥但信陵君的聲量及能力都高過自己，反而開始旁落了信陵君。

西元前257年，秦國於長平之戰大勝後準備消滅趙國。由於信陵君的姐姐是平原君的夫人，姐弟兩感情深厚，信陵君相當掛念姐姐的安危。然而，魏安釐王卻受到秦國恐嚇，不僅不救還讓老將晉鄙到前線阻擋趙國援軍。

其實魏安釐王上任時也是位很有抱負的君王，積極壯大魏國也合縱抗秦，法家代表韓非子便評價魏安釐王是中興之主，但無論魏安釐王如何集結各國力量，最終面對秦國都以慘敗坐收，魏安釐王因此也患上恐秦症。

一邊是自己的姐姐，一邊是自己哥哥，面對魏安釐王懼秦，信陵君感到無比沮喪，此時信陵君門客侯嬴跳出來為信陵君獻計。

當年，信陵君聽聞鬧市有位老隱士侯嬴，便親自準備禮物拜訪，侯嬴認為什麼戰國四公子根本就是炒作，信陵君不可能如傳聞中仁愛，便要求信陵君必須讓出車位且親自為他駕車去見他的朋友朱亥，但過程中侯嬴發現他再般刁難，信陵君都沒有絲毫不悅，表示是真的看中他，因而深受感動，便決心以死報恩。

侯嬴說，信陵君曾幫魏安釐王的妃子如姬報了殺父之仇，可以請求如姬竊取魏安釐王的軍事信號虎符，再以虎符要求晉鄙交出兵權。假如晉鄙不肯交出，再安排他的朋友朱亥擊殺晉鄙。然而信陵君想到晉鄙是位忠心的老將，如今局面卻要將他殺死，流下了難過的眼淚。侯嬴知道信陵君善良，擔心屆時信陵君心軟，為了加強信陵君的覺悟於是自刎死諫。

信陵君透過侯嬴的計策擊殺了晉鄙奪得兵權，信陵君與姐夫平原君及春申君戰國三公子合體聯手擊敗了秦國（當時孟嘗君已去世）。秦國經此慘敗全國死傷過半，10年內無法再對外戰爭，頓時信陵君成了趙國的英雄。然而，即便事後魏安釐王原諒信陵君，信陵君卻認為自己還是違抗王命有愧於哥哥而有了心結，不敢回歸魏國，於是便在姐姐趙國這待了下來，一待就10年。

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10年後，秦國捲土重來，派名將蒙驁（蒙恬的阿公）揮師討伐當年拯救趙國的魏國，魏安釐王抵禦不住，派使者到趙國迎接信陵君回國。信陵君聽聞國家有難，終於還是回到魏國，魏安釐王與信陵君兩兄弟也在破冰後流下了眼淚。

這回他們兄弟齊心，魏安釐王安排信陵君為最高統率，打算實踐當年合縱抗秦的抱負；各國聽到信陵君準備對抗秦國，也都紛紛派兵前往，最後信陵君組織起了五國聯軍，打得蒙驁慘敗逃回函谷關，從此閉門不出。

信陵君打破了自商鞅變法後懸掛百年，從來沒人能戰勝秦國兩次的魔咒，光環又比上次救下趙國更耀眼了。但信陵君卻認為不能只是讓自己成為阻擋秦國最後的希望，他蒐集了各國能擊敗秦軍的兵法，著成《魏公子兵法》一書，將來誰得到了這本書，誰就能戰勝秦國。

而秦國方面，秦國恨透了信陵君每次都及時出面破壞他們的統一世界的計畫，於是秦國又施展他們最擅長的那招。秦國首先鎖定了對信陵君恨之入骨的晉鄙舊門客，賞他們重金散播對信陵君不利的謠言。

煽動人民說啊反正魏安釐王只會靠信陵君那乾脆推信陵君當魏王算了，諷刺魏安釐王與信陵君是庸才哥哥與天才弟弟，還盛傳信陵君其實一直想當魏王，甚至使者一見信陵君就故意稱他魏王。句句都擊中了魏安釐王身為一國之君的自尊。最終魏安釐王抵不了輿論，撤換了信陵君。

信陵君知道哥哥又再次不信任他了，心又涼了，從此再也不管國政，日日夜夜沉迷酒色，故作歡笑麻痺自己，終於在4年後酗酒過度去世了，秦國得知信陵君已死的消息，才又再次派蒙驁出兵函谷關，攻佔了魏國20座城池，魏國幾乎亡國，魏安釐王也在該年去世。信陵君死後的18年，魏國滅亡。而《魏公子兵法》，也燒毀在焚書坑儒之中。

在信陵君死後，人民搶著為信陵君立廟，甚至供奉為神。人氣絲毫不減，比如劉邦就常常自比信陵君，早年的劉邦曾經是後來反秦領袖張耳的門客，而張耳過去就是信陵君的門客。司馬遷在寫到戰國四公子列傳時，別於另外三公子唯獨對信陵君以公子敬稱，也顯示了司馬遷對信陵君的同情與敬佩（甚至司馬遷還酸另外三公子，尤其是平原君）。

有別於李牧，信陵君並非透過個人實力戰勝秦國，而是透過個人魅力戰勝秦國，或許後人看信陵君是他戰國四公子的稱號及能讓秦國懼怕的光環，但那些都不是信陵君想要的，又有誰能體會，信陵君在最後沉迷酒色的那4年，他的內心究竟有多麼的淒涼？

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航