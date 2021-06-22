努力工作卻越幹越窮，中國人連選擇當「鹹魚」的權力都沒有

中國北京大學社會系博士後陳龍，為了做研究，去當了五個月外賣騎手，他的研究核心是「資本如何控制勞動者，而勞動者又是如何反抗的」。他說剛開始一天送五單覺得很辛苦很不適應，經過平台這幾個月來對他的刻意調控，他的極限已經被撐開了，到現在一天可以跑三十到四十單，甚至還會埋怨平台為什麼不多派單。他說：平台就是不斷地測試外賣騎手的底線！

大數據時代，外送平台會通過大數據計算每一個騎手的狀態。包括每個人的行車習慣、能夠承擔的重量、想要工作的意願、日常休息的規律等等，通過大數據的計算，給每個人量身分派訂單。工作過程中，平台會通過每個人的工作實績，每隔一段時間進行稍微調整，例如縮短派送時間，迫使騎手們去尋找更方便快捷的路徑，從而提高工作效率。而縮短外送時間後，導致外送超時、客戶投訴、交通違規所扣除的費用，全部由外送騎手自己承擔。

一個外送騎手，就算是單身不需要養家的狀態，日常住宿、餐費加起來，每天至少有一百元人民幣的生活成本。但是外送一單的收益才八塊人民幣，如果客戶有給好評則加兩塊，遇見差評直接扣十塊，遭到客戶投訴罰款兩百塊，這一天就白忙一場。在每一單都有好評的情況下，一個騎手每天至少要跑十單才能勉強養活自己，一單按照半小時計算，十單就是五小時。

事實上，一個外送騎手每天都要跑三十到四十單，工作時長遠超過正常人應有的水平。為了縮減工作時間，他們必須通過不斷地擴張新的快捷路線，學習如何加速卻不違反交通規則，還要跟客戶溝通，讓客戶滿意不要給差評或投訴。

中國城市不能騎摩托車，騎手們都是駕駛電瓶車，所以他們還需要考慮什麼樣的電瓶車續航能力更久，才能保證工作時長。如果電瓶車丟了，或者收到交警罰款單，都需要外賣騎手自己消化其中的損失。從菜鳥到熟手，需要不斷地摸索和進步，要交不少「血汗學費」。

外送興起的最初幾年，騎手成了高薪職業，工作成績優秀的騎手一個月可以掙上萬人民幣，比很多二、三線城市中的白領薪水高多了。雖然掙高薪水的外送員工作時間很長，車禍風險也很大，但相比996的辦公室生活，光是薪水高這一點就讓很多人羨慕不已。

不過，換個角度想，外送騎手的高薪是平台不斷試探他們底線之後的多勞多得，他們為平台創造的利益，遠大於他們從平台獲得的報酬。而資本家通過大數據的計算和壓榨，迫使每一個外送騎手拿命來工作，把人變成機器，在平台的刻意計算下，外賣騎手如果不提高自己的競爭力，拼命地跑起來，就會被邊緣化，每天得不到派送訂單，逐漸被行業淘汰。

中國一直號稱允許一部分人先富起來，帶動後富。而中國早期先富起來的那一部分人已經成為資本家，阿里巴巴、騰訊、蒙牛奶業、房地產等個個都富得流油，佔據了大部分社會資源，之後不僅沒有回饋社會以求帶動後富，反而不斷打壓同類中小型企業，壟斷市場，哄抬物價。

掌握足夠的話語權以後，資本家就處於僱傭關係中的優勢方，沒有付出足夠的報酬給勞動力，只從手指縫裡流出一點油水出來，從業者卻沒有拒絕的權力，需要工作的勞動力必須想法設法脫穎而出，要麼擁有無人可及的技能，不斷催自己提高能力，讓自己變得不可或缺；要麼只能讓自己的變得便宜，貶低自己的勞動價值。

顯然，在這樣的惡性競爭下，資本家無限獲益，而勞動者越努力越困難。

「內卷」是中國的網絡熱詞，形容為了爭取有限的資源，同行之間通過競爭來獲取更多資源。說得更簡單一點，就是中國人要想獲得更豐富的物質生活，就必須不斷提高自己的競爭力，可是越競爭，生活卻更加難過。

因為屬於中國人的資源，全被國家和資本家管理，例如土地、公路、醫療等；而國家和資本家所投入到市場的資源，並不是由市場定價，而是有權力者定價，以至於造成一種錯覺：中國人多資源少，競爭成為必然，在資源不變的情況下，越競爭資源越貴，中國人就越窮。

中國的「內卷」最可怕的就是個人沒有選擇當鹹魚的權力，因為市場由國家來操控，國家的資源掌握者為了收割更肥壯的韭菜，甚至在利用大數據激發人的潛力，迫使普通人創造更多價值，這些價值使國家和資本家越來越富，但是中國人越幹越窮。

五四青年節的時候，騰訊公關總監張軍發微博說「當我們忙著做各種致敬青年的策劃時，青年們正在睡覺」，一出口便遭到網友質疑「黃鼠狼給雞拜年，雞還沒起床。」因為中國的資本家，要為青年作一個企劃的時候，不過是換一種方式給青年打雞血，以期望他們長成更好的韭菜。

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