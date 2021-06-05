疫情下的婚姻危機：只要家人健康、工作還在、冰箱有食物，就是美好的一天

最近台灣太多離婚消息，身為人妻看了非常焦慮。看新聞也好，和姐妹聊到婚姻的煩惱，好幾個告訴我覺得先生沒有辦法懂她，照顧她的心。

我覺得現在女生可能小說、偶像劇看太多，都以為有霸氣總裁只愛妳一個，一個眼神就知道女主角喜歡什麼，超浪漫又有情趣，工作能力強還是可以記得你上次去哪裡護髮，換髮型換造型一秒看出來哪裡不一樣。

但現實很殘酷，麻辣咩在幾個業績不錯的理專身上看過，真的符合的，通常花心渣渣的，傻白甜玩不起；台灣這個工程師孵化島，比較多理工暖男是：外型不怎麼樣、不大會打扮自己、工作很認真、有責任感、也有些儲蓄、對你不小氣。但是美感和品味，就是幫我們拍死亡角度神醜照的那種。

人不可能樣樣好，很會哄女生的很多是言語上的巨人，行動上的侏儒。今天隨口答應妳，空頭支票一直開，沒有一個記得，反而誰認真誰輸了；很多老實的男生，願意傾聽、願意包容，雖然沒有最近工具王這麼誇張，但是默默守護人，還會被女生用一句「我覺得他靈魂沒深度」就這樣發了好人卡。

我覺得台灣升學至上，情感教育還在日治時代。我媽都跟我們說好好念書、不要談戀愛、上好學校就是人生勝利組。都沒引導我，今天自己不開心情緒要怎麼處理、和異性怎麼交往相處、失戀了要怎麼辦等情感教育。都是簡單粗暴的要求我，上大學再談戀愛。真的上了大學還是不能談戀愛，出了社會才問為什麼不交男友。別人的媽媽也是一樣讓人失望，不然台灣就不會有這麼多情殺的社會新聞了。

所以女生慢慢要認知一些事，自己的情緒要能自己處理，期待能接住你情緒的，不是情緒多到要妳分擔，就是太懂此道遊走花叢；男生不懂處理女生情緒，至少表達理解和正向支持，有時女生根本沒要你解決，只是要討拍，靠邀完就沒事一半了。有些男性會硬下指導棋，這就多做太多，反而多找架吵。

扯遠回來離婚這件事，我相信人性都差不多，但是因為現在女性在財務上、情感上更獨立了，離婚率才節節上升，研究都說最快樂的是單身女性。以前因為太多太太、媽媽沒有經濟獨立，或是認為要不離婚才有一個完整的家死撐。

但我從小看這麼多家庭沒有離婚，夫妻回家每天吵架不炒飯，冷冰冰的家庭氣氛，其實對孩子依附關係發展也不好。孩子長大都不願意回家，也沒辦法在家裡學習經營關係的能力，在自己家庭延續冷漠。

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當理專十幾年，除了看盤、資產配置等專業，最大的職能是客戶關係經營。關係經營是沒有辦法完全直接移轉的，雖然理專可能跳槽，會因為銀行或金融機構品牌影響能不能帶走客戶。就算客戶和我們都不離開，不和客戶聯絡，不和客戶接觸，時間在跑，關係是不進則退。

婚姻、友誼也是。今天夫妻都忙工作、忙小孩、照顧長輩，生活正面的交集像是愛、關心、尊重，如果沒有越來越多，在每天瑣事裡，感情存摺的數字都在「負」利減少。增加的變成互相責怪、無話可說，但是情感需求是每個人都需要的，一個不小心，或是道德標準較低的，就變成向外發展，各玩各的。

金融圈常常聽到相關的故事，和高資產的客戶接觸太多，和外表光鮮亮麗的同事有特別互動，都不算是新鮮事了。更何況現在軟體很多，想偷吃有心都能偷吃，防不勝防。當然金融業帥哥美女多，誘惑很多，有心都可以成為時間管理大師。

尤其現在為了防疫大家都躲在家裡，和另一半相處時間變得太長，完全沒有喘息的時間空間。尤其有孩子的，像我們家之前是早上8點出頭把兩個孩子丟去學校，傍晚6點左右接回，6點到10點專心陪孩子吃飯、玩耍、看電視，累歸累親子相處我認為品質不錯。

但現在防疫停課，8點孩子起床就是不停的找爸爸、找媽媽，不能上課、一直吵著要看電視、唸故事書、陪玩。孩子啊！爸爸媽媽還是要上班，業務還是要進行，我和先生要輪流開會工作，分身乏術火氣自然大了起來。

只能說孩子就是自己生來挑戰自己的。沒有孩子的女生還滿有時間想心沒有被好好照顧，不管有沒有孩子，男生會因為沒有得到太太的尊重和關注不滿。有孩子的問題更是多到族繁不及刊載，每天忙亂累，睡不飽。

看到沒孩子的同事防疫都可以很優雅，還是羨慕起人家的逍遙自在。但人生的煩惱都是自己找的，每每快爆炸時都跟自己說「誰害你了？都是自做孽」笑著笑著又哭了，一天莫名其妙又不見了。婚姻就是兩個人一起互相傷害，一起承擔業障。早點睡明天孩子又會一早叫我們起床，隊友有幫忙的話，婚姻就這樣得過且過吧。

現在我的人生目標只有活下去，沒有戀愛的粉紅泡泡一點關係也沒有。只要早上眼睛打開，全家人健康，工作還在，冰箱還有食物就是美好的一天。標準越低，就越不會失望，每天都可以很開心。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航