封城無事可做，英國有6000多戶在自家前院花園挖到古代金幣與寶藏

文：Elanor Wang

英國政府在疫情期間曾頒布一則鉅細彌遺的公告，針對因封城在家無所事事、進而在自家花園、別人家花園（嗯？）和公共領域探索寶藏的英國人們，告訴他們哪裡可以挖、挖到後該如何處置遺址和物件，避免挖到即毀滅的的慘劇發生。

乍看之下荒謬，但這擔憂可是其來有自，根據BBC報導，光是2020年的3月至6月第一次封城期間，就有6000多戶人家發現了15至16世紀的金幣。

而在離倫敦一小時車程的New Forest，更有人在除草時意外尋獲63枚16世紀的硬幣，其中數枚更包含亨利八世（終身8次婚姻，為了羅馬教廷不准離婚憤而進行宗教改革的男人）時期的硬幣，分別有其三任前妻的縮寫刻印其上，估值高達14000英鎊。

回頭看倫敦，這座從羅馬人建城至今已走過20個世紀的城市，一層又一層歷史堆疊累積，別說是除草，公共工程時挖著挖著總是不小心又發現了什麼......

埋藏在車站下的瘟疫遺跡

近年，最具盛名遺跡挖掘，肯定是運輸要站利物浦街車站（Liverpool Street station）進行伊莉莎白線（Elizabeth line）工程時，意外發掘到大規模的墓葬遺址「Bedlam Burial Ground」。

這個遺址在16至17世紀時曾經作為工人階級的墓園，裡面埋葬著17世紀時主張所有成年男性都應該有議會選舉權的政治激進運動——平等派（Leveller）首腦Robert Lockyer被處刑後的遺骸。

除了他之外，考古學家也從屍骨與墓碑判斷，發現其中有大批遺骨的斷代皆落在1655年，與其他時代疏落分佈的墓葬不相同，推估應該是場大規模的死亡，和奪走倫敦五分之一人口的大瘟疫（Great Plague）脫不了關係。至於繼續往下挖，還能一路追隨至中世紀的沼澤、和一條殘留有馬蹄鐵的羅馬時期道路。

都市小報繪聲繪影說著利物浦街車站肯定是最容易鬧鬼的車站了，但在考古學家眼中，這可是個充滿層層歷史生活遺跡的寶藏窟。

Photo Credit：AP / TPG Images 「Bedlam Burial Ground」挖掘現場 Photo Credit：AP / TPG Images

沉在水下的劇場

說到倫敦考古，不得不提的還有玫瑰劇院（Rose Theatre），這座伊莉莎白一世時代的戲院，可以說是倫敦最早幾座不分階級對公眾開放的劇院之一。

16世紀中，當所有劇院都還在泰晤士河畔以北時，玫瑰劇場的開發商將目光轉向南岸。他們認為此區的娛樂風氣興盛，人們在鬥熊／狗場、賭場和妓院穿梭遊玩之際，肯定也想看看戲的，於是，這座同時能有戲劇、音樂表演與性交易需求的多功能劇場轟然建起。

根據目前倫敦博物館內收藏的模型，我們能知道這棟劇場有3層樓高，有茅草鋪蓋的屋檐與開放式的屋頂，也是當時少數能夠搭起大佈景的戲院。尚未成名時的莎士比亞便曾在這作為學徒，首部作品《亨利六世》亦在這首演。

雖然玫瑰劇院在南岸蓋起時備受關注，但很快的其他開發商也發現了此區的潛力，紛紛蓋起更華麗的劇場，包含了如今最為人熟悉的莎士比亞環球劇場（Globe Theatre），玫瑰劇院很快就在1606年時荒廢傾頹。

Photo Credit：ShaLT Project

然而，1989年，當開發商Imry Merchant拆除土地上的既有建物，評估是否要蓋大樓時，意外發現了玫瑰劇院殘存的遺址。在這之前，雖然大家都明白玫瑰劇院曾經在這，但都認為應該不留任何一絲痕跡了。當下可謂轟動倫敦戲劇界的大事件，連Ian McKellen爵士回想起當時仍難掩興奮，他說當他接到朋友的來電，告知他最好盡快來南岸一趟，因為考古學家終於找到玫瑰劇院時，心跳忍不住怦怦作響。

同樣興奮的還有建築史學者和考古學家，他們終於有個完整的遊戲場可以探索當年的劇場結構，諸如煤渣和泥土混合而成的地板有多硬，以及中世紀人們的生活——從散落的水果種籽、牡蠣殼和雞腿骨可以看出當時的人看戲都在吃什麼。

可惜，這個挖掘計畫在12週後宣告由於辦公大樓開發，必須暫時停工。然而玫瑰劇院的殘骸中包含了諸如木材、粉筆等有機物質，若暴露在空氣中很容易受到微生物破壞。於是，考古團隊將3分之1的劇院遺址沉進水中阻隔氧氣，並委請古蹟保護官每月採集水質檢查，確認古蹟仍被好好守護。

倫敦市政府發下各式宏願，諸如奧運時期要重啟玫瑰劇院，或者預計在2016年，也就是莎士比亞逝世滿400年時，全數修復完畢對外開放，不過目前為止，嗯，還好好地在水裡就是了。

Photo Credit：David Sim＠Wikipedia CC BY 2.0 以光線標示出的玫瑰劇院遺址

如果對此遺址有興趣，不妨到公園街56號走走，Imry Merchant在辦公大樓下留有個入口，讓人能遠眺挖掘現場。此外，玫瑰劇場信託也開啟了玫瑰河畔（Rose Bankside）計畫，開放劇團申請在遺址附近演出，若有機會，也不妨買票進場與歷史來場一期一會。

泰晤士河淘寶之旅

如果看了以上兩個挖掘計畫，忍不住有點心動手癢，卻苦無花園能挖的話，何不試試泰晤士河淘寶之旅呢？某年大掃除時，我在洗衣間中撈到一袋沈甸甸的不透明物體。

「這什麼？」

「我去泰晤士河考古挖回來的，」時年就讀倫敦大學學院考古學院的室友對我露齒一笑「裡面很多動物的骨頭喔，尤其是狗狗的。有點髒所以還沒處理，不過你想打開來看嗎？」

先不了謝謝。

泰晤士河的尋寶遊戲早在1988年，就有專門的機構泰晤士河信託（Thames Explorer Trust）帶領遊客和學子進行。穿好防護的長雨靴和全家能找到最陳舊、脫掉馬上就能燒毀的衣服，是時候走進髒兮兮且漂浮著興奮劑的泰晤士河探險了。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

泰晤士河信託提供了十多種工作坊，人們從千禧橋、格林威治下水開始打撈。在過去還未有污水處理概念時，人們盡情地往河裡傾倒垃圾（或許現在也還是），而這些垃圾至今仍為淘寶者眼中的金子，會發現什麼呢？根據基金會強調，每次都絕對能找到煙斗、排水管、陶器，以及很多很多的骨頭。

進階的課程還包括分析採集來的物件作為河流沉降與過去人們生活的證據、模擬石器時代的河畔部落居民如何利用地形與週遭環境求生存、或者利用人口普查資料與地形圖來觀察維多莉亞時期的河畔發展、與觀察河流生態系並設計污染解決方案等。

站在沉沉的爛泥裡，一場屬於自己的考古探險即將展開。

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航