精蟲活動力、質量較差，如何提升人工生殖成功率？

想進行人工授精須符合某些條件，例如女方輸卵管必須通暢，男方精蟲數量及活動力需要達到一定標準，才能達到一定的人工授精成功率。那麼如果精蟲型態差，還可以選擇人工受孕的方式嗎？還是得選擇試管嬰兒的方式呢？

精蟲活動力、質量較差，可以選擇人工授精（IUI）嗎？

人工授精是一種比較簡單的人工輔助生殖技術，精液經過洗滌、分離、濃縮，挑選品質與活動力良好的精蟲，以導管直接將精蟲送入子宮腔，以便精子與卵子順利結合，達到受精懷孕的目的。大眾會選擇人工授精，主要是它在不孕症治療中，相對比較便宜及簡單，可以在現有條件下提高懷孕率，人工授精的適用對象如下：

精蟲數量太少 精蟲活動力較差 男性性功能障礙或異常 逆行性射精 多囊性卵巢引起的排卵障礙 輸卵管輕微粘黏或輕微阻塞 因免疫問題而引起的抗精蟲抗體 其他不明原因

【 不建議使用人工受孕的族群 】

但若是以下幾個族群，則不建議使用：

輸卵管不通：輸卵管沾黏、腫脹擠壓不通、扭曲等造成的堵塞現象。 卵巢衰竭：早發性停經，卵巢功能不再恢復。 精液異常：精液多寡、顏色、質量出現異常。 子宮內膜異位症：子宮內膜生長在子宮以外的地方。

如何提升人工生殖的成功率？

若先生的精蟲數量及活動力沒有達到正常標準但沒有太差，以及精卵排斥等都可以考慮人工授精的療程。但精蟲活動力不足或是數量不足，懷孕的機率會相對的減少；或是精蟲形狀不好，畸形比率太高，那麼人工授精成功率也會比較低。

當醫師評估難度較高時，則可利用試管嬰兒加上單一精蟲顯微注射（ICSI），挑選出比較健康的精蟲，直接注射到卵子裡面做受精，配合紡錘體鏡定位技術，培養成胚胎後再植入子宮著床。

另外一般人工授精成功率約20%，超過40歲之後，人工受孕成功率就會變得更低，所以若先生是高齡，建議直接採用試管嬰兒療程，透過試管嬰兒第四代技術，由AI人工智慧系統，挑選出最好的胚胎植入，懷孕率即可達到八成以上！

【 日常養精妙方 】

為了提升生育力，平時生活習慣，及養精壯陽可是很重要的！以下提供養精的小妙方，幫助你精蟲型態改善、維持精蟲品質儲備戰力：

多攝取營養食物： 選擇多魚多蔬果的飲食方式。 規律作息及睡眠： 不熬夜，每天至少睡足6~8小時，維持正常生活作息。 避免接觸環境賀爾蒙： 避免像空氣芳香劑、油漆、殺蟲劑等。 避免處於高溫環境： 少穿緊身褲，盡量避免泡湯、三溫暖，或者不要待太久。 避免隨意服用藥物： 不聽信坊間生子秘方、中藥湯水等，建議聽從專業醫師診斷，請勿隨意用藥或停藥。 適度放鬆解壓與調適： 壓力過大，會抑制男性賀爾蒙分泌。

本文經茂盛醫院授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航