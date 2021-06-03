該應允許企業、地方政府購買疫苗嗎？三方合約、國營企業下單：看東南亞各國怎麼做

關於是否要開放地方政府、民間團體或企業購買COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗的課題，每個國家的政策不盡相同，而在台灣，執政的民進黨政府認為應由中央政府統籌分配、購買疫苗，在野的國民黨則不斷呼籲應開放民間組織引進疫苗。實際上，關於中央與地方、民間組織在疫苗上的「分權」爭議，也在東南亞國家發生。

接下來，將說明幾個東南亞國家，在是否該分權購買疫苗的立場上為何。

新加坡：將允許醫療業者引進疫苗

首先新加坡，《中央社》報導，新加坡衛生部長王乙康5月31日表示，將允許私人醫療業者透過既有的特別採用程序（Special Access Route）管道，引進世衛緊急使用清單上的COVID-19疫苗，以擴大接種覆蓋率。

王乙康指出，經由特別採用程序引進的疫苗，主要是提供新加坡居民使用，疫苗價格由私人醫療業者決定。

由於新加坡是城市型國家，沒有地方政府分權的問題，因此新加坡政府完全決定了引進疫苗的政策。

目前世界衛生組織緊急使用清單上的疫苗，包括美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech研發的疫苗，英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）、美國莫德納（Moderna）、嬌生集團（Johnson & Johnson）、中國國藥集團的疫苗，以及在本月1日最新入列的中國科興疫苗。

Photo Credit: 中央社 高新加坡衛生部長王乙康31日表示，將允許私人醫療業者申請引進獲世界 衛生組織批准使用的疫苗。

馬來西亞：允許地方政府購買疫苗

馬來西亞的是在今年2月24日開始國家疫苗接種計劃（NIP），目標是要在2022年2月為國內80%人口接種疫苗，但由於以前日趨嚴峻，確診病例不斷攀升，各州政府要求自行購買的聲音漸高。

《海峽時報》報導，國民疫苗接種計劃協調部長凱里5月18日宣布，允許各州政府自行採購疫苗，但購買的疫苗必須是獲得國家藥劑監管機構NPRA批准的疫苗，即輝瑞、科興和AZ疫苗。馬來西亞有13州，目前中央政府允許了經濟重鎮雪蘭莪州與東馬砂拉越州自行購買疫苗。

根據財經媒體《The Edge》報導，凱裡表示允許州政府採購會產生跟同一供應來源競爭的問題，如雪蘭莪州政府欲採購的疫苗與聯邦政府是同一疫苗製造商，而根據聯邦政府與疫苗製造商之間的協議條款，聯邦政府將獲得優先供應，接著疫苗製造商方可將其餘疫苗供應分配給州政府、企業或私立醫院。

此外，馬來西亞發生了疑似購買疫苗騙局的事件。由反對黨執政的檳城州政府，批評中央政府僅允許雪蘭莪州、砂拉越州自行購買疫苗，卻阻止一家企業捐獻200萬劑科興疫苗給檳城州政府。

隨後國民疫苗接種計劃協調部長凱里揭露，該獻議是假公司策劃的騙局。最終，由於楊姓商人身份、科興疫苗的來源仍有許多疑問待釐清，最終檳城州首長曹觀友為此事件引起的爭議道而道歉。這也顯示了地方政府在採購疫苗上，可能遇到的來源不明問題。

Photo Credit：AP/達志影像 圖為馬來西亞的防疫人員，為當地民眾進行COVID-19病毒檢測。

越南：鼓勵地方政府和企業進口疫苗

接著是越南，與台灣一樣，曾被譽為「模範防疫國」的越南，最近一個月疫情開始大規模爆發，而與台灣官方的採購疫苗立場相似，儘管國土與中國相接，但直接仍不採用中國製造的疫苗。

為應付日益嚴峻的疫情，越南政府決定放寬疫苗進口政策。《路透社》報導，越南政府5月31日表示，鼓勵地方政府和企業自行進口疫苗，只要透過衛生部規範的流程或者27家已獲授權的進口商，即可自行購買。

接著在6月1日，《中央社》報導，越南衛生部表示希望購買COVID-19疫苗的生產技術，在境內建造工廠生產疫苗，除了讓越南民眾接種，也協助COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）供應各國。人口約9800萬的越南迄今取得290萬劑疫苗，包括透過COVAX獲得的260萬劑，而且都是AstraZeneca疫苗（以下簡稱AZ疫苗），僅約100萬人接種，施打率只有1%。

此外，越南政府在5月26日設立了由財政部管理的COVID-19基金，開放民間與海內外人士捐款，以資助官方購買疫苗與贊助疫苗的本土研發與生產。 《越通社》報導，截至6月1日，該基金已受到280億越盾（約合新台幣3.4億元）的捐款。

