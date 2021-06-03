2021/06/03,
生活

【即時影像】台北傳統市場人潮一次看，目前已有5地點持續增加中

【即時影像】台北傳統市場人潮一次看，目前已有5地點持續增加中
Photo Credit: Youtuber影截圖

我們想讓你知道的是

台北市傳統市場人流即時影像一次看，民眾可以此作為參考，選擇出門買菜時間。建議大家每次多買一些，減少出門次數。

為了加強COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）防疫工作，各縣市過去幾天都開始針對傳統市場實施分流管制，大多以身分證尾數單雙數做管制，必且同時管制人數與實聯制。

台北市則是針對公有零售市場啟動出入口管制、人數管制與提前收攤的措施，而針對戶外擺攤的傳統市場，則提出減攤措施，且認為人流較難控制，改採用即時影像系統，讓民眾能先參考現場情形再選擇時間前往。並呼籲民眾自主多多配合，以每週去2次，少去多買的方式，減少接觸風險。

目前（6/2）台北市已公布5處地點，預計在近日內會將所有市場的建立即時影像監視器。《關鍵評論網》將持續在下方彙整所有影像，方便大家一次查看。

濱江市場外攤

南京公寓市場（南京東路五段291巷 ）

福德市場（福德街）

虎林市場（永春市場外攤）

木新市場外攤

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核稿編輯：楊士範


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