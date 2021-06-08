2021/06/08,
健康

精蟲活動力、質量較差，如何提升人工生殖成功率？

精蟲活動力、質量較差，如何提升人工生殖成功率？
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

想進行人工受孕，必須符合特定條件，例如女方輸卵管必須通暢、男方精蟲數量及活動力需要達到一定標準，才能達到一定的人工授精成功率。然而，現代生活壓力繁忙，許多男性飽受精蟲數量及活動力不足的困擾，該如何解決？本篇文章提供6種養精妙方，有效提高人工生殖的成功率。

想進行人工授精須符合某些條件，例如女方輸卵管必須通暢，男方精蟲數量及活動力需要達到一定標準，才能達到一定的人工授精成功率。那麼如果精蟲型態差，還可以選擇人工受孕的方式嗎？還是得選擇試管嬰兒的方式呢？

精蟲活動力、質量較差，可以選擇人工授精（IUI）嗎？

人工授精是一種比較簡單的人工輔助生殖技術，精液經過洗滌、分離、濃縮，挑選品質與活動力良好的精蟲，以導管直接將精蟲送入子宮腔，以便精子與卵子順利結合，達到受精懷孕的目的。大眾會選擇人工授精，主要是它在不孕症治療中，相對比較便宜及簡單，可以在現有條件下提高懷孕率，人工授精的適用對象如下：

  1. 精蟲數量太少
  2. 精蟲活動力較差
  3. 男性性功能障礙或異常
  4. 逆行性射精
  5. 多囊性卵巢引起的排卵障礙
  6. 輸卵管輕微粘黏或輕微阻塞
  7. 因免疫問題而引起的抗精蟲抗體
  8. 其他不明原因

【 不建議使用人工受孕的族群 】

但若是以下幾個族群，則不建議使用：

  1. 輸卵管不通：輸卵管沾黏、腫脹擠壓不通、扭曲等造成的堵塞現象。
  2. 卵巢衰竭：早發性停經，卵巢功能不再恢復。
  3. 精液異常：精液多寡、顏色、質量出現異常。
  4. 子宮內膜異位症：子宮內膜生長在子宮以外的地方。

如何提升人工生殖的成功率？

若先生的精蟲數量及活動力沒有達到正常標準但沒有太差，以及精卵排斥等都可以考慮人工授精的療程。但精蟲活動力不足或是數量不足，懷孕的機率會相對的減少；或是精蟲形狀不好，畸形比率太高，那麼人工授精成功率也會比較低。

當醫師評估難度較高時，則可利用試管嬰兒加上單一精蟲顯微注射（ICSI），挑選出比較健康的精蟲，直接注射到卵子裡面做受精，配合紡錘體鏡定位技術，培養成胚胎後再植入子宮著床。

另外一般人工授精成功率約20%，超過40歲之後，人工受孕成功率就會變得更低，所以若先生是高齡，建議直接採用試管嬰兒療程，透過試管嬰兒第四代技術，由AI人工智慧系統，挑選出最好的胚胎植入，懷孕率即可達到八成以上！

【 日常養精妙方 】

為了提升生育力，平時生活習慣，及養精壯陽可是很重要的！以下提供養精的小妙方，幫助你精蟲型態改善、維持精蟲品質儲備戰力：

  1. 多攝取營養食物： 選擇多魚多蔬果的飲食方式。
  2. 規律作息及睡眠： 不熬夜，每天至少睡足6~8小時，維持正常生活作息。
  3. 避免接觸環境賀爾蒙： 避免像空氣芳香劑、油漆、殺蟲劑等。
  4. 避免處於高溫環境： 少穿緊身褲，盡量避免泡湯、三溫暖，或者不要待太久。
  5. 避免隨意服用藥物： 不聽信坊間生子秘方、中藥湯水等，建議聽從專業醫師診斷，請勿隨意用藥或停藥。
  6. 適度放鬆解壓與調適： 壓力過大，會抑制男性賀爾蒙分泌。

本文經茂盛醫院授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。