緬甸面臨雙重危機：政治持續動盪與新一波疫情，新增病例達三個月新高

2月1日政變後，緬甸如今面對雙重威脅，在政治動盪之下，忠實報導人民反軍政府抗爭的記者承受更大的壓力、醫護持續投入不合作運動；另一方面，近來新一波COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情在鄰近印度的城鎮爆發，6月1日，緬甸新增122病例，為過去三個月新高。

緬甸軍方政府對媒體內容執行言論審查、逮捕或起訴記者、派部隊搜索獨立媒體機構、撤銷獨立媒體執照、起訴媒體機構。《法新社》報導，緬甸民主之音（Democratic Voice of Burma, DVB）報導，旗下記者龔苗奈（Kaung Myat Naing，譯音）因3月採訪南部丹老市（Myeik）反軍政府抗議遭殘忍鎮壓情形，數日後遭緬甸安全部隊趁夜突襲住處，龔苗奈在緬甸民主之音的官方臉書直播自己被逮捕的過程。2日，龔苗奈被判兩年徒刑。

緬甸民主之音是緬甸知名新聞組織，2011年前軍政府統治時期開始流亡海外，透過電視和廣播播送新聞，以免於當局的審查。3月時緬甸民主之音的廣播執照被現今軍政府撤銷，但是他們仍在臉書上持續更新報導，透過衛星電視播報緬甸每一天的抗爭新聞。

《日經新聞》報導，當地媒體報導，緬甸民主之音記者 Aung Kyaw和為Mizzima Media工作的自由接案記者Zaw Zaw，均在丹老市監獄設立的特殊法庭依刑法第505(a)條，遭判處2年徒刑。該條法律禁止出版或流通任何可能「剝奪、影響、妨礙、擾亂公務員和軍隊的心志、紀律、健康、組織運作」的聲明、謠言或報導。

《伊洛瓦底》報導，緬甸民主之音3名記者和2名他們的夥伴，因非法入境泰國，被泰國法院判入獄7個月和4000泰銖罰金。他們在緬甸軍方勒令關閉緬甸民主之音時逃往泰國，5月初在清邁（Chiang Mai）被捕，他們的律師表示正在爭取保釋。

《日經新聞》報導根據獨立監督組織報導東協（Reporting Asean）統計，自從政變發生以來，緬甸已經有87名記者被捕，至今仍有51人遭到拘押，亦有有多名外國記者遭到拘押。緬甸前線（Frontier Myanmar）指出，旗下美國記者芬斯特（Danny Fenster）在準備飛往馬來西亞時遭拘捕。緬甸前線是緬甸頂尖獨立新聞網站，芬斯特在當中擔任執行編輯。

據紐約非營利組織保護記者委員會 （Committee to Protect Journalists）引述當地媒體報導，緬甸新聞網站Kamayut Media共同創辦人Nathan Maung在3月9日就已被逮補，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）在曼谷受訪時表示，美國呼籲緬甸釋放芬斯特和Nathan Maung，而他們都是美國公民。

《伊洛瓦底》報導，緬甸非營利組織記者社會福利委員會（ Committee on Social Welfare for Journalists ）成員U Myint Kyaw指出，關押記者是政治性的懲罰。「自2017年兩名路透社記者的案子以後，就沒有任何記者入獄的案例。但是記者現在再次面臨逮捕和審判，記者因履行天職受處罰，這是出於政治動機。」

疫情隱憂

《海峽時報》報導，「緬甸正在承受雙重疾病或說雙重危機。」紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）吉隆坡緊急醫療專員Abhishek Rimal表示，「一個是政治上的不穩定，一個是COVID-19。」

《伊洛瓦底》報導，1日緬甸新增病例122例，是過去三個月以來最高。緬甸衛生體育部（ MOHS）統計，截至1日，緬甸累計病例為14萬3751例、康復病例13萬2360例、死亡病例3217例。

緬甸衛生體育部新興傳染病流行病學小組主管Daw Khin Khin Gyi博士2日受訪指出，新增的122例中，超過50例來自鄰近印度的欽邦（Chin）的洞贊鎮與席卡鎮。在當地醫院快篩檢驗出許多陽性的民眾後，5月28日起，該區已實施管制措施，包括要求人民待在家。

《中央社》報導，距印度僅6公里的席卡鎮5月中開始湧入大量有症狀的患者，醫護擔心他們可能感染最初在印度發現、具高度傳染力B.1.617.2變異病毒株，卻缺乏檢驗工具來確認。此外，人力也相當緊缺，由於政變後許多醫護人員加入公民不服從運動響應罷工，導致公立醫院服務崩潰，軍政府雖將把抗疫列為優先要務呼籲醫護返回工作崗位，但幾乎無人理會。

商業首都仰光一間COVID-19隔離中心的工作人員表示，中心內的醫護都加入了公民不服從運動，「也因為檢驗中心沒有人手可以檢驗，我們不再接受新病患」。政變前一週，緬甸全國平均一天可採檢1萬7000人，但如今數量大減，以5月19日到26日為例，平均每天只能採檢1200人。

《海峽時報》報導，除了緬印邊境疫情升溫與醫護不合作運動帶來影響，Abhishek Rimal也指出，「（緬甸）有大量IDPs（即國內流離失所者）到處移動，公衛措施包括社交距離等能否落實，都會受到考驗。此外，移民在國境間移動，也可能形成新的群聚感染。」

緬甸的醫療系統已經崩潰，「COVID-19很可能已經比任何人以為的還更廣泛傳播。」哈佛大學阿什中心（Ash Center）緬甸專案非常駐成員Pwint Htun受訪時指出「亞洲疫情很可能因為緬甸面臨新一波緊張情勢。」

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