2021年3月，越南醫護人員排隊接種疫苗。Photo Credit：Reuters / 達志影像 2021年3月，越南醫護人員排隊接種疫苗。

菲律賓：與企業共同採購買疫苗

根據菲律賓新聞署的3月22日的公告，菲律賓政府允許所有企業（包括煙草公司），都可自行向外國藥廠採購疫苗，但簽約時必須是由企業、政府和藥廠三方共同簽署。

菲律賓政府也說明，必須有政府共同簽約的原因有三個：第一，疫苗製造商完成採購合約簽署時，會要求政府就賠償金提出保證；第二，若日後疫苗施打造成的任何副作用，菲律賓政府須負擔有關成本。第三，目前所有疫苗都只通過緊急使用授權（EUA），因此不算商品化。

《天下雜誌》報導，菲律賓海港暨賭場大亨拉松（Enrique Razon）在今年3月，就為菲律賓取得美國莫德納疫苗的合約，在三方共同簽署下，總計下訂了2000萬劑莫德納，且拉松負擔了運送疫苗的物流費用，並取得其中700萬劑疫苗。

此前，菲律賓走私非法疫苗的事件也相當嚴重，如《中央社》報導，今年2月菲律賓總統顧問杜爾弗承認自身接種了未被衛生部准許的中國國藥集團（Sinopharm）的疫苗。

Photo Credit：AP / 達志影像 2021年5月19日菲律賓馬尼拉，一名醫生帶著科興疫苗，前往無法自行0移動到接種中心的病患家中。

印尼：私人公司向國營企業下單購買疫苗

《路透社》2月26日報導，印尼政府啟動了世界上第一個授權企業與國家一起合作的疫苗接種計劃，以提升疫苗的接種速度與減輕國家財政負擔，該計劃同意讓民間企業購買疫苗替員工及家屬施打，但有健康專家認為可能加速社會的不平等。

接著在5月18日，印尼啟動「Vaksinasi Mandiri」企業疫苗接種計劃，《ETtoday》報導，該計劃允許私人企業統一經由國營製藥公司Bio Farma從國外進口疫苗，為員工與其家屬施打，但必須為政府批准的疫苗品牌，目前則是使用國藥集團與康希諾2家中國製疫苗。

報導指出，這項計劃由印尼商會（KADIN）所發起，已有超過2.2萬家企業註冊申請，其中包含7000家中小型企業，官方規定所有接種費用必須由公司免費提供員工施打，且不得將費用轉嫁給員工，而國藥疫苗不含稅的最高價格為每劑43萬9570印尼盾（約新台幣850元）。綜合以上所述，企業不算是直接向疫苗製造商採購疫苗。

Photo Credit：AP/達志影像 圖為今年1月13日，佐科威接踵中國科興生物技術公司的疫苗。

泰國：拼成為AZ疫苗東南亞生產基地

泰國方面，則是由中央政府統籌購買疫苗，同時也積極成為英國AZ疫苗在東南亞的生產製造基地，未來也會出貨給菲律賓等周邊國家。

《中央社》報導，英國製藥公司阿斯特捷利康（AstraZeneca），和隸屬於泰國王室的暹羅生物科學集團（Siam Bioscience Group）2日宣布，首批泰國製造的AZ疫苗將交貨給泰國公共衛生部，預計這180萬劑將投入泰國7日啟動的大規模疫苗施打計畫。

泰國公共衛生部轄下的國家疫苗研究院（National Vaccine Institute）是在去年年11月和英國製藥公司阿斯特捷利康簽約，後者技術轉移了疫苗生產技術給暹羅生物科學集團，同時該集團也是AZ疫苗在東南亞唯一的生產基地。目前泰國施打的疫苗有中國製的科興疫苗（Sinovac）和AZ疫苗。

儘管政策上是由泰國中央政府統籌購買疫苗，但在5月25日晚間，泰國王室公報（Royal Gazette）發布泰王胞妹--朱拉蓬公主（Princess Chulabhorn）的敕令，宣布由朱拉蓬公主擔任主席的朱拉蓬皇家學院（Chulabhorn Royal Academy） 將引進中國國藥集團（Sinopharm）研發的疫苗，而泰國副總理兼公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）也表示在敕令發布前，對此事不知情，但會提供協助。

Photo Credit: 中央社 阿斯特捷利康泰國區總裁提格（James Teague）（右） 和暹羅生物科技集團主席沙堤彭（Satitpong Sukvimol ）（左）2日共同宣布首批泰國製造的AZ疫苗將出貨。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範